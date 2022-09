Chiếc Audi S8 đầu tiên về Việt Nam đang rao bán gần 10 tỷ đồng

Tại Việt Nam, mẫu Audi S8 hạng sang không có quá nhiều người ưa chuộng bởi một phần vì giá bán cao. Hiện nay, chỉ có 3 chiếc S8 xuất hiện trong nước gồm 1 chiếc đời 2013 và 2 chiếc còn lại thuộc đời 2021. Mới đây, một chiếc Audi S8 đời 2021 đã được chào bán tại showroom QCS Auto có giá 9 tỷ 900 triệu đồng sau khi lăn bánh hơn 18.000 km. Nếu “tậu” chiếc xe này về nhà, người chủ mới có thể tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng so với 1 chiếc xe mới cứng. Về thiết kế, Audi S8 vẫn sở hữu đường nét đặc trưng của dòng xe A8 ngoài một vài chi tiết khác biệt như cản trước được sửa đổi lại với các hốc gió to hơn. Lưới tản nhiệt cỡ lớn với phần viền mạ chrome, logo S8 đặt phía trong lưới tản nhiệt này. Hệ thống đèn pha LED Matrix HD tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái, có khả năng nhận diện và không làm chói mắt người đi ngược chiều. Đi kèm là hệ thống dẫn đường MMI+, có thể dự đoán góc khi xe vào cua để chuyển hướng luồng sáng. Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.172 x 1.945 x 1.485 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.998 mm. Audi trang bị cho S8 bộ mâm 5 chấu kép sơn bạc thể thao kích thước 21 inch, ẩn sâu bên trong là cùm phanh gốm carbon ceramic cỡ lớn sơn màu xám. Đuôi xe không có quá nhiều sự khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn, vẫn là cụm đèn hậu OLED đi cùng dải đèn LED liền mạnh được kéo dài sang hai bên. Hệ thống ống xả kép thể thao đặt đối xứng hai bên. Bước vào bên trong, nội thất của mẫu S8 sở hữu nhiều nâng cấp so với phiên bản tiêu chuẩn. Khoang cabin được kết hợp từ những chất liệu như ốp carbon và nhựa màu đen bóng. Vô-lăng 4 chấu tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ cho người lái. Sau vô-lăng là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch hiển thị đa thông tin đi kèm màn hình Head-Up Display phía trên táp-lô. Cụm giải trí trung tâm của Audi S8 sở hữu tới 2 màn hình cảm ứng trung tâm, phần màn hình 10,1 inch phía trên được sử dụng để phục vụ các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ trong khi màn hình 8,6 inch phía dưới được sử dụng để điều chỉnh các chức năng hỗ trợ người lái như điều hòa nhiệt độ, sưởi ghế hay quản lý các tiện ích lái xe an toàn. Hệ thống âm thanh 3D cao cấp của Bang & Olufsen gồm 17 loa cho ra tổng công suất 755W. Phần ghế ngồi thể thao của Audi S8 được bọc hoàn toàn từ chất liệu da Valcona màu nâu kết hợp cùng hoạ tiết hình kim cương, hai huy hiệu S được dập nổi tại hàng ghế trước. Giữa hai hàng ghế sau có bệ tỳ tay cùng bảng điều khiển nhiệt độ dạng cảm ứng cùng hai hộc để cốc. Audi S8 sử dụng khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép từ bản A8 tiêu chuẩn, tuy nhiên đã được các kỹ sư Audi đã điều chỉnh để tăng công suất lên ngưỡng 563 mã lực nhờ đạt mô men xoắn cực đại 800 Nm. Chiếc sedan hạng sang cỡ lớn với động cơ V8 thể thao có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 3,8 giây. Ngoài ra không thể không nhắc đến hệ thống hybrid phụ trợ 48V giúp tính năng Start/Stop vận hành mượt và hiệu quả hơn giúp tiết kiệm nhiên liệu. Sức mạnh này là cần thiết để di chuyển chiếc xe có khối lượng lên tới 2,5 tấn. Chiếc Audi S8 tại Việt Nam trong bài viết này đang được chào bán tại showroom xe sang đã qua sử dụng ở Hà Nội với mức gần 10 tỷ đồng. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Audi S8 hạng sang thể thao.

Tại Việt Nam, mẫu Audi S8 hạng sang không có quá nhiều người ưa chuộng bởi một phần vì giá bán cao. Hiện nay, chỉ có 3 chiếc S8 xuất hiện trong nước gồm 1 chiếc đời 2013 và 2 chiếc còn lại thuộc đời 2021. Mới đây, một chiếc Audi S8 đời 2021 đã được chào bán tại showroom QCS Auto có giá 9 tỷ 900 triệu đồng sau khi lăn bánh hơn 18.000 km. Nếu “tậu” chiếc xe này về nhà, người chủ mới có thể tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng so với 1 chiếc xe mới cứng. Về thiết kế, Audi S8 vẫn sở hữu đường nét đặc trưng của dòng xe A8 ngoài một vài chi tiết khác biệt như cản trước được sửa đổi lại với các hốc gió to hơn. Lưới tản nhiệt cỡ lớn với phần viền mạ chrome, logo S8 đặt phía trong lưới tản nhiệt này. Hệ thống đèn pha LED Matrix HD tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái, có khả năng nhận diện và không làm chói mắt người đi ngược chiều. Đi kèm là hệ thống dẫn đường MMI+, có thể dự đoán góc khi xe vào cua để chuyển hướng luồng sáng. Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.172 x 1.945 x 1.485 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.998 mm. Audi trang bị cho S8 bộ mâm 5 chấu kép sơn bạc thể thao kích thước 21 inch, ẩn sâu bên trong là cùm phanh gốm carbon ceramic cỡ lớn sơn màu xám. Đuôi xe không có quá nhiều sự khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn, vẫn là cụm đèn hậu OLED đi cùng dải đèn LED liền mạnh được kéo dài sang hai bên. Hệ thống ống xả kép thể thao đặt đối xứng hai bên. Bước vào bên trong, nội thất của mẫu S8 sở hữu nhiều nâng cấp so với phiên bản tiêu chuẩn. Khoang cabin được kết hợp từ những chất liệu như ốp carbon và nhựa màu đen bóng. Vô-lăng 4 chấu tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ cho người lái. Sau vô-lăng là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch hiển thị đa thông tin đi kèm màn hình Head-Up Display phía trên táp-lô. Cụm giải trí trung tâm của Audi S8 sở hữu tới 2 màn hình cảm ứng trung tâm, phần màn hình 10,1 inch phía trên được sử dụng để phục vụ các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ trong khi màn hình 8,6 inch phía dưới được sử dụng để điều chỉnh các chức năng hỗ trợ người lái như điều hòa nhiệt độ, sưởi ghế hay quản lý các tiện ích lái xe an toàn. Hệ thống âm thanh 3D cao cấp của Bang & Olufsen gồm 17 loa cho ra tổng công suất 755W. Phần ghế ngồi thể thao của Audi S8 được bọc hoàn toàn từ chất liệu da Valcona màu nâu kết hợp cùng hoạ tiết hình kim cương, hai huy hiệu S được dập nổi tại hàng ghế trước. Giữa hai hàng ghế sau có bệ tỳ tay cùng bảng điều khiển nhiệt độ dạng cảm ứng cùng hai hộc để cốc. Audi S8 sử dụng khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép từ bản A8 tiêu chuẩn, tuy nhiên đã được các kỹ sư Audi đã điều chỉnh để tăng công suất lên ngưỡng 563 mã lực nhờ đạt mô men xoắn cực đại 800 Nm. Chiếc sedan hạng sang cỡ lớn với động cơ V8 thể thao có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 3,8 giây. Ngoài ra không thể không nhắc đến hệ thống hybrid phụ trợ 48V giúp tính năng Start/Stop vận hành mượt và hiệu quả hơn giúp tiết kiệm nhiên liệu. Sức mạnh này là cần thiết để di chuyển chiếc xe có khối lượng lên tới 2,5 tấn. Chiếc Audi S8 tại Việt Nam trong bài viết này đang được chào bán tại showroom xe sang đã qua sử dụng ở Hà Nội với mức gần 10 tỷ đồng. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Audi S8 hạng sang thể thao.