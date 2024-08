Cận cảnh Audi Q8 2024 đầu tiên về Việt Nam, giá 4,1 tỷ đồng

Audi Q8 2024 mới phiên bản nâng cấp đã có mặt tại showroom chính hãng ở TP. HCM sau gần 3 tháng kể từ thời điểm ra mắt. Theo thông tin từ phía nhà phân phối, thời gian bàn giao xe tới tay khách hàng là vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2024. Audi Q8 2024 tại Việt Nam là mẫu SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm điện hóa của thương hiệu mang biểu tượng bốn vòng tròn. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.915 x 1.935 x 1.633 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.923 mm. So với các phiên bản trước đây, Audi Q8 2024 có một số thay đổi về diện mạo thiết kế. Cụ thể, lưới tản nhiệt của Audi Q8 2024 là dạng khung đơn gồm những thanh thẳng trong khung bát giác được làm mới với thiết kế những giọt nước chữ L ở gói S-line. Hốc gió thiết kế lớn, phủ màu sơn đen bóng đồng bộ với thiết kế lưới tản nhiệt của xe. Phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang Audi Q8 2024 này cũng có hệ thống T đèn pha LED matrix với tia laser tăng phạm vi chùm sáng, trong khi đèn hậu với thanh LED vắt ngang thân xe được nâng cấp với công nghệ OLED... Bên trong nội thất với hệ thống màn hình kỹ thuật số Audi virtual cockpit 12,3-inch hiển thị thông tin cần thiết cho người lái. Màn hình cảm ứng MMI 10,1-inch phía trên hiển thị kiểm soát các thông tin giải trí trong khi màn hình 8,6-inch phía dưới hiển thị nhiệt độ điều hòa và các chức năng tiện ích khác. Audi Q8 S-Line chính hãng tại Việt Nam sẽ được trang bị một số tính năng như: Camera 360 độ, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây, cổng sạc USB-C hàng ghế trước và sau... Audi Q8 cũng được trang bị thêm hệ thống an toàn chủ động - hỗ trợ người lái với tính năng cảnh báo làn đường và tính năng tiền cảnh báo Audi. Audi Q8 2024 mới được trang bị động cơ Mild Hybrid V6 3.0L TFSI, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực (250kW) và mô-men xoắn cực đại đạt 500Nm. Audi Q8 55 TFSI có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 5,9 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở 245km/h. Đi kèm là hộp số tự động Tiptronic 8 cấp cùng hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian quattro độc quyền. Hệ thống thông gió đặc biệt cho phép sử dụng trên các cung đường off-road. Với bơm dầu điện, hộp số tiptronic có thể kích hoạt vào số để tái khởi động lại cả khi động cơ đã tắt. Tính năng an toàn của Audi Q8 2024 thế hệ mới phải kể đến: cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đỗ xe tự động, tính năng tiền cảnh báo, camera 360 độ, ga tự động tích hợp giới hạn tốc độ, túi khí quanh xe.Giá xe Audi Q8 2024 tại Việt Nam niêm yết ở mức 4,1 tỷ đồng với 1 phiên bản S-line duy nhất. So với đối thủ Mercedes-Benz GLE 450 4Matic Coupe (4,849 tỷ đồng) hay BMW X6 (4,459 tỷ đồng), Audi Q8 có giá mềm hơn. Ngoài ra khi mua xe, Audi Việt Nam tặng thêm tính năng đèn LED chiếu sáng ở cửa trước và cửa sau. Video: Giới thiệu Audi Q8 SUV 2024 tại Việt Nam.

Audi Q8 2024 mới phiên bản nâng cấp đã có mặt tại showroom chính hãng ở TP. HCM sau gần 3 tháng kể từ thời điểm ra mắt. Theo thông tin từ phía nhà phân phối, thời gian bàn giao xe tới tay khách hàng là vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2024. Audi Q8 2024 tại Việt Nam là mẫu SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm điện hóa của thương hiệu mang biểu tượng bốn vòng tròn. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.915 x 1.935 x 1.633 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.923 mm. So với các phiên bản trước đây, Audi Q8 2024 có một số thay đổi về diện mạo thiết kế. Cụ thể, lưới tản nhiệt của Audi Q8 2024 là dạng khung đơn gồm những thanh thẳng trong khung bát giác được làm mới với thiết kế những giọt nước chữ L ở gói S-line. Hốc gió thiết kế lớn, phủ màu sơn đen bóng đồng bộ với thiết kế lưới tản nhiệt của xe. Phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang Audi Q8 2024 này cũng có hệ thống T đèn pha LED matrix với tia laser tăng phạm vi chùm sáng, trong khi đèn hậu với thanh LED vắt ngang thân xe được nâng cấp với công nghệ OLED... Bên trong nội thất với hệ thống màn hình kỹ thuật số Audi virtual cockpit 12,3-inch hiển thị thông tin cần thiết cho người lái. Màn hình cảm ứng MMI 10,1-inch phía trên hiển thị kiểm soát các thông tin giải trí trong khi màn hình 8,6-inch phía dưới hiển thị nhiệt độ điều hòa và các chức năng tiện ích khác. Audi Q8 S-Line chính hãng tại Việt Nam sẽ được trang bị một số tính năng như: Camera 360 độ, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây, cổng sạc USB-C hàng ghế trước và sau... Audi Q8 cũng được trang bị thêm hệ thống an toàn chủ động - hỗ trợ người lái với tính năng cảnh báo làn đường và tính năng tiền cảnh báo Audi. Audi Q8 2024 mới được trang bị động cơ Mild Hybrid V6 3.0L TFSI, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực (250kW) và mô-men xoắn cực đại đạt 500Nm. Audi Q8 55 TFSI có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 5,9 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở 245km/h. Đi kèm là hộp số tự động Tiptronic 8 cấp cùng hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian quattro độc quyền. Hệ thống thông gió đặc biệt cho phép sử dụng trên các cung đường off-road. Với bơm dầu điện, hộp số tiptronic có thể kích hoạt vào số để tái khởi động lại cả khi động cơ đã tắt. Tính năng an toàn của Audi Q8 2024 thế hệ mới phải kể đến: cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đỗ xe tự động, tính năng tiền cảnh báo, camera 360 độ, ga tự động tích hợp giới hạn tốc độ, túi khí quanh xe. Giá xe Audi Q8 2024 tại Việt Nam niêm yết ở mức 4,1 tỷ đồng với 1 phiên bản S-line duy nhất. So với đối thủ Mercedes-Benz GLE 450 4Matic Coupe (4,849 tỷ đồng) hay BMW X6 (4,459 tỷ đồng), Audi Q8 có giá mềm hơn. Ngoài ra khi mua xe, Audi Việt Nam tặng thêm tính năng đèn LED chiếu sáng ở cửa trước và cửa sau. Video: Giới thiệu Audi Q8 SUV 2024 tại Việt Nam.