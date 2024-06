Cận cảnh Audi Q3 2024 tại đại lý Việt Nam, từ 1,8 tỷ đồng

Audi Q3 là mẫu SUV hạng sang đã lâu không được nâng cấp ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cách đây không lâu, những chiếc Audi Q3 2024 mới đã bắt đầu có mặt tại đại lý Việt. Xe thuộc phiên bản Black Edition và được phát triển dựa trên Q3 Advanced 35 TFSI cũ. Đúng như tên gọi, những chiếc SUV hạng sang Audi Q3 2024 này được bổ sung một số chi tiết ngoại thất màu đen bóng mới. Cụ thể, Audi Q3 Black Edition 2024 sở hữu lưới tản nhiệt, viền khe gió trên cản trước, nẹp hốc bánh và đường chân kính đều sơn màu đen bóng. Ở Audi Q3 Advanced 35 TFSI, những chi tiết này vốn được sơn màu bạc. Sự thay đổi này giúp mẫu SUV hạng sang của thương hiệu 4 vòng tròn có ngoại hình nổi bật và ấn tượng hơn. Ngoại trừ những thay đổi trên, Audi Q3 Black Edition 2024 không có gì khác so với Q3 Advanced 35 TFSI thông thường. Xe cũng có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED Matrix, đèn hậu LED, vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu đơn và sơn màu bạc kém nổi bật, lốp 235/55R18, cốp chỉnh điện,... Bên trong xe, Audi Q3 Black Edition 2024 được trang bị ghế bọc da, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Sonos 3D và điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện. có thể điều chỉnh độ cao, có tựa đầu và bơm hơi tựa lưng 4 hướng. Hàng ghế sau trên Audi Q3 2024 có thể di chuyển tiến về phía trước hoặc sau 150 mm, hỗ trợ tựa lưng ba hướng, cho hành khách những vị trí ngồi thoải mái nhất. Tổng dung tích khoang hành lý có thể là 530 lít hoặc 675 lít. "Trái tim" của Audi Q3 Black Edition 2024 vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những tính năng an toàn như camera 360 độ, hệ thống cảnh báo giới hạn tốc độ, phanh tay điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe Parking Aid plus và hỗ trợ xuống dốc. Theo thông tin từ đại lý, giá xe Audi Q3 Black Edition 2024 được bán tại Việt Nam từ 1,8 tỷ đồng. Đây không phải là mẫu xe Audi mới duy nhất ra mắt tại Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó, Audi Việt Nam cũng đã công bố thông tin về Q5 phiên bản Đen huyền bí, Q7, Q8 và Q8 e-tron mới. Video: Xem chi tiết Audi Q3 Sportback S line quattro 2024.

