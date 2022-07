Cadillac Escalade Inkas bọc thép - chiếc “lô cốt di động” siêu sang

Cadillac Escalade bọc thép không phải là một sản phẩm mới của Inkas, vì hãng độ này đã giới thiệu Escalade phiên bản chống đạn từ hơn một năm về trước. Tuy nhiên, nội thất của chiếc SUV khi đó không được đánh giá cao vì nó không quá khác biệt so với một chiếc Escalade tiêu chuẩn. Chính vì vậy mới đây, hãng độ đình đám Inkas của Canada đã giới thiệu gói trang bị đầy "sang chảnh" mang tên Chairman cho Cadillac Escalade bọc thép. Gói độ Chairman cho Cadillac Escalade mới này bao gồm ghế cơ trưởng sang trọng ở khoang sau, tích hợp bảng điều khiển nhiệt độ và mát-xa. Khu vực phân vùng khoang lái và hành khách giờ đây được lắp đặt một ti vi cỡ lớn, bàn gấp và ghế phụ cạnh ti vi đều có thể điều khiển từ hàng ghế sau. Trần nhà thậm chí còn có hệ thống đèn LED mô phỏng ánh sáng tự nhiên. Tất nhiên, Cadillac Escalade của Inkas đã được trang bị kính chống đạn, thân vỏ được gia cố để có thể chống lại các cuộc tấn công bằng súng trường tấn công 7,62 mm và tối đa hai quả lựu đạn DM51 được kích nổ đồng thời bên dưới xe. Chưa hết, mui xe còn được sửa đổi để cao thêm 12,7 cm so với nguyên bản, từ đó không gian bên trong xe cũng trở nên thoáng đãng hơn, thoải mái hơn. Nhìn chung, Cadillac Escalade bọc thép độ Chairman của Inkas là một chiếc xe chống đạn toàn diện, vừa an toàn lại vừa đẳng cấp, sang trọng. Video: Chi tiết Cadillac Escalade bọc thép độ Chairman của Inkas.

