Các phụ kiện ôtô được nhiều người tìm mua nhưng thực ra... phí tiền

Giá đỡ điện thoại

Giá đỡ điện thoại có mức giá rẻ và đem lại sự thuận tiện cho một số người dùng, đặc biệt là những tài xế công nghệ. Nhưng phụ kiện xe ôtô này lại gây nguy hiểm vì làm người lái dễ bị mất tập trung, chỉ cần vài giây xao nhãng cũng đủ tạo ra một vụ tai nạn rồi. Đặc biệt, không gắn giá đỡ điện thoại ở trước vô lăng, vì khi xảy ra va chạm, túi khí bung ra và điện thoại sẽ đập thẳng vào mặt người lái, gây thương tích khôn lường. Chốt cài tắt thông báo dây an toàn

Hiện nay, nhiều mẫu xe có tính năng nhắc nhở người ngồi phải thắt dây an toàn. Tuy nhiên, nhiều người lại cố ý không muốn thắt dây an toàn khi đi xe, và để qua mặt hệ thống cảnh báo khiến chúng không kêu nữa, rất nhiều người sử dụng chốt cài giả thắt dây an toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra va chạm mà không thắt dây an toàn đúng tiêu chuẩn thì hậu quả của vụ tai nạn sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Bọc da vô lăng

Nhiều người ngay khi mua ôtô mới có thói quen mua bọc vô lăng, với tâm lý sử dụng bọc vô lăng để bảo vệ vô lăng nguyên bản, tăng tính thẩm mỹ và lái dễ hơn do nó to vừa tay hơn. Nhưng thật ra nếu bạn mua phải loại bọc kém chất lượng thì sẽ khiến cho việc điều khiển càng thêm khó khăn, gây trơn trượt và không có độ bám. Đó là còn chưa kể, bọc vô lăng trong một thời gian dài mà không vệ sinh, vô lăng xe của bạn có thể sinh nấm mốc, hư hỏng không thể cứu vãn được. Đệm hơi ôtô

Để tạo cảm giác thoải mái, êm ái cho những người ngồi phía sau, đặc biệt là trẻ nhỏ, nhiều người đã tìm mua đệm hơi. Tuy nhiên, nó được khuyến nghị chỉ dùng khi xe dừng đỗ, không được sử dụng khi xe đang chạy. Đệm hơi tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro trong vấn đề an toàn khi tham gia giao thông. Nếu gặp tình huống nguy cấp, phanh gấp, có va chạm đột ngột hoặc tăng/giảm tốc bất ngờ sẽ gây ra hậu quả khó lường, nhất là đối với trẻ em và người già. Quá nhiều đồ trang trí

Không khó để bắt gặp những chiếc xe ôtô giống như một tạp hóa với đủ thứ như gấu bông, hộp giấy ăn,... Và việc bày biện quá nhiều vật dụng trang trí ôtô như vậy sẽ làm giảm khả năng quan sát của bạn, nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Nước hoa cho xe ôtô

Cần tránh những loại nước hoa, tinh dầu rẻ tiền vì chúng chứa nhiều hóa chất độc hại, trong điều kiện kín như khi đóng hết cửa xe ôtô sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, nôn nao, thậm chí gây độc và hại cho sức khỏe về lâu về dài. Thêm vào đó, việc để chai nước hoa trong ôtô, hoặc các chai lọ dạng xịt áp suất cao, bật lửa....còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Lắp thêm giá để đồ trên nóc xe

Để người dùng có thể chở thêm đồ, nhiều hãng sản xuất ôtô đã thiết kế baga nóc cho xe. Dễ thấy trang bị này ở nhiều mẫu SUV hay CUV, nhưng chúng mang tính thời trang và có tác dụng trang trí nhiều hơn vì thực tế ít chiếc xe nào chở thêm đồ ở trên nóc. Nếu bạn chở đồ trên đó thì sẽ tăng thêm trọng tải, dẫn đến việc tiêu tốn nhiên liệu. Việc chằng buộc đồ trên xe thiếu an toàn có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Video: Những phụ kiện ôtô cần cân nhắc trước khi mua.

