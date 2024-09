BYD Xia có giá từ hơn 1 tỷ VNĐ, cạnh tranh Kia Carnival

Theo thông báo từ đại lý, mẫu MPV mới của BYD có giá khởi điểm là 289.800 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ VNĐ) và cao nhất lên tới 350.000 nhân dân tệ (1,22 tỷ VNĐ). Con số này thấp hơn rất nhiều nếu so với “đàn anh” Denza D9 có cùng kích thước, hiện được phân phối với mức giá 339.800 – 600.600 nhân dân tệ (1,18 – 2,1 tỷ VNĐ). Nếu được đem về phân phối tại Việt Nam, BYD Xia sẽ cạnh tranh cùng với Kia Carnival, GAC M8 và Peugeot Traveller. BYD Xia sở hữu kích thước khá đồ sộ với các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.145 x 1.970 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở 3.045 mm. So với Denza D9, mẫu MPV này ngắn hơn 105 mm, rộng hơn 10 mm và thấp hơn 115 mm. Xe có không gian nội thất gồm 7 chỗ ngồi với cách bố trí 2 + 2 + 3. BYD Xia sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái DiPilot. Mẫu MPV này cũng được tích hợp công nghệ kiểm soát thân xe thông minh BYD DiSus-C, có khả năng điều chỉnh độ mềm của hệ thống treo tùy theo điều kiện vận hành. Công nghệ này cũng được hãng áp dụng với các mẫu xe BYD khác như Tang và Han. Còn các mẫu cao cấp nhất như Yangwang U8 hay Denza N7 được trang bị hệ thống DiSus-P. Về hệ truyền động, BYD Xia sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ BYD472ZQB 1.5 lít tăng áp với công suất tối đa 115 kW (154 mã lực), kết hợp một mô tơ điện có công suất 268 mã lực. Đi kèm là cụm pin LFP 36.628 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển thuần điện khoảng 145 km (theo tiêu chuẩn CLTC). >>> Mời độc giả xem thêm video All New Kia Carnival Reveal in Thailand:

