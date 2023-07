BYD Dolphin giá rẻ từ 469 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam?

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 diễn ra vào đầu năm nay, thương hiệu BYD của Trung Quốc đã mang mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Dolphin đến trưng bày. Sau hơn 3 tháng, BYD Dolphin 2023 mới chính thức được bày bán ở thị trường Thái Lan với 2 phiên bản là Standard Range và Extended Range. Giá xe BYD Dolphin 2023 tương ứng của 2 phiên bản này là 699.999 Bath (khoảng 469 triệu đồng) và 859.999 Baht (577 triệu đồng), rẻ hơn VinFast VF e34 ở Việt Nam. Cũng như 2 người anh em Atto 3 và Seal, Dolphin thuộc dòng sản phẩm Ocean của hãng BYD, lấy cảm hứng từ đại dương. Được định vị trong phân khúc xe hatchback cỡ C, BYD Dolphin 2023 chạy điện có kích thước cụ thể gồm chiều dài 4.150 mm, chiều rộng 1.770 mm, chiều cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Đây được xem như đối thủ của mẫu ô tô điện MG4 Electric và Ora Good Cat hiện cũng đang được bán tại Thái Lan. Dolphin được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-platform 3.0 dành riêng cho ôtô điện của BYD. Xe sử dụng hệ thống treo MacPherson với thanh cân bằng phía trước, hệ thống treo bán tự động giằng xoắn đằng sau ở bản Standard Range và hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau ở bản Extended Range. Xe sở hữu nắp ca-pô ngắn, cụm đèn pha to bản, lưới tản nhiệt hình thang ngược đóng kín, tay nắm cửa ẩn, đèn hậu vắt ngang cửa cốp và cản trước/sau có thiết kế giống nhau. Ở bản Standard Range, xe sở hữu đèn pha LED với tính năng chờ dẫn đường, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch, lốp 195/60R16 và gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/sấy kính. Trong khi đó, bản Extended Range dùng vành hợp kim 17 inch và lốp 205/50 R17. Bên trong BYD Dolphin là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Xe có nhiều chi tiết thiết kế đặc trưng của thương hiệu BYD như vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao, các phím bấm như phím đàn piano và màn hình giải trí có thể xoay ngang hoặc dọc. Nằm cạnh dãy phím chức năng của xe chính là núm xoay để chuyển số. Ngoài ra, mẫu ôtô điện này còn được trang bị cửa gió điều hòa xoáy tròn và tay nắm cửa khá độc đáo. Trang bị nội thất tiêu chuẩn của xe gồm có vô lăng tích hợp nút cuộn/phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, gương chiếu hậu tùy chỉnh, ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, tựa đầu/lưng ghế chỉnh độ cao, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay có dây, điều khiển bằng giọng nói... Hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, 4 cổng USB cho 2 hàng ghế, cổng sạc 12V, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, khóa dạng thẻ từ và kính cửa sổ lên xuống một chạm chống kẹt bên ghế lái. Tiến lên bản Extended Range, khách hàng Thái Lan có thêm ghế trước thông hơi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống định vị vệ tinh Theo đúng truyền thống của các mẫuô tô Trung Quốc, BYD Dolphin cũng có nhiều tính năng an toàn. Từ 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, đèn pha thích ứng, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, camera 360 độ, 2 cảm biến radar phía trước, 3 cảm biến radar phía sau, kiểm soát chân ga... Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo/hỗ trợ phanh tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp đến cảnh báo va chạm khi chuyển làn đường, tất cả đều được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Không chỉ trang bị mà ngay cả hệ truyền động của BYD Dolphin cũng thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, phiên bản Standard Range dùng mô-tơ điện mạnh 94 mã lực/180 Nm và pin BYD Blade Battery (LFP) 44,9 kWh. Theo chu trình thử nghiệm NEDC, phiên bản này có thể chạy được 410 km sau khi sạc pin. Phiên bản Standard Range có thể dùng sạc chậm AC 7 kW hoặc sạc nhanh DC 60 kW. Ở phiên bản Extended Range, xe được trang bị mô-tơ điện mạnh 204 mã lực/310 Nm và pin LFP 60,48 kWh. Quãng đường di chuyển sau khi sạc pin của phiên bản này là 490 km. Phiên bản này hỗ trợ cả sạc chậm AC 7 kWh lẫn sạc nhanh DC 80 kW. Cả hai phiên bản đều có thể trở thành nguồn sạc để nạp điện cho các thiết bị ngoài xe. BYD Dolphin tại Thái Lan có 8 tùy chọn màu sơn, bao gồm trắng kem, tím, xám, hồng (bản Standard Range), tím + nóc đen, trắng + nóc xám, hồng + nóc xám và xanh dương + nóc xám (bản Extended Range). Xe được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho cả xe và pin. Trong thời gian tới, hãng BYD cũng sẽ vào Việt Nam phân phối xe và thậm chí xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô. Một trong những mẫu xe mà BYD có thể bán ở Việt Nam chính là Atto 3. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu BYD Dolphin cũng được bán ở Việt Nam trong tương lai. Video: Chi tiết BYD Dolphin chạy điện giá rẻ mới ra mắt.

Ở phiên bản Extended Range, xe được trang bị mô-tơ điện mạnh 204 mã lực/310 Nm và pin LFP 60,48 kWh. Quãng đường di chuyển sau khi sạc pin của phiên bản này là 490 km. Phiên bản này hỗ trợ cả sạc chậm AC 7 kWh lẫn sạc nhanh DC 80 kW. Cả hai phiên bản đều có thể trở thành nguồn sạc để nạp điện cho các thiết bị ngoài xe. BYD Dolphin tại Thái Lan có 8 tùy chọn màu sơn, bao gồm trắng kem, tím, xám, hồng (bản Standard Range), tím + nóc đen, trắng + nóc xám, hồng + nóc xám và xanh dương + nóc xám (bản Extended Range). Xe được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho cả xe và pin. 