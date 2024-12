BYD Denza D9 - SUV điện từ 1,6 tỷ đồng liệu về Việt Nam?

Denza là một thương hiệu xe NEV cao cấp được thành lập vào năm 2011 bởi BYD và Mercedes-Benz. Vào tháng 9/2024, BYD đã nắm giữ 100% quyền sở hữu Denza. Dòng xe của thương hiệu cao cấp này bao gồm 5 xe. Mẫu xe Denza D9 2025 mới ra mắt sẽ trở thành chiếc SUV hàng đầu của thương hiệu. D9 cũng sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển ở nước ngoài của Denza như đã từng thấy ở Anh. Hãng từng mang chiếc MPV Denza D9 về Việt Nam vào tháng 10 để tham dự VMS 2024, vì thế, sẽ không có gì quá bất ngờ nếu thương hiệu con của BYD sẽ sớm có đại lý chính hãng ở nước ta, và chiếc xe mới N9 cũng sẽ được giới thiệu. Denza N9, một chiếc crossover hàng đầu cỡ lớn của BYD, xe có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 5.258/2.030/1.830 mm với chiều dài cơ sở là 3.125 mm. Để rõ ràng hơn, nó dài hơn một chút so với Range Rover 2024. Denza N9 chạy trên bánh xe 21 hoặc 22 inch. Biến thể PHEV của SUV Denza N9 sử dụng sự kết hợp của ba động cơ điện cho công suất 680 kW (911 mã lực) và động cơ tăng áp 2 lít cho công suất 152 kW (204 mã lực). Xe có bộ pin LFP 47 kWh cho phạm vi chạy điện 165 km (CLTC). Tốc độ tối đa của xe đạt 230 km/h. Denza N9 cũng sẽ có biến thể BEV với ba động cơ điện cho công suất 710 kW (951 mã lực). Hiện tại, chưa có thông tin về kích thước bộ pin. Nội thất của Denza N9 tuân theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu được áp dụng trên các mẫu Z9 và Z9 GT. Bảng điều khiển trung tâm của N9 áp dụng bố cục ba màn hình với màn hình cảm ứng lớn 17,3 inch. Cụm đồng hồ LCD 13,2 inch nằm sau vô lăng hình chữ D. Một màn hình 13,2 inch khác nằm ở phía hành khách phía trước. Đường hầm trung tâm của Denza N9 có phong cách tối giản với hai đế sạc không dây, một khối nút bấm vật lý và một ngăn ẩn. Ghế trước của Denza N9 có chức năng hỗ trợ bên hông chủ động. Ghế hành khách phía trước hỗ trợ chế độ không trọng lực. Hàng ghế thứ hai của Denza N9 có hai ghế thuyền trưởng độc lập có thể gập phẳng để tạo thành 1 chiếc giường êm ái cho hành trình dài. Hàng ghế hành khách thứ hai có màn hình gắn trần 17,1 inch và hai gương chiếu sáng có thể gập lại. Hơn nữa, có hai bàn gấp có thể chịu được trọng lượng lên đến 10 kg. Một tính năng cao cấp khác của Denza N9 là hộp lưu trữ 11,5 lít có chức năng sưởi ấm và làm mát ẩn trong đường hầm trung tâm. Nó có phạm vi nhiệt độ hoạt động từ âm 6 đến cộng 50 độ C. Hàng ghế thứ ba của Denza N9 có hai chỗ ngồi. Do đó, chiếc SUV lớn này có sáu chỗ ngồi với bố cục 2 + 2 + 2. Không có nhiều điều để nói về hàng ghế thứ ba. Chúng được trang bị hai giá để cốc và bốn cổng USB. Denza N9 sẽ thâm nhập thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2025 với mức giá khởi điểm trên 500.000 nhân dân tệ (68.950 USD - khoảng hơn 1,6 tỷ đồng). Nó cũng sẽ được bán tại thị trường nước ngoài. Nên nhớ rằng BYD đặt mục tiêu ra mắt Denza tại châu Âu vào năm tới với Denza Z9 GT 2025 là xe ra mắt. Video: MPV BYD Denza D9 2025 xuất hiện tại Việt Nam.

