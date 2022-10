Brabus P 900 Rocket Edition “khủng long bán tải” mạnh 888 mã lực

Tuy nhiên, điều này là chưa đủ vì thương hiệu mới đây đã tiếp tục trình làng bản độ Brabus P 900 Rocket Edition mới sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 10 chiếc và đây chính là chiếc G-Class hiệu năng cao ấn tượng nhất với cấu hình Pick-up. Brabus P 900 Rocket Edition bán tải là sự kết hợp giữa thân xe bán tải dài của 800 Adventure XLP với khung gầm thấp hơn và các trang bị hiệu suất của 900 Rocket SUV. Ngoài ra, bộ kit thân rộng bằng sợi carbon tích cực của chiếc xe sau đã được điều chỉnh để phù hợp với thân xe dài hơn của chiếc xe tải. Mặc dù hệ thống treo được hạ thấp, mẫu xe vẫn cao 2.055 mm để đảm bảo khả năng vận hành một cách trơn tru. Mẫu xe sở hữu bộ chia nổi bật với các vây màu đỏ phù hợp với các phần mở rộng của bộ khuếch tán cũng như các điểm nhấn trên lưới tản nhiệt chiếu sáng màu đỏ và mang bên hông. Các chi tiết khác bao gồm nắp ca-pô có lỗ thông hơi với ô kính để lộ khối động cơ V8 ấn tượng. Mẫu xe được trang bị phần chắn bùn rộng với cửa hút gió tích hợp, ống xả gắn bên và khoang thùng phía sau được thiết kế riêng với sàn thép và ốp carbon. Chiếc xế độ này được trang bị bộ mâm đúc một mảnh Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” 24 inch cỡ lớn ấn tượng với các đĩa Aero-Disc bằng sợi carbon. Khoang nội thất bốn chỗ ngồi được trang trí theo phong cách Brabus Masterpiece với bọc da cao cấp cao cấp khắp nơi với đường chỉ khâu “Seashell Diamond”, tương phản với các điểm nhấn “Rocket Red”. Ghế ngồi có sưởi và thông gió, với màn hình gắn trên lưng ghế trước, và bảng điều khiển cảm ứng 4,3 inch cho hành khách phía sau. Các trang trí trên xe được làm bằng sợi carbon, hệ thống chiếu sáng xung quanh và biểu tượng Brabus được chiếu sáng. Thay vì trục cổng của Adventure XLP, Rocket sử dụng hệ thống treo ống xoắn bằng nhôm Brabus RideControl chủ động để xử lý và vận hành tốt hơn trên đường. Chiều cao của xe được hạ thấp tới 45 mm so với G63 nguyên bản, trong khi độ cứng của bộ giảm chấn có thể lựa chọn thông qua buồng lái. Hệ thống phanh bao gồm các đĩa phanh bằng thép có lỗ thông hơi với đường kính 400 mm ở phía trước và 370 mm ở phía sau. Động cơ Biturbo V8 4.5 lít tăng dung tích với hàng loạt các sửa đổi phần cứng và phần mềm, dẫn đến việc tăng sức mạnh đáng kể so với Mercedes-AMG G63 cũ. Cụ thể hơn, 900 Rocket tạo ra công suất 888 mã lực và mô-men xoắn 1.050 Nm được giới hạn điện tử. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, mặc dù có trọng lượng khổng lồ 2.720 kg nhưng Brabus P 900 Rocket Edition vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong trong vòng chỉ 3,7 giây. Điều thú vị là con số này giống hệt như trong Brabus 900 Rocket “bình thường”, mặc dù phiên bản bán tải có trọng lượng thêm 160 kg. Tương tự như vậy, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 280 km/h để bảo vệ lốp xe.Giá xe Brabus P 900 Rocket Edition “One of Ten” khởi điểm ở mức khoảng 649.638 Euro chưa tính thuế. Giá này đắt hơn khoảng 170.000 Euro so với biến thể SUV ngắn hơn của 900 Rocket với cùng động cơ nhưng lại rẻ hơn 75.000 Euro so với chiếc bán tải 800 XLP Superblack kém mạnh mẽ hơn với trục cổng. Video: Chi tiết Brabus P 900 Rocket Edition “khủng long bán tải”.

