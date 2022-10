Brabus 600 siêu sang chảnh - “tuyệt tác” từ Mercedes-Maybach S580

Với tên gọi Brabus 600 2022 siêu sang, đây là bản độ lại của chiếc Mercedes-Maybach S580 vốn dĩ sang trọng hơn rất nhiều so với S-Class tiêu chuẩn. Những điểm nhấn nổi bật nằm ở bộ bodykit bằng sợi carbon, nội thất màu xanh ngọc đầy quyến rũ và đặc biệt khối động cơ V8 cũng đã được tăng sức mạnh. Về ngoại thất, chiếc xe Brabus 600 độ siêu sang được trang trí hàng loạt chi tiết làm bằng sợi carbon trên các viền bao quanh hốc hút gió, bộ chia nổi bật và trang trí bộ khuếch tán. Bộ mâm thông thường đã được thay thế bằng bộ mâm mới có lớp sơn hoàn thiện Shadow Chrome tối màu mang tên BRABUS Monoblock M “Platinum Edition” 22 inch Shadow Grey, mặc dù kiểu dáng cũng tương tự như nguyên bản. Huy hiệu Brabus Masterpiece hiện diện trên chắn bùn trước và cột D. Nội thất sở hữu gam màu nổi bật hơn với da bọc màu xanh dương khác biệt. Bộ ghế da màu Xanh ngọc lam cùng họa tiết “Seashell Diamond” đặc trưng của Brabus và đường viền màu đen bổ sung thêm họa tiết. Thương hiệu Brabus cũng trang bị cho xe một số chi tiết ốp carbon trong nội thất như trên bảng điều khiển và ốp cửa. Đây cũng là những chi tiết đặc trưng của Brabus phù hợp với bộ bodykit ở ngoại thất. Là bản Maybach siêu sang nên chiếc xe được trang bị một số chi tiết nổi bật như hai ghế sau độc lập có hệ thống thông gió và sưởi và hệ thống đèn viền trang trí ấn tượng. Nhờ phần mềm được tinh chỉnh lại, động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép được cải tiến để sản sinh công suất 591 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tăng một chút so với sức mạnh 496 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm của Mercedes-Maybach S580 nguyên bản. Mức công suất này đã tiến gần hơn với sức mạnh của phiên bản S680 cao cấp nhất. chính vì vạt, Brabus 600 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản S580 và ngang với thời gian của S680. Tốc độ tối đa vẫn được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Cải tiến về khung gầm bao gồm chiều cao xe giảm 20 mm nhờ mô-đun Brabus SportXtra được bổ sung vào hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao tiêu chuẩn. Thương hiệu độ đình đám này hiện vẫn chưa công bố giá xe Brabus 600 2022 bản độ từ chiếc sedan Maybach S-Class phiên bản nâng cấp. Video: Ngắm Brabus 600 siêu sang chảnh từ Mercedes-Maybach S580.

