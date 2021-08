Bộ đôi Rolls-Royce Black Badge 2021 hạng sang "siêu kute" lộ diện

Sự kiện năm nay cũng không phải một ngoại lệ khi thương hiệu sẽ đem tới cặp đôi xe với hai màu sắc Xanh – Hồng đối lập. Hai màu sắc đối lập này được Rolls-Royce sử dụng trong việc cá nhân hóa hai mẫu xe bao gồm Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2021 mới với sắc xanh lam và Rolls-Royce Ghost hoàn toàn mới được hoàn thiện với ngoại thất màu hồng đầy cá tính và nổi bật. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 mới xuất hiện tại Monterey lần này được hoàn thiện với màu sắc hồng Metallic mang tên Friskee Pink. Đây là một màu sắc nổi bật kết hợp với diện mạo trẻ trung, sang trọng của dòng sedan thành công nhất trong lịch sử 117 năm của thương hiệu. Với thiết kế mềm mại của Ghost mới, màu sắc này đem lại một góc nhìn khác biệt về định nghĩa của một chiếc Rolls-Royce. Những khách hàng trẻ tuổi hoàn toàn có thể lựa chọn và sử dụng những chiếc Rolls-Royce với những gam màu nổi bật thay vì những màu sắc giản đơn, truyền thống như đen hay trắng. Ngoài ra, phần viền logo của mâm xe cũng được sơn màu Friskee Pink và bộ mâm đa chấu được Diamond Cut đầy tinh xảo. Chiếc xe sở hữu khoang nội thất kết hợp giữa hai màu xanh Navy Blue và trắng Arctic White. Hai màu sắc này cùng kết hợp với nhau trên một số chi tiết như bảng điều khiển màu trắng và các phần bụng cửa được bọc da màu xanh Navy Blue chủ đạo. Hệ thống ghế ngồi của phiên bản cũng được phối xen kẽ, linh hoạt giữa hai màu sắc này. Ngoài ra, thương hiệu cũng tô điểm cho khoang nội thất một số chi tiết da màu Shieda – Màu sắc da bọc nội thất mới của Rolls-Royce màu hồng đậm. Thương hiệu cũng sử dụng màu sắc này cho các đường viền ghế cũng như chỉ thêu logo Rolls-Royce trên tựa đầu của xe cũng như tay nắm trên trần xe và cả các chi tiết nút điều chỉnh trên bản điều khiển trung tâm cũng được viền màu hồng nổi bật. Ghost thế hệ sử dụng cấu trúc khung gầm Architecture of Luxury, thay cho phần khung gầm sử dụng chung với BMW 7 Series ở thế hệ trước. Hệ thống khung này đã từng được sử dụng cho những mẫu xe như Phantom hay cả mẫu SUV đắt khách Cullinan. Với sự linh hoạt trong cấu trúc, hệ thống khung nhôm này của Ghost đã giúp tạo ra một chiếc xe có tính thẩm mỹ cao cũng như đảm bảo tốt hơn các yêu cầu về an toàn, đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng với khả năng cách âm được cải thiện. Xe cũng được trang bị hệ thống treo Planar mới tích hợp van điều tiết xương đòn phía trên độc đáo, hệ thống quản lý hệ thống treo kỹ thuật số Flagbearer và hệ truyền động hỗ trợ vệ tính tiên tiến nhất thế giới để giúp mang lại trải nghiệm lái tinh tế nhất từ trước đến nay. Rolls-Royce Black Badge từ trước đến nay được biết đến là phiên bản cao cấp của các dòng xe bao gồm Ghost (Thế hệ cũ), Cullinan, Dawn và Wraith. Dòng xe được tạo ra với những đặc điểm khác biệt trong thiết kế dành cho những người ưa thích sự khác biệt. Những mẫu xe này chủ yếu có những trang bị như bộ mâm được thiết kế riêng cho dòng, các chi tiết chrome được chuyển sang chrome đen đem lại cho xe một diện mạo hầm hố. Tuy nhiên những chiếc Black Badge lại thường được những vị chủ sở hữu “có gu” lựa chọn kết hợp với những màu sắc nổi bật phù hợp với cá tính của họ. Bên cạnh những yếu tố khác biệt về mặt thẩm mỹ, những chiếc xe thuộc dòng Rolls-Royce Black Badge đều có mức công suất đầu ra mạnh hơn so với phiên bản thông thường, đem tới trải nghiệm lái thú vị hơn cho chủ sở hữu. Đối lập với chiếc Ghost màu hồng đầy nữ tính, chiếc SUV hàng đầu của thương hiệu Cullinan Black Badge lại được khoác lên mình lớp áo màu xanh lam Iced Turchese. Lớp áo này có hơi hướng màu Baby Blue nhưng bề mặt sơn lại phản chiếu hiệu ứng ấn tượng. Kết hợp với lớp áo nổi bật chính là loạt chi tiết chrome đen ở ngoại thất đặc trưng của Black Badge. Khoang nội thất của xe cũng được sử dụng với hai màu sắc tương tự, tuy nhiên toàn bộ nội thất lại được bọc chất liệu da cao cấp màu đen kết hợp với một số chi tiết da bọc màu Turchese làm nổi bật lên khoang nội thất sang trọng. Biểu tượng vô cực đặc trưng của dòng Black Badge được thêu với chỉ màu Turchese nổi bật cũng như các phần viền ghế, viền tựa ghế cũng được sử dụng màu sắc nổi bật này. Bộ đôi Rolls-Royce Ghost màu Friskee Pink và Cullinan Black Badge với màu Iced Turchese sẽ xuất hiện tại “The Quail, A Motorsports Gathering” một sự kiện thuộc chuỗi Monterey Car Week năm nay. Video: Giới thiệu Rolls Royce Wraraith Black Badge 2021.

