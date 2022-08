Bộ đôi Lamborghini Countach LPI 800-4 "hàng thửa" hơn 122 tỷ đồng

Tuy đây không phải lần đầu tiên công chúng ở Mỹ được dịp chiêm ngưỡng tận mắt mẫu siêu xe phiên bản đặc biệt này, sự hiện diện của Lamborghini Countach LPI 800-4 hàng hiếm vẫn đem lại sự phấn khích khi biết rằng trên toàn thế giới sẽ chỉ có đúng 112 chiếc được sản xuất. Bộ đôi Countach LPI 800-4 xuất hiện tại Monterey Car Week 2022 thực chất là 2 đơn hàng đầu tiên được giao đến tay khách hàng Mỹ. Một chiếc mang trên mình màu nâu sẫm Luci Del Bosco, trong khi chiếc còn lại nổi bật với màu vàng đồng Bronzo Zante ánh kim. Đại diện Lamborghini cho biết, cả 2 màu sơn này sẽ không xuất hiện lại trên bất kỳ chiếc Countach LPI 800-4 nào được bàn giao đến Mỹ trong tương lai. “Countach đã truyền cảm hứng thiết kế cho Lamborghini trong nhiều thập kỷ và thật tuyệt vời khi chúng tôi bàn giao mẫu Countach LPI 800-4 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Monterey Car Week 2022. Cảm giác nhìn thấy sự phấn khích của khách hàng khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc Lamborghini của họ là một điều đặc biệt với tôi”, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Stephan Winkelmann cho biết. Siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 đặc biệt với tên gọi và thiết kế tổng thể được lấy cảm hứng từ huyền thoại Countach trong quá khứ. Xe được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Sian FKP 37 từng được ra mắt vào năm 2019 và do đó cũng sử dụng chung nhiều công nghệ cốt lõi có từ mẫu Aventador. Bên cạnh bộ khung liền khối bằng sợi carbon, mẫu xe ấn tượng này còn sở hữu cơ cấu truyền động hybrid nhẹ V12, cấu thành bởi động cơ V12 6,5 lít hút khí tự nhiên đặt dọc (LP) có khả năng sản sinh công suất 769 mã lực kết hợp cùng với một động cơ điện 48 Volt tạo ra thêm 34 mã lực, hộp số ly hợp đơn ISR 7 cấp, cùng hệ dẫn động bốn bánh. Tổng công suất của Countach LPI 800-4 lên tới 803 mã lực - chỉ kém khoảng 4 mã lực so với “người tiền nhiệm” Lamborghini Sian. Tổng cộng 112 chiếc Lamborghini Countach đều đã tìm thấy chủ sở hữu một cách nhanh chóng cho dù giá bán của mỗi chiếc được tiết lộ lên đến cả triệu đô. Phần lớn những người đặt mua Countach LPI 800-4 hiện đều đang là chủ sở hữu của những chiếc Countach cổ điển được ra đời vào khoảng 50 năm về trước. Mục đích của họ đặt mua Countach LPI 800-4 chính là bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình nhằm hoàn thiện bộ đôi xe cổ và hiện đại có cùng phối màu với nhau. Sẽ chỉ có 112 chiếc Lamborghini Countach LPI 800-4 2022 triệu đô được sản xuất với giá khởi điểm từ 61 tỷ đồng. Trong đó, 2 chiếc Lamborghini Countach LPI 800-4 mới đến Mỹ được xây dựng màu sơn không đụng hàng là nâu đậm và xe còn lại mang màu nâu sáng, chủ nhân của xe đã nghiên cứu và lựa chọn rất kỹ bảng màu do bộ phận cá nhân hóa của hãng xe Lamborghini đưa ra. Video: Lamborghini Countach LPI 800-4 vừa ra mắt đã cháy hàng.

