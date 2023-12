BMW XM "ngầu" hơn với gói độ Larte Design full carbon, mâm 23 inch

Mới đây hãng chuyên cung cấp dịch vụ độ xe Larte Design đã giới thiệu gói nâng cấp của họ dành cho BMW XM 2024 mới. Đặc biệt, hãng còn thửa riêng một bản độ “có một không hai” cho phiên bản đặc biệt XM Label Red. XM chính là mẫu SUV hiệu năng cao đắt và mạnh nhất trong dải sản phẩm của BMW nói chung cũng như BMW M nói riêng. Xe do phân nhánh thể thao BMW M Gmbh phát triển độc lập và là mẫu sản phẩm đầu tiên dòng M dùng động cơ hybrid. Larte Design chú trọng nhiều vào việc cải thiện thiết kế ngoại thất của chiếc SUV đỉnh cao nhà BMW, trang bị nhiều chi tiết bằng sợi carbon và thay một bộ vỏ xe bóng bẩy, nhằm tạo sự nổi bật hơn so với các mẫu SUV khác trong cùng phân khúc. Nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh 2023 và đón chào năm mới 2024, Larte Design đã chọn ra một trong số 500 chiếc BMW XM Label Red đặc biệt (sản xuất giới hạn) – xe được phủ bằng màu Frozen Carbon Black đầy ấn tượng. Gói nâng cấp bao gồm tổng cộng 17 thành phần, được bổ sung bởi các chi tiết màu Toronto Red phù hợp với cấu hình ban đầu của xe. Ở phía trước, sự thay đổi đáng chú ý nhất là nắp ca-pô có lỗ thông hơi, kèm theo bộ chia gió phía trước và cản trước bằng sợi carbon giúp tăng thêm tính thể thao. Xe cũng có sẵn lưới tản nhiệt bằng sợi carbon. Góc nhìn từ bên hông nổi bật bởi sự hiện diện của bánh xe hợp kim 23 inch năm cánh và đĩa aero ở giữa. Hãng độ đã bổ sung thêm các đường gờ, ốp bệ cửa và mở rộng vòm bánh xe để tạo cảm giác bề thế hơn. Ở phía sau, sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn với việc thêm cánh lướt gió kép – một trên nắp cốp và một gắn trên bộ body kit. Larte trang bị cho XM Label Red một bộ khuếch tán lớn cùng đèn phanh kiểu xe đua F1. Một số điểm nhấn khác đó là đầu ống xả đôi hình lục giác thẳng đứng bằng sợi carbon và phần gia cố bộ giảm xóc sau đặt cao hơn. Hệ thống truyền động hybrid sạc điện PHEV nguyên bản của XM Label Red gồm động cơ V8 tăng áp kép và một mô-tơ điện tạo ra công suất 738 mã lực và mô-men xoắn 997 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong chỉ 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa lên đến 290 km/h. Do sức mạnh đã quá lớn và dư dả nên Larte Design cảm thấy không cần phải thay đổi thêm gì. Gói nâng cấp ngoại thất này cũng tương thích với phiên bản BMW XM rút gọn có công suất 644 mã lực. Chi phí của bộ nâng cấp ngoại thất là khoảng 42.000 euro (tương đương 1,129 tỷ đồng) nếu người dùng chọn loại vật liệu sợi carbon. Nếu lựa chọn vật liệu composite cao cấp dựa trên sợi bazalt, chi phí có thể giảm xuống 30%. Bên cạnh đó, mâm xe 23 inch cũng sẽ là một trang bị tùy chọn với giá 8.500 euro (tương đương 228 triệu đồng). BMW XM tại Việt Nam cũng đã được ra mắt chính hãng vào tháng 11/2023. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc với một phiên bản duy nhất, giá bán 10,999 tỷ đồng. Video: Chi tiết BMW XM kèm gói độ Larte Design full carbon.

