BMW X7 M Sport chính hãng về Việt Nam rẻ tới 1 tỷ đồng

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2021 nhưng THACO vẫn rất tích cực trong việc đưa về sản phẩm mới về Việt Nam và lần này chính là phiên bản xDrive40i M Sport của BMW X7 để phân phối song song với bản Pure Excellence. Đáng chú ý, giá xe BMW X7 M Sport 2020 lại khá khớp với mức dự kiến được tư vấn bán hàng chia sẻ trước đó, ấn định ở mức 5,869 tỷ đồng. So với phiên bản Pure Excellence, X7 M Sport mới có giá rẻ hơn tới gần 1 tỷ đồng. Nằm ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, đối thủ chính của BMW X7 là Mercedes-Benz GLS và Lexus LX 570. Tuy nhiên tại Việt Nam, BMW X7 chính hãng lại gặp khó bởi chính những chiếc xe nhập tư. Trước đó, THACO chỉ phân phối duy nhất 1 phiên bản BMW X7 2020 mới là Pure Excellence với giá niêm yết ban đầu lên tới hơn 7 tỷ đồng và điều chỉnh dần xuống mức 6,689 tỷ đồng như hiện tại. Nguyên nhân chính ở việc giảm giá là do các showroom xe nhập khẩu tư nhân lại đem về những chiếc BMW X7 M Sport 2020 mới có giá hấp dẫn hơn khoảng 6 – 6,5 tỷ đồng tùy nơi. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của BMW X7 M Sport chính hãng sẽ là một đòn đau đánh vào thị phần của xe nhập tư. Định vị thấp hơn phiên bản Pure Excellence, BMW X7 M Sport mới về đại lý chính hãng khác biệt chủ yếu ở gói ngoại thất, theo đuổi phong cách thể thao chứ không phải sự “sang chảnh”. Điều này thể hiện rõ ràng qua cản trước và sau hầm hố của BMW X7 M Sport, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép kích cỡ 21 inch. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trên xe được sơn đen chứ không mạ crôm như phiên bản Pure Excellence. Nội thất của BMW X7 M Sport cũng không có nhiều điểm khác so với bản Pure Excellence. Bên trong xe có thêm vô lăng M 3 chấu nhưng một số tiện nghi lại không bằng bản Pure Excellence, ví dụ như bản M Sport chỉ được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon chứ không phải Bowers & Wilkins, màn hình giải trí cho hàng ghế thứ 2 cũng bị loại bỏ. Trên mẫu SUV hạng sang BMW X7 M Sport vẫn có màn hình kỹ thuật số kích cỡ 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh,… và cả cần số pha lê gây thổn thức. Theo nhiều người dùng cho hay, phong cách thể thao khỏe khoắn này lại phù hợp với thị hiếu của giới đại gia Việt ở thời điểm hiện tại hơn. Với cái tên xDrive40i xuất hiện trong tên đăng ký, BMW X7 M Sport mới về đại lý cũng sử dụng động cơ tương tự như bản Pure Excellence. Bên dưới nắp ca-pô là máy xăng 6 xi-lanh, dung tích 3.0L cho công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Ngoài ra, được biết các công nghệ an toàn trên phiên bản M Sport cũng không khác gì so với phiên bản Pure Excellence. Do đó đây sẽ là lợi thế cạnh tranh của hàng chính hãng với xe nhập tư khi sở hữu mức giá tốt hơn cùng trang bị công nghệ hấp dẫn. Tuy nhiên, đối thủ Mercedes-Benz GLS 450 vẫn có lợi thế về giá hơn khi được ấn định gần 5 tỷ đồng. Video: Chi tiết BMW X7 M Sport Line thế hệ mới.

