BMW X7 2023 từ 7,5 tỷ đồng tại Việt Nam, "đấu" Lexus LX600?

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (Life Cycle Impulse - LCI) của dòng SUV hạng sang BMW X7 2023 mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 4 năm ngoái. Sang năm 2023, mẫu xe này nhiều khả năng sắp ra mắt thị trường Việt Nam, bằng chứng là nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho BMW X7 2023. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, giá xe BMW X7 2023 bản nâng cấp dự kiến khoảng 7,5 tỷ đồng cho bản xDrive40i Pure Excellence. Nếu đúng như vậy, xe sẽ tăng giá đáng kể so với phiên bản cũ đang bán tại Việt Nam. BMW X7 tại Việt Nam hiện được THACO phân phối với 2 phiên bản là X7 xDrive40i M Sport và X7 xDrive40i Pure Excellence với giá lần lượt 6,099 tỷ và 7,299 tỷ đồng. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng cho biết thời gian giao BMW X7 2023 cho khách hàng là khoảng tháng 3 năm nay. Hiện THACO vẫn chưa chính thức xác nhận những thông tin này.Như thông tin đã đưa, ở phiên bản nâng cấp, BMW X7 được bổ sung một số chi tiết ngoại thất mới. Những chi tiết này chủ yếu tập trung ở khu vực đầu xe. Tại đây, BMW X7 2023 được trang bị hệ thống đèn 2 tầng theo phong cách giống 7-Series thế hệ mới. Cụ thể hơn, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ của xe có thiết hình chữ "L" khá mỏng và được đặt phía trên, sát với nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha LED của xe được thiết kế nằm ngang và đặt bên dưới. Nằm chính giữa đầu xe là lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn. Lưới tản nhiệt này không thay đổi kích thước so với trước nhưng được phối 2 màu mới. Thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm hình chữ nhật, tích hợp hộp màu đen chứa các cảm biến phục vụ hệ thống an toàn chủ động ADAS. Ở hai bên hốc gió trung tâm còn có 2 khe gió được trang trí bằng viền màu bạc mới. Thay đổi tiếp theo của BMW X7 2023 là các loại vành la-zăng và đèn hậu LED mới. Trong khi đó, cản sau của xe vẫn giữ nguyên thiết kế như cũ. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này cũng được làm mới. Nổi bật nhất trong số đó là màn hình cong nằm độc lập trên mặt táp-lô. Đây là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch. Ngoài ra, trên mặt táp-lô còn xuất hiện dải đèn viền với 15 màu sắc cho người dùng lựa chọn. Ở phiên bản mới, BMW X7 đã bị loại bỏ cần số truyền thống, thay bằng cần đẩy chọn số nhỏ gọn hơn, nằm cạnh núm xoay chỉnh màn hình thông tin giải trí iDrive trên cụm điều khiển trung tâm. Cần đẩy này được làm bằng pha lê khá đẹp mắt và tinh xảo. Điểm nhấn đáng chú ý nữa bên trong mẫu SUV hạng sang này là tính năng điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Personal Assistant, cho phép người dùng chỉnh cả kính cửa sổ và cửa sổ trời toàn cảnh. Trong khi đó, khóa kỹ thuật số Digital Key Plus, cho phép người lái mở cửa/khóa cửa bằng điện thoại thông minh, là trang bị tùy chọn. Khi mua BMW X7 2023, khách hàng có thể chọn nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ.BMW X7 2023 về Việt Nam nhiều khả năng sẽ dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 519 Nm. Nếu có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V, động cơ này có thể đạt mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive, cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,6 giây. Tại Việt Nam, BMW X7 2023 sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Lexus LX600 và Mercedes-Benz GLS. Video: Giới thiệu BMW X7 2023 nâng cấp mới.

