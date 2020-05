BMW X6 dùng 12 năm, bán 700 triệu - "rẻ chưa chắc đã ngon"

Sau gần 10 năm lăn bánh, một chiếc BMW X6 xDrive 35i sản xuất tháng 12/2008 nhập khẩu được đăng ký lần đầu 09/2010 đang được chủ nhân chào bán với mức giá khoảng 700 triệu đồng, mức giá này chỉ ngang tầm giá của một chiếc Hyundai Elantra 1.6 đời 2020. Tại Việt Nam, người mua hiện nay rất dễ tìm kiếm một chiếc BMW X6 thế hệ thứ nhất (E71 2008 – 2014) được rao bán rộng rãi trên thị trường xe cũ với nhiều mức giá khác nhau giao động trong khoảng từ 680 – 1,2 tỷ đồng, tùy vào độ chất và đời xe. Dẫu vậy, BMW X6 cũng là một ví dụ cho dòng xe sang mất giá khá nhanh trên thị trường nếu so với các dòng xe sang khác. Trên thị trường xe cũ, có nhiều chiếc BMW X6 vẫn giữ được diện mạo khá mới sau thời gian sử dụng 10 năm nhờ được chủ nhân bảo quản cẩn thận. Thậm chí có nhiều xe đã bảo dưỡng, đại tu thay thế phụ tùng đầy đủ để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, mà nếu may mắn và kinh nghiệm người mua xe cũ sẽ tìm được. Ở dòng X6 người bán thì nhiều nhưng người tìm mua X6 đã qua sử dụng thì lại rất ít, khi BMW X6 là mẫu xe rất kén người mua lại vì phụ tùng bảo dưỡng sửa chữa không hề rẻ, cũng như khá “uống” xăng. Ngoài ra tính thực dụng của BMW X6 không cao, khi hàng ghế thứ 2 của xe khá chật hẹp, khoang hành lý phía sau không rộng rãi do đặc trưng thiết kế, nếu xét về tính thực dụng - X6 không có lợi thế. BMW X6 chỉ thích hợp với những khách yêu thích thiết kế thể thao đặc trưng của dòng Crossover lai Coupe. BMW X6 đời đầu là một dòng xe mang thiết kế “huyền thoại” đã đi vào lòng người. Với những người yêu xe, họ vẫn bị ấn tượng mạnh bởi kiểu dáng thiết kế mang vẻ đẹp bụ bẫm mang phần “sexy” của X6 (E71). Nội thất của BMW X6 thế hệ thứ nhất được bọc da cao cấp với nhiều chi tiết được ốp gỗ sang trọng. Toàn bộ ghế ngồi bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 16 hướng, tích hợp nhớ 2 vị trí, trong khi hàng ghế sau được trang bị rèm che nắng. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số. Ngay chính giữa bảng điều khiển trung tâm chính là màn giải trí cỡ lớn. Trang bị điều hòa tự động 4 vùng độc lập và hơn thế nữa. BMW X6 phiên bản xDrive35i (N54 hoặc N55) sử dụng động cơ 6cyl thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp cho công suất tối đa khoảng 302 mã lực tại 5.800 - 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm đạt được từ 1.300 – 5 000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (xDrive) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Nhìn chung, giá xe BMW X6 đời cũ khá rẻ tầm trên dưới 700 triệu đồng sẽ cung cấp nhiều tiện nghi vượt trội, an toàn và cảm giác lái thú vị hơn so với xe phổ thông trong tầm giá, chính vì lý do này, X6 thế hệ cũ rất thích hợp với những khách hàng trẻ nếu họ không màn đến “ăn” xăng cũng như chi phí bảo dưỡng. Video: Chi tiết BMW X6 đời 2008 dùng 12 năm tại Hải Dương.

