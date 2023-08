BMW X5 Protection VR6 2024 chống đạn – “lô cốt di động” cho đại gia

Trong nhiều năm qua, BMW đã liên tục cho ra mắt các phiên bản ô tô bọc thép dựa trên những mẫu xe như X5, X7 hay 7-series nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà tài phiệt, nghệ sĩ nổi tiếng hay quan chức chính trị. Mới đây, hãng xe xứ Bavaria đã tiếp tục trình làng phiên bản bọc thép mới của mẫu SUV X5 mang tên BMW X5 Protection VR6 2024 mới. Khác với nhiều mẫu xe bọc thép khác có vẻ ngoài thô cứng và gân guốc, BMW X5 Protection VR6 chống đạn sở hữu một diện mạo không mấy khác biệt so với mẫu X5 nguyên bản. Trên thực tế, X5 Protection VR6 trông giống như một phiên bản thể thao do bộ phận M phát triển, với gói bobykit gồm ốp gương M màu đen bóng, giá nóc BMW Personal màu Shadow Line, cặp ống xả thể thao và logo M ở mặt lưới tản nhiệt. Bên dưới lớp vỏ bóng bẩy của X5 Protection VR6 là lớp thép chống đạn thép cường độ cao ở các khu vực quan trọng như cửa, khung bên, nóc, vách ngăn và khoang hành lý. Lớp bảo vệ này đạt tiêu chuẩn VR6, giúp cho chiếc xe hoàn toàn an toàn trước các cuộc tấn công bằng súng AK 47 và chịu sức công phá của 15 kg thuốc nổ TNT với khoảng cách 4m. Nếu đạn hoặc mảnh đạn xuyên qua bình xăng, một lớp vỏ đặc biệt có thể bịt kín các lỗ thủng để tránh rò rỉ. X5 Protection VR6 đáp ứng các yêu cầu về đạn đạo của VPAM, nhưng người mua cũng có thể mua thêm tấm bảo vệ gầm và bổ sung lớp bọc thép trên mui xe để bảo vệ nhiều hơn. Bên trong cabin, BMW X5 Protection VR6 mang đến cho khách hàng không gian nội thất hiện đại và sang trọng. Xe được trang bị cụm màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, bao gồm đồng hồ lái kỹ thuật số kích thước 12,3 inch sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch. Hệ thống kiểm soát khí hậu bốn vùng và ghế thể thao bọc da Sensafin là trang bị tiêu chuẩn trên chiếc SUV này. Nhằm tạo sự thoải mái nhất cho các yếu nhân ngồi trong xe, mẫu X5 bọc thép này có hàng ghế sau kết cấu hai chỗ ngồi, với bệ tì tay ở giữa. Các tính năng độc quyền của mẫu X5 đặc biệt này bao gồm hệ thống liên lạc nội bộ để liên lạc với mọi người bên ngoài, đèn flash LED tùy chọn trên lưới tản nhiệt, đèn chớp phía sau, đèn chớp trên nóc xe, hệ thống còi và ăng-ten trên mái với bộ thu bổ sung cho đài kỹ thuật số. BMW cũng cung cấp cho khách hàng một chương trình hướng dẫn lái xe đặc biệt nhằm "đào tạo về hành vi chiến thuật". Về sức mạnh, BMW X5 Protection VR6 được trang bị hệ truyền động mild-hybrid bao gồm động cơ V8 tăng áp kép 4,4 lít kết hợp với mô tơ điện tạo ra công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. BMW không cung cấp thông tin về trọng lượng của X5 Protection VR6, nhưng nhìn chung việc được trang bị lớp bọc thép sẽ khiến hiệu suất của mẫu X5 đặc biệt này giảm đi đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h của xe là 5,9 giây – giảm đáng kể so với con số 4,2 giây của X5 M60i. X5 Protection VR6 được lắp ráp bởi một đội ngũ chuyên môn cao ở nhà máy Spartanburg, Bắc Carolina. Giá xe BMW X5 Protection VR6 2024 mới này chưa được công bố nhưng nhà sản xuất cho biết xe sẽ chính thức được bàn giao tới tay khách hàng ngay từ tháng 2/2024. Video: Giới thiệu SUV BMW X5 Protection VR6 2024 chống đạn.

Trong nhiều năm qua, BMW đã liên tục cho ra mắt các phiên bản ô tô bọc thép dựa trên những mẫu xe như X5, X7 hay 7-series nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà tài phiệt, nghệ sĩ nổi tiếng hay quan chức chính trị. Mới đây, hãng xe xứ Bavaria đã tiếp tục trình làng phiên bản bọc thép mới của mẫu SUV X5 mang tên BMW X5 Protection VR6 2024 mới. Khác với nhiều mẫu xe bọc thép khác có vẻ ngoài thô cứng và gân guốc, BMW X5 Protection VR6 chống đạn sở hữu một diện mạo không mấy khác biệt so với mẫu X5 nguyên bản. Trên thực tế, X5 Protection VR6 trông giống như một phiên bản thể thao do bộ phận M phát triển, với gói bobykit gồm ốp gương M màu đen bóng, giá nóc BMW Personal màu Shadow Line, cặp ống xả thể thao và logo M ở mặt lưới tản nhiệt. Bên dưới lớp vỏ bóng bẩy của X5 Protection VR6 là lớp thép chống đạn thép cường độ cao ở các khu vực quan trọng như cửa, khung bên, nóc, vách ngăn và khoang hành lý. Lớp bảo vệ này đạt tiêu chuẩn VR6, giúp cho chiếc xe hoàn toàn an toàn trước các cuộc tấn công bằng súng AK 47 và chịu sức công phá của 15 kg thuốc nổ TNT với khoảng cách 4m. Nếu đạn hoặc mảnh đạn xuyên qua bình xăng, một lớp vỏ đặc biệt có thể bịt kín các lỗ thủng để tránh rò rỉ. X5 Protection VR6 đáp ứng các yêu cầu về đạn đạo của VPAM, nhưng người mua cũng có thể mua thêm tấm bảo vệ gầm và bổ sung lớp bọc thép trên mui xe để bảo vệ nhiều hơn. Bên trong cabin, BMW X5 Protection VR6 mang đến cho khách hàng không gian nội thất hiện đại và sang trọng. Xe được trang bị cụm màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, bao gồm đồng hồ lái kỹ thuật số kích thước 12,3 inch sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch. Hệ thống kiểm soát khí hậu bốn vùng và ghế thể thao bọc da Sensafin là trang bị tiêu chuẩn trên chiếc SUV này. Nhằm tạo sự thoải mái nhất cho các yếu nhân ngồi trong xe, mẫu X5 bọc thép này có hàng ghế sau kết cấu hai chỗ ngồi, với bệ tì tay ở giữa. Các tính năng độc quyền của mẫu X5 đặc biệt này bao gồm hệ thống liên lạc nội bộ để liên lạc với mọi người bên ngoài, đèn flash LED tùy chọn trên lưới tản nhiệt, đèn chớp phía sau, đèn chớp trên nóc xe, hệ thống còi và ăng-ten trên mái với bộ thu bổ sung cho đài kỹ thuật số. BMW cũng cung cấp cho khách hàng một chương trình hướng dẫn lái xe đặc biệt nhằm "đào tạo về hành vi chiến thuật". Về sức mạnh, BMW X5 Protection VR6 được trang bị hệ truyền động mild-hybrid bao gồm động cơ V8 tăng áp kép 4,4 lít kết hợp với mô tơ điện tạo ra công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. BMW không cung cấp thông tin về trọng lượng của X5 Protection VR6, nhưng nhìn chung việc được trang bị lớp bọc thép sẽ khiến hiệu suất của mẫu X5 đặc biệt này giảm đi đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h của xe là 5,9 giây – giảm đáng kể so với con số 4,2 giây của X5 M60i. X5 Protection VR6 được lắp ráp bởi một đội ngũ chuyên môn cao ở nhà máy Spartanburg, Bắc Carolina. Giá xe BMW X5 Protection VR6 2024 mới này chưa được công bố nhưng nhà sản xuất cho biết xe sẽ chính thức được bàn giao tới tay khách hàng ngay từ tháng 2/2024. Video: Giới thiệu SUV BMW X5 Protection VR6 2024 chống đạn.