BMW X3 giảm gần 300 triệu tại Việt Nam, vẫn đắt hơn Mercedes GLC300

Tại thị trường Việt Nam, giá xe BMW X3 2020 chính hãng phiên bản xDrive30i M-Sport có mức bán niêm yết 2,859 tỷ đồng, hiện tại xe có giá bán giảm 260 triệu đồng, trừ trực tiếp vào giá bán. Sau khi giảm giá, BMW X3 phiên bản xDrive30i M-Sport chỉ còn 2,599 tỷ đồng. BMW chính hãng tại thị trường Việt thường được nhà phân phối ưu đãi giảm giá bán với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đó, mẫu SAV cỡ lớn BMW X7 từng gây xôn xao khi được giảm giá lên đến 1 tỷ đồng. Có thể thấy, xe BMW nhập khẩu thường có giá bán niêm yết cao trong phân khúc, đồng thời cũng thường được giảm mạnh nhất trong phân khúc sau thời gian bán ra. Với giảm giá BMW X3 mới chỉ còn 2,599 tỷ đồng, BMW X3 xDrive30i M-Sport nhập khẩu vẫn có giá cao hơn nhiều so với đối thủ “ăn khách” Mercedes-Benz GLC300 4Matic có giá bán 2,399 tỷ đồng hay hai đối thủ nhập khẩu Lexus NX300 và Audi Q5 đồng mức giá 2,510 tỷ đồng. Mặc dù giá cao hơn so với các đối thủ, tuy nhiên BMW X3 phiên bản xDrive30i M-Sport vẫn có sức hấp dẫn riêng của mình, khi phiên bản này được trang bị gói nâng cấp nội ngoại thất thể thao M Sport, đi kèm với nhiều món đồ chơi như: “dàn chân” trang bị mâm 18 inch và phanh M Sport mang hơi hướng thể thao. So với thế hệ trước, phiên bản BMW X3 thế hệ mới có trục cơ sở dài hơn tới 5,5 cm và tỷ lệ phân phối trọng lượng trước/sau đạt mức hoàn hảo 50/50. Những đường nét 2 bên thân xe trên thế hệ mới đã nhiều hơn và đậm hơn so với phiên bản cũ, khiến cho X3 có vẻ ngoài "ngầu" không thua kém đàn anh X5. So với mẫu xe các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường hiện nay, cabin của BMW X3 cho trải nghiệm cao cấp hơn nhờ các trang bị hiện đại đi cùng vật liệu nội thất sang trọng. Xe có khoang lái ốp gỗ Fineline Cove, viền crôm bóng bẩy và sử dụng da tối màu. Vô lăng 3 chấu được bọc da và tích hợp 2 lẫy chuyển số cỡ lớn sơn màu bạc. Ngoài ra, tay lái có thể tùy chỉnh 4 hướng để phù hợp với tư thế ngồi và sở thích của người lái. Trên X3, cụm điều khiển trên bảng tablo được thiết kế nghiêng về hướng ghế tài tương tự các dòng xe khác của BMW. Điều này nhằm tối ưu công thái học cho người dùng, giúp việc điều khiển xe dễ dàng và thoải mái hơn. Hai phiên bản BMW X3 xDrive30i xLine và M Sport được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch. Phục vụ cho nhu cầu hưởng thức âm nhạc trên BMW X3 xDrive30i xLine và X3 xDrive30i M Sport là hệ thống âm thanh vòm cao cấp Harman Kardon gồm 16 loa, tổng công suất 600 watt. Trong khi đó, phiên bản X3 xDrive20i tiêu chuẩn trang bị 12 loa âm thanh HiFi công suất 205 W. Hàng ghế trước của BMW X3 có thiết kế thể thao và trang bị nút chỉnh điện cho cả 2 vị trí, riêng ghế lái có nhớ 2 vị trí. BMW X3 phiên bản xDrive30i M-Sport sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 2.0L, tăng áp cổng nạp kép, cho công suất tối đa 248 mã lực tại 5.200 - 6.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 349Nm có được từ 1.450 - 4.800 v/p. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (xDrive), thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic mới, lẫy chuyển số cũng được tích hợp trên vô lăng (tiêu chuẩn). BMW X3 mới được trang bị an toàn với 6 túi khí, hệ thống đỗ xe tự động hoạt động tương tự trên X4, kết hợp các cảm biến xung quanh và camera lùi hỗ trợ người lái. Các trang bị an toàn khác không thay đổi... Video: Chi tiết BMW X3 M 2020 thế hệ mới.

