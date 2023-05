BMW Touring Coupe trình làng – thiết kế "giày chú hề" độc đáo

Tại sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, BMW đã chính thức ra mắt mẫu xe Concept Touring Coupe. Giống như các mẫu xe ý tưởng trước đây được phát triển dựa trên Z4, BMW Touring Coupe 2024 mới là một sáng tạo có một không hai. “Biểu tượng vượt thời gian của sự tự do” là cách BMW nhìn nhận về Concept Touring Coupe. Thiết kế độc đáo của BMW Concept Touring Coupe mới tạo ra những so sánh không thể tránh khỏi với chiếc BMW Z3 M Coupe từng rất được yêu thích trong quá khứ. Tuy nhiên theo BMW, mẫu concept độc nhất thế giới này được lấy cảm hứng từ chiếc BMW 328 Touring Coupe, từng chiến thắng giải đua đường trường Mille Miglia năm 1940. BMW Concept Touring Coupe sở hữu màu sơn ngoại thất nâu-xám Sparkling Lario độc lạ có hiệu ứng các mảnh thủy tinh màu xanh, giúp tạo chiều sâu cho ngoại thất xe. Điểm nhấn thiết kế của BMW Concept Touring Coupe nằm ở khu vực phía sau, gợi nhớ đến phần đuôi xe đặc biệt của mẫu Z3. Đường vai xe được làm "cơ bắp" và cột C Hoffmeister kink đặc trưng của thương hiệu BMW. Ở phía sau, xe có cửa cốp gấp khúc và cánh gió mui gọn gàng. Phần mui xe được vuốt đều đến cửa khoang hành lý và thay vì dùng mui nỉ như trên Z4, BMW Concept Touring Coupe được trang bị mui cứng với những đường dập gân khí động lực học. Các chi tiết đáng chú ý khác trên BMW Concept Touring Coupe có: lưới tản nhiệt hình quả thận mới với 7 nan kép dọc; nắp ca-pô kéo dài; bộ vành hợp kim 20 inch phía trước và 21 inch ở đằng sau, đi với lốp Pirelli P Zero. Bên trong cabin, BMW Concept Touring Coupe cũng có những chi tiết thể hiện tính độc quyền. Đầu tiên là nội thất mang 2 tông màu riêng biệt với phần trên của khoang lái được bọc da màu nâu đậm nhằm tăng sự tập trung cho người lái, trong khi phần bên dưới được bọc da màu nâu Saddle Brown mang lại sự ấm áp. Với thiết kế shooting-brake, không gian khoang hành lý của chiếc xe cũng trở nên rộng rãi hơn. Tại đây, BMW Concept Touring Coupe cũng được bọc da màu nâu sang trọng và trang bị thêm đèn viền nội thất. Đáng chú ý, toàn bộ các chi tiết trên xe đều được chế tác thủ công bởi thương hiệu trang trí nội thất Poltrona Frau đến từ Turin, Italy. Ngoài ra, BMW Concept Touring Coupe còn đi kèm bộ hành lý được làm từ chất liệu da của thương hiệu Schedoni của Italy, bao gồm 2 túi xách lớn, 1 túi xách nhỏ và túi dài bảo vệ bộ suit của chủ nhân chiếc xe. Đáng tiếc, BMW chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể của mẫu xe concept có một không hai này. Chỉ biết rằng BMW Concept Touring Coupe ý tường sẽ được trang bị động cơ 6 xi-lanh, dự kiến có công nghệ tăng áp và dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 340 mã lực. Video: Giới thiệu BMW Concept Touring Coupe hoàn toàn mới.

