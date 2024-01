BMW R 18 Transcontinental "hàng khủng" trên tay huyền thoại Paul Yaffe

Nhà thiết kế mô tô độ huyền thoại Paul Yaffe đã tiết lộ tác phẩm mới nhất của mình, một bản độ có một không hai của chiếc BMW R 18 Transcontinental đời mới. Có tên riêng là BMW R18 One Eight C độ, chiếc bagger (dòng môtô đường trường cỡ lớn với ngoại hình đồ sộ) này là sự kết hợp tuyệt vời giữa tính thẩm mỹ cổ điển và phong cách đặc biệt của BMW. Nhà thiết kế huyền thoại Paul Yaffe đã dành nhiều tháng để nghiên cứu chiếc R 18 Transcontinental trước khi bắt đầu quá trình tùy chỉnh. Ý tưởng của Yaffe là tạo ra một chiếc bagger độc đáo nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của BMW. Thiết kế của bản độ BMW R18 One Eight C lấy cảm hứng từ chiếc Mercury Lead Sled mang tính biểu tượng của những năm 1950. Để khiến bản độ trở nên nổi bật hơn, Yaffe đã lắp cho chiếc bagger này vành trước có kích thước 26 inch x 5,5 inch. Bộ mâm được cắt từ một khối nhôm duy nhất, nặng tới 181 kg và đi kèm lốp trước cũng được đúc riêng. Để phù hợp với bộ mâm có kích thước quá khổ, khung thân xe được kéo dãn và đặt nghiêng, đồng thời phuộc trước được thiết kế lại để đảm bảo khả năng xử lý tối ưu. Thân xe cũng ấn tượng không kém. Yaffe và nhóm của ông đã chế tạo một số bộ phận độc đáo, chẳng hạn như chắn bùn trước bằng thép và cánh lướt gió. Ngoài ra, xe cũng được trang bị cụm tay lái mới, nâng cấp hệ thống treo và ống xả. Cuối cùng, bản độ được hoàn thiện bằng lớp sơn đen bóng phối với yên xe màu đỏ. Yaffe cho biết sự độc đáo của bản độ này nằm ở các đường nét nên chỉ cần một lớp sơn hoàn thiện tối giản để tôn lên vẻ đẹp của cả tổng thể. R18 One Eight C sẽ ra mắt chính thức trước công chúng tại triển lãm MBE Show ở Verona, Ý. Video: BMW R 18 Transcontinental trên tay huyền thoại Paul Yaffe.

