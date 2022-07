BMW M760i The Final V12 hơn 4,4 tỷ đồng - chiếc BMW V12 cuối cùng

Đầu năm nay, hãng xe Đức đã tuyên bố BMW ngưng sản xuất động cơ V12. Lý do chính đến từ các tiêu chuẩn khí thải mới được áp dụng tại châu Âu trong tương lai sẽ trở thành rào cản với mẫu sedan hiệu năng cao đầu bảng của BMW. Để khép lại một "triều đại", hãng đã tạo ra 12 chiếc BMW M760Li xDrive cuối cùng thuộc series The Final V12. Cung cấp sức mạnh cho chiếc BMW M760i xDrive The Final V12 mới là khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.6 lít công suất cực đại 601 mã lực đi kèm hệ dẫn động AWD xDrive. Với khối động cơ này chiếc sedan hạng sang cỡ lớn có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 3,8 giây, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 255km/h. Động cơ V12 được BMW giới thiệu lần đầu vào năm 1987. Khi đó, nó chỉ có dung tích 5.0 lít, hút khí tự nhiên, trục cam đơn và công suất tối đa 295 mã lực. BMW M760Li xDrive The Final V12 sở hữu nhiều chi tiết khiến nó trở nên khác biệt với những chiếc M760i xDrive thông thường. 12 chiếc xe đặc biệt này sẽ có logo độc quyền “V12” phía sau, mâm xe kích thước 20 inch, được sơn màu xám hoặc đen bóng. Phiên bản The Final V12 cung cấp lựa chọn 1 trong 80 màu sơn độc đáo được tạo nên bởi bộ phận cá nhân hóa BMW Individual. Bên cạnh màu sơn, chiếc BMW M760i xDrive đặc biệt được trang bị cùm phanh M Sport sơn đen hoặc xanh dương. M760i The Final V12 sẽ được trang bị gói hỗ trợ lái BMW’s Driving Assistance Professional Package, gói trang bị ghế phía sau Luxury Rear Seating Package, cửa sổ trời LED Panoramic, đèn pha Adaptive LED với công nghệ Laserlight và hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins. Khách hàng cũng có thể lựa chọn đến 8 màu sắc nội thất với chất liệu da Merino cao cấp. Mức giá xe BMW M760i The Final V12 có mức bán khởi điểm là 200.000 USD (khoảng hơn 4,6 tỷ đồng). Với số lượng chỉ 12 chiếc, hãng xe vùng Bavaria sẽ ưu tiên cung cấp phiên bản đặc biệt này cho các khách hàng từng sở hữu nhiều mẫu BMW động cơ V12. Video: Xem chi tiết BMW M760 Li động cơ V12.

