BMW M340i xDrive Touring First Edition mới sở hữu đèn laser

Được sản xuất giới hạn với 340 chiếc trên toàn thế giới, BMW M340i xDrive Touring First Edition mới đã có màn ra mắt diện mạo khá chi tiết trong một buổi chụp hình tại studio do BMW Tây Ban Nha phát hành. Có rất nhiều điều làm cho mẫu M Performance số lượng giới hạn này trở nên đặc biệt và đứng đầu trong số đó là màu sơn BMW Individual Frozen Dark Grey độc quyền. Tông màu này được tô điểm thêm bởi các viền bao cửa sổ màu đen tiêu chuẩn của M340i cũng như màu đen bóng trên lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng và viền cản trước/sau. Bên cạnh đó, mẫu xe SUV BMW M340i xDrive Touring First Edition còn sở hữu bộ la-zăng M hợp kim nhẹ kích thước 19 inch kết hợp cùng kẹp phanh màu đỏ nổi bật, thuộc hệ thống phanh hiệu suất cao M Performance Sports. Phía sau xe gây ấn tượng với bộ khuếch tán carbon từ BMW M Performance. Di chuyển vào cabin, nội thất của BMW M340i xDrive Touring First Edition được làm đặc biệt hơn nhờ các ghế bọc da toàn bộ độc quyền của BMW Individual, kết hợp giữa màu Silverstone và Fjord Blue với khâu tương phản màu cam Kyalami. Thậm chí, bảng điều khiển cũng được bọc da cao cấp, với các điểm nhấn khác là dây đai an toàn có sọc M và huy hiệu "First Edition 1/340" trang trí bên phần táp-lô ghế hành khách. Đúng như mong đợi, BMW M340i xDrive Touring First Edition còn sở hữu nhiều tính năng tiêu chuẩn khác mà vốn là tùy chọn trên các M340i thông thường. Có thể kể đến như hệ thống treo thích ứng M, Comfort Access, Parking Assistant, Gói kết nối chuyên nghiệp, sạc điện thoại không dây, bộ chỉnh DAB + và hệ thống loa HiFi... Về các tùy chọn, M340i xDrive Touring First Edition tự hào có đèn chiếu sáng laser và tính năng hỗ trợ lùi Reversing Assistant có khả năng ghi nhớ 50 mét cuối cùng của hành trình lùi tự động. Cuối cùng, cũng giống những chiếc M340i xDrive Touring khác ở châu Âu, phiên bản First Edition được trang bị động cơ tăng áp 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 369 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Giá xe BMW M340i xDrive Touring First Edition hiện vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết BMW M340i xDrive Touring First Edition mới.

