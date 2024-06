BMW M2 2025 từ 1,5 tỷ đồng, mạnh nhưng vẫn dùng hộp số sàn

Bản cập nhật giữa vòng đời của BMW dành cho M2 đã chính thức được công bố cho đời xe 2025, với điểm mấu của BMW M2 2025 mới chốt là sức mạnh động cơ tiếp tục được tăng cường. Những thay đổi khác của BMW M2 thế hệ mới cũng đồng bộ với những gì đã diễn ra trên các mẫu xe M hiệu năng cao được BMW giới thiệu thời gian gần đây như M3 hay M4. Mẫu xe thể thao 2 cửa này mặc dù vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép 3.0L như bản tiền nhiệm nhưng đã được tinh chỉnh lại để công suất tối đa đạt tới con số 473 mã lực, tăng thêm 20 đơn vị và tương đương 4,5% so với trước đây. Đáng chú ý, những người đam mê cảm giác vận hành xe thể thao thuần khiết vẫn có thể đặt mua M2 2025 với hộp số sàn 6 cấp. Lúc này, thông số mô-men xoắn cực đại của xe sẽ là 550 Nm, không thay đổi so với đời cũ. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của những tay lái yêu thích dòng M2 nhưng cần sự thuận tiện khi sử dụng xe hàng ngày, vẫn còn đó lựa chọn hộp số tự động M Steptronic 8 cấp. Khi được kết hợp với hộp số này, động cơ 3.0L có thể đạt mức mô-men xoắn cực đại lên tới 600 Nm, qua đó giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Nếu sử dụng hộp số sàn 6 cấp, thời gian tăng tốc 0-100 km/h nhanh hất chỉ là 4,1 giây. Cả hai thông số này đều đã là cải thiện 0,1 giây sớm hơn so với M2 đời trước. Theo BMW, những cải tiến dành cho M2 2025 không chỉ dừng lại ở những con số nêu trên, mà sẽ còn được thể hiện ở khả năng phản hồi của tổng thể cảm giác lái. Điều đó có nghĩa là người điều khiển xe sẽ thấy phản ứng của bàn đạp ga, hộp số, vô-lăng… đều nhạy bén hơn. Bên cạnh đó, toàn bộ lượng mô-men xoắn 550 Nm của bản xe số sàn đều có thể đạt được trong một khoảng vòng tua máy rất rộng là từ 2.650 đến 6.130 vòng/phút. Thiết kế của BMW M2 2025 vẫn giữ nguyên như cũ nhưng được bổ sung màu sơn mới, huy hiệu và đầu ống xả màu đen. Điển nhấm của bản nâng cấp này là sự xuất hiện của bộ mâm đa chấu màu bạc lạ mắt. Trước đây, tùy chọn này chỉ được cung cấp trên các phiên bản cao cấp của M3 và M4. Ở bên trong, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí iDrive 8.5 với đồ họa độc quyền dành cho BMW dòng M, vô-lăng đáy phẳng và ghế ngồi thể thao phối màu đen đỏ. Bảng điều khiển trung tâm ốp carbon được tách ra thành một tùy chọn độc lập, thay vì nằm trong gói nâng cấp Carbon Fiber như trước. Cũng giống như dòng 2-Series mới, M2 sẽ được đưa vào sản xuất từ tháng 8 tới đây. Mức giá xe BMW M2 2025 bản tiêu chuẩn tăng từ 64.195 USD (khoảng 1,49 tỷ đồng) lên 66.075 USD (1,54 tỷ đồng). Đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý đối với những người cần xe thể thao nhưng phải nhỏ gọn, chưa cần thêm 2 cửa nữa ở phía sau như BMW M3 có giá 75.295 USD (khoảng 1,76 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BMW M2 2025 thế hệ mới.

Bản cập nhật giữa vòng đời của BMW dành cho M2 đã chính thức được công bố cho đời xe 2025, với điểm mấu của BMW M2 2025 mới chốt là sức mạnh động cơ tiếp tục được tăng cường. Những thay đổi khác của BMW M2 thế hệ mới cũng đồng bộ với những gì đã diễn ra trên các mẫu xe M hiệu năng cao được BMW giới thiệu thời gian gần đây như M3 hay M4. Mẫu xe thể thao 2 cửa này mặc dù vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép 3.0L như bản tiền nhiệm nhưng đã được tinh chỉnh lại để công suất tối đa đạt tới con số 473 mã lực, tăng thêm 20 đơn vị và tương đương 4,5% so với trước đây. Đáng chú ý, những người đam mê cảm giác vận hành xe thể thao thuần khiết vẫn có thể đặt mua M2 2025 với hộp số sàn 6 cấp. Lúc này, thông số mô-men xoắn cực đại của xe sẽ là 550 Nm, không thay đổi so với đời cũ. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của những tay lái yêu thích dòng M2 nhưng cần sự thuận tiện khi sử dụng xe hàng ngày, vẫn còn đó lựa chọn hộp số tự động M Steptronic 8 cấp. Khi được kết hợp với hộp số này, động cơ 3.0L có thể đạt mức mô-men xoắn cực đại lên tới 600 Nm, qua đó giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Nếu sử dụng hộp số sàn 6 cấp, thời gian tăng tốc 0-100 km/h nhanh hất chỉ là 4,1 giây. Cả hai thông số này đều đã là cải thiện 0,1 giây sớm hơn so với M2 đời trước. Theo BMW, những cải tiến dành cho M2 2025 không chỉ dừng lại ở những con số nêu trên, mà sẽ còn được thể hiện ở khả năng phản hồi của tổng thể cảm giác lái. Điều đó có nghĩa là người điều khiển xe sẽ thấy phản ứng của bàn đạp ga, hộp số, vô-lăng… đều nhạy bén hơn. Bên cạnh đó, toàn bộ lượng mô-men xoắn 550 Nm của bản xe số sàn đều có thể đạt được trong một khoảng vòng tua máy rất rộng là từ 2.650 đến 6.130 vòng/phút. Thiết kế của BMW M2 2025 vẫn giữ nguyên như cũ nhưng được bổ sung màu sơn mới, huy hiệu và đầu ống xả màu đen. Điển nhấm của bản nâng cấp này là sự xuất hiện của bộ mâm đa chấu màu bạc lạ mắt. Trước đây, tùy chọn này chỉ được cung cấp trên các phiên bản cao cấp của M3 và M4. Ở bên trong, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí iDrive 8.5 với đồ họa độc quyền dành cho BMW dòng M, vô-lăng đáy phẳng và ghế ngồi thể thao phối màu đen đỏ. Bảng điều khiển trung tâm ốp carbon được tách ra thành một tùy chọn độc lập, thay vì nằm trong gói nâng cấp Carbon Fiber như trước. Cũng giống như dòng 2-Series mới, M2 sẽ được đưa vào sản xuất từ tháng 8 tới đây. Mức giá xe BMW M2 2025 bản tiêu chuẩn tăng từ 64.195 USD (khoảng 1,49 tỷ đồng) lên 66.075 USD (1,54 tỷ đồng). Đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý đối với những người cần xe thể thao nhưng phải nhỏ gọn, chưa cần thêm 2 cửa nữa ở phía sau như BMW M3 có giá 75.295 USD (khoảng 1,76 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BMW M2 2025 thế hệ mới.