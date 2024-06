BMW M2 2025 tăng công suất mạnh mẽ, giá từ 1,54 tỷ đồng

Sau màn ra mắt của 2-Series, xe Đức lại tiếp tục trình làng BMW M2 2025 mới. Mẫu xe thể thao 2 cửa này mặc dù vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép 3.0 lít như bản tiền nhiệm nhưng được tinh chỉnh lại cho công suất tối đa là 473 mã lực, tăng 20 đơn vị so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, mô-men xoắn của mẫu xe sedan BMW M2 2025 mới vẫn không đổi, lần lượt là 550 Nm khi đi kèm bản số sàn 6 cấp và 602 Nm khi dùng hộp số AT 8 cấp. Sự nâng cấp nhẹ về mặt vận hành này giúp BMW M2 2025 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h nhanh hơn 0,1 giây, lần lượt là 4,1 giây đối với bản MT và 3,9 giây đối với bản AT. Thiết kế của BMW M2 2025 vẫn giữ nguyên như cũ nhưng được bổ sung màu sơn mới, huy hiệu và đầu ống xả màu đen. Điển nhấm của bản nâng cấp này là sự xuất hiện của bộ mâm đa chấu màu bạc lạ mắt. Trước đây, tùy chọn này chỉ được cung cấp trên các phiên bản cao cấp của M3 và M4. Ở bên trong, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí iDrive 8.5, vô lăng vát đáy và ghế ngồi thể thao phối màu đen đỏ. Bảng điều khiển trung tâm ốp carbon được tách ra thành một tùy chọn độc lập, thay vì nằm trong gói nâng cấp Carbon Fiber như trước. Cũng giống như 2-Series, M2 sẽ được đưa vào sản xuất từ tháng 8 tới đây. Mức giá tiêu chuẩn của xe tăng từ 64.195 USD (khoảng 1,49 tỷ đồng) lên 66.075 USD (tương đương 1,54 tỷ đồng). Dù đây là mức giá xe BMW M2 2025 khá cao so với những nâng cấp tối thiểu kể trên, nhưng vẫn "dễ chịu" hơn so với BMW M3 có giá 75.295 USD (tương đương khoảng 1,76 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BMW M2 2025 thế hệ mới.

