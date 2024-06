BMW i5 M60 xDrive từ 2,58 tỷ đồng tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Mới đây, BMW i5 M60 xDrive 2024 mới – phiên bản cao cấp nhất của dòng sedan thuần điện i5 đã chính thức trình làng thị trường Malaysia. Theo đó, mức giá xe BMW i5 M60 xDrive từ 478.800 RM (khoảng 2,58 tỷ đồng), đi kèm chế độ bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km mặc định. So với i5 eDrive40, phiên bản mới có giá cao hơn tới gần 80.000 RM. BMW i5 M60 xDrive 2024 chyaj điện được trang bị hai động cơ điện gắn trên cả hai trục, cho công suất kết hợp 601 mã lực và mô-men xoắn 795 Nm. Khi kích hoạt tính năng M Sport Boost hoặc M Launch Control, mô-men xoắn cực đại tăng lên 820 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa là 230 km/giờ. Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động của i5 M60 xDrive là bộ pin 83,9 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 455-516 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP. Xe được trang bị sạc nhanh DC, có thể tăng dung lượng pin lên 80% trong 34 phút hoặc sạc 10 phút đi được thêm 156 km. Khi cắm sạc bằng nguồn điện dân dụng thông thường, xe sẽ sạc đầy trong 4 giờ 15 phút. So với phiên bản tiêu chuẩn, i5 M60 xDrive có hệ thống khung gầm được nâng cấp với hệ thống treo thích ứng M, bộ giảm chấn thể thao Tính năng Active Roll Comfort nhằm giữ thăng bằng cho xe trên những con đường không bằng phẳng và duy trì sự ổn định ở dải tốc độ cao. Về ngoại thất, i5 M60 xDrive được bổ sung gói bpdykit thể thao M Sport Pro với lưới tản nhiệt và gương cửa màu đen bóng Đèn pha LED thích ứng M Shadow Line màu đen, đèn hậu tối màu và cánh lướt gió trên nắp cốp. Đi kèm bới với đó là bộ mâm hợp kim hai tông màu 21 inch phong cách BMW Personal 954, tích hợp phanh M Sport với kẹp phanh màu đỏ. Cabin của i5 M60 xDrive trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với màn hình hiển thị head-up, cùng với màn hình cảm ứng thông tin giải trí 14,9 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đi kèm với đó là hệ thống âm thanh 18 loa Bowers & Wilkins, công suất 655W. Bộ tính năng an toàn chủ động trên i5 M60 xDrive bao gồm gói Driving Assistant Professional với phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát khoảng cách với tính năng dừng và đi, hỗ trợ tập trung làn đường, nhận dạng biển báo giao thông, giám sát điểm mù với tính năng ngăn va chạm Cảnh báo phương tiện giao thông cắt ngang phía trước và phía sau, phanh tự động, hỗ trợ làn đường khẩn cấp và hỗ trợ dừng khẩn cấp, cùng với tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động và chế độ xem 3D từ xa. Video: Giới thiệu BMW i5 M60 xDrive 2024 mới.

