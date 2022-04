BMW i3 2022 từ 1,22 tỷ đồng có gì để "đấu" Tesla Model 3?

Vào hôm 31/3/2022, hãng BMW không chỉ giới thiệu X5 phiên bản trục cơ sở dài hoàn toàn mới mà còn vén màn cả mẫu ô tô điện i3 tại thị trường Trung Quốc. Về cơ bản, i3 chính là phiên bản thuần điện của mẫu sedan hạng sang BMW 3-Series. Tại thị trường Trung Quốc, BMW i3 2022 chạy điện chỉ có 1 phiên bản là eDrive 35L với giá khởi điểm từ 349.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,22 tỷ đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu sedan có kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 4.872 mm, chiều rộng 1.846 mm, chiều cao 1.481 mm và chiều dài cơ sở 2.966 mm. Như vậy, so với BMW 3-Series, mẫu ô tô điện này dài hơn 163 mm, rộng hơn 19 mm, cao hơn 39 mm và có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 115 mm. Thậm chí, BMW i3 2022 mới còn có chiều dài cơ sở ngang ngửa 5-Series. Bên ngoài, BMW i3 2022 mang trên mình thiết kế ngoại thất mượt mà với hệ số lực cản không khí chỉ 0,24 Cd. Điều này rất quan trọng với ô tô điện vì hệ số lực cản không khí thấp sẽ giúp kéo dài phạm vi hoạt động của xe sau khi sạc đầy pin. Trên đầu xe, BMW i3 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận đôi đặc trưng của thương hiệu Đức. Tuy nhiên, vì đây là ô tô điện nên lưới tản nhiệt được thiết kế đóng kín và sơn màu đen bóng. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền màu xanh dương vốn là đặc điểm nhận dạng cho xe thân thiện với môi trường của thương hiệu BMW. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Angel Eye phong cách mới, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang ngược mới và những đường cắt sắc sảo, tạo hiệu ứng không gian 3 chiều mạnh mẽ hơn. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp khe gió được thiết kế theo phong cách mang cá mập, nối liền với đường dập gân trên cửa. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế khí động lực học và lốp lực cản lăn thấp để giảm tiêu thụ điện năng. Đằng sau, BMW i3 2022 được trang bị cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ "L" bên trong, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có cánh gió nhỏ trên nắp cốp sau, bộ khuếch tán gió ở hai góc đuôi xe... Tương tự X5 Li 2022, mẫu ô tô này cũng được trang bị khóa kỹ thuật số BMW Digital Key. Nhờ đó, người lái có thể mở cửa bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Khi vào bên trong xe, người lái chỉ cần đặt điện thoại lên khay sạc không dây để khởi động máy mà không cần dùng đến chìa khóa. Bên trong BMW i3 2022 là không gian nội thất tạo cảm giác công nghệ cao nhờ màn hình cong nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 14,9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay. Với hệ điều hành BMW iDrive 8.0, mẫu xe này cung cấp 24 chương trình như WeChat, Tencent Small Scene 2.0, QQ Music và Himalaya Music. Bên cạnh đó, BMW i3 2022 còn có tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi. Ngoài hệ thống đèn viền nội thất với 9 cách kết hợp màu sắc tiêu chuẩn... Trong khi đó, ghế được bọc bằng da tổng hợp Sensatec 2.0 thoáng khí, thân thiện với môi trường và tạo cảm giác tinh tế cho nội thất. Đệm ghế và lưng ghế còn dày hơn so với BMW 3-Series. Những trang bị đáng chú ý khác của BMW i3 2022 bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama ... rèm che nắng chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cho phép hành khách chỉnh nhiệt độ ở từng vị trí của hàng ghế sau và hệ thống âm thanh Harman Kardon 17 loa, công suất 535 W tùy chọn. Nguồn cung cấp sức mạnh cho sedan điện BMW i3 2022 là mô-tơ điện mạnh 282 mã lực và 400 Nm, kết hợp với cụm pin 70 kWh. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,2 giây và chạy được 526 km sau khi sạc đầy pin. Để mang đến cảm giác êm ái cho người ngồi trong xe, BMW i3 mới được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng ở cầu sau. Trong khi đó, sự an toàn được đảm bảo bằng những tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo điểm mù khi chuyển làn, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ lái khi tắc đường và hỗ trợ đỗ xe tự động. Video: Giới thiệu chi tiết BMW i3 2022 tại Trung Quốc.

