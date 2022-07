BMW 8 X JEFF KOONS đầu tiên đắt ngang siêu xe Ferrari F8 Spider

Chiếc xe BMW 8 X JEFF KOONS đầu tiên đã xuất xưởng và hiện đã được bàn giao tới tay khách hàng. Vị chủ nhân may mắn này đã nhận bàn giao xe và đây chính là chiếc xe đầu tiên được bàn giao tại Hoa Kỳ. Chiếc 8 Series bắt mắt của Jeff Koons đã được ra mắt chính thức vào tháng Hai năm nay. Mẫu xe BMW M850i xDrive Gran Coupe đặc biệt sở hữu thiết kế ngoại thất, nội thất được phối màu cũng như trang trí các họa tiết độc đáo được chính nghệ sĩ này thiết kế. Mẫu BMW 8 X JEFF KOONS này sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 99 chiếc, mỗi chiếc có giá bán khởi điểm tại thị trường Mỹ lên tới 350.000 USD. Mẫu xe này không được thiết kế theo phong cách của những chiếc BMW Art Car cổ điển mà lại được khoác lên mình lớp áo ngoại thất đương đại với các hình vẽ, phong cách phối màu như đồ họa trong phim hoạt hình. Đây chính là phiên bản độc đáo hàng đầu của dòng 8 Series, tuy nhiên “cái giá phải trả” cho sự độc đáo chính là mẫu xe này đắt gấp 3,5 lần so với một chiếc 8 Series tương đương cùng phiên bản. Mẫu xe sở hữu thiết kế ngoại thất với tông màu hướng sáng và tràn đầy năng lượng với hình ảnh "lực đẩy hơi" và từ "POP!" được trang trí bên hông xe. BMW cho biết quá trình sơn cho phiên bản giới hạn này đòi hỏi 11 công đoạn khác nhau và mỗi chiếc xe mất vài trăm giờ để hoàn thành, nên mức giá đắt đỏ mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu có thể dễ dàng lý giải. Về nội thất, chiếc xe thuộc phiên bản giới hạn sở hữu phối màu nội thất với hai tông màu xanh đỏ ở ghế ngồi của xe gợi liên tưởng về bộ quần áo của Người nhện Spider Man. Trái lại, các chi tiết khác như da bọc, thảm và bụng cửa được bọc kết hợp với da màu đỏ và da màu nâu. Mỗi tuần sẽ có một cặp xe này sẽ được sản xuất cho đến khi hoàn thành tất cả 99 chiếc.Giá xe THE 8 X JEFF KOONS được bán ra tại thị trường Mỹ là 350.000 USD, chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. Mức giá này đắt gấp 3,5 lần so với giá bán 99.900 Đô với một chiếc M850i xDrive Gran Coupe thông thường. Video: Giới thiệu BMW 8 X JEFF KOONS 2022 đặc biệt.

