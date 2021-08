BMW 730Li chạy 5 năm, đại gia Sài thành "bay" gần 2 tỷ

Nằm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn với hai đối thủ "đồng hương" là Mercedes-Benz S-Class và Audi A8 thời điểm 2016. Mẫu xe đầu bảng của xứ Bavaria, BMW 7 Series đã nhận được nhiều nâng cấp đáng kể với phiên bản 2016, đặc biệt là sự xuất hiện của BMW 730Li đời 2016 sử dụng động cơ tăng áp kép 2.0 lít, đây được xem là mẫu sedan có động cơ nhỏ nhất thời điểm đó. Tại Việt Nam, BMW 730Li hiện đã ra mắt thế hệ mới. Tuy nhiên những chiếc sedan hạng sang BMW 730Li 2016 đời cũ đã qua sử dụng vẫn không hề hết đi độ "hot" và được nhiều khách hàng quan tâm. Chiếc 730Li đời 2016 chào bán tại TP HCM trong bài viết này là một ví dụ, khi sở hữu ngoại hình cùng các chi tiết khá bắt mắt. Thuộc phiên bản "thân dài" 730Li có chiều dài lên tới 5,238mm - lớn hơn so với các bản BMW 7 Series thế hệ thứ 6 khác. Ngoại hình của chiếc xe cũng không có khác biệt đáng kể nào so với bản trước đó, với một số điểm nhấn như đèn pha Adaptive LED có khả năng điều chỉnh góc chiếu theo hướng đánh lái, các chi tiết mạ chrome... So với các phiên bản cao cấp hơn, 730Li có mâm nhỏ hơn với đường kính chỉ 18 inch với thiết kế hình chữ V, sử dụng lốp Runflat có khả năng tiếp tục chạy khi bị đinh đâm vào. Xe cũng nhẹ hơn gần 136 kg so với thế hệ trước, đồng thời độ cứng và khí động học được cải thiện đáng kể giúp bảo vệ hành khách tốt hơn khi xảy ra va chạm. Sự đơn giản và vẫn sang trọng tiếp tục được BMW thể hiện ở phần nội thất trên dòng 7 series thế hệ thứ 6. Chính giữa bảng táp lô là một màn hình cảm ứng sắc nét 10,25 inch với công nghệ cảm ứng điện dung Touch Display, các thao tác với bảng điều khiển này cũng dễ dàng và đơn giản thông qua hệ thống nút bấm hoặc nút điều khiển thông minh iDrive hình tròn với công nghệ cảm ứng nằm ở khu vực gần cần số. Bên cạnh đó Hệ thống điều khiển bằng cử (BMW Gesture Control) lần đầu xuất hiện trên mẫu xe BMW sử dụng công nghệ cảm biến ba chiều để nhận diện các cử chỉ tay của người dùng trước bảng điều khiển trung tâm và chuyển đổi thành câu lệnh. Hệ thống BMW Gesture Control cung cấp 04 chỉ lệnh được lập trình sẵn và 01 lệnh còn lại do người lái tự thiết lập riêng theo ý thích. Thêm vào đó là hệ thống dẫn đường chuyên dụng BMW Navigation Professional giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Một số trang bị hấp dẫn khác trên 730Li 2016 gồm rèm che nắng cùng ghế có sưởi cho tất cả các hàng ghế, cửa hít tự đóng, chìa khóa thông minh kèm màn hình BMW Display Key, hệ thống đóng mở không cần chìa khóa Comfort Access... Ngoài ra, chiếc xe cũng được trang bị sẵn hệ thống âm thanh cao cấp từ hãng Harman/Kardon. Xe sử dụng động cơ 2 lít 4 xi-lanh, bơm tăng áp cửa nạp kép TwinPower Turbo cho công suất 258 mã lực tại vòng tua máy 5.000-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.550-4.400 vòng/phút. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h mất 6,3 giây, tốc độ tối đa giới hạn 250 km/h phối hợp với hộp số tự động 8 cấp. Với BMW 730Li 2016, người lái có thể tăng chiều cao gầm lên 20mm, trong các chế độ lái Sport, Comfort và Comfort +, xe sẽ tự động hạ gầm xuống 10mm khi đạt đến một tốc độ nhất định. Khả năng điều khiển của mẫu xe BMW 730Li cũng khá linh hoạt nhờ vào hệ thống trợ lực lái thông minh, bánh sau có khả năng đánh lái nhẹ và hệ thống treo khí nén...Giá xe BMW 730Li 2016 khi mới ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016 có mức bán ra chính hãng là hơn 4,1 tỷ, nếu thêm tuỳ chọn sẽ lên đến 4,4 tỷ đồng. Trên thị trường xe cũ mẫu xe này hiện được chào bán khoảng 2 tỷ đồng (tuỳ vào hình thức và độ mới). Chiếc xe trong bài viết này đã mang biển số TP HCM và được chủ nhân chào bán khoảng hơn 2,4 tỷ đồng. Video: Đánh giá BMW 740Li G12 2016 tại Việt Nam.

