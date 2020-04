BMW 640i Gran Turismo độc nhất Việt Nam chào bán 5 tỷ đồng

Chiếc BMW 640i Gran Turismo 2018 được nhập về Việt Nam vào thời điểm cuối tháng 05/2018 theo diện nhập khẩu tư nhân. Vào cuối tháng 9 năm ngoái, chiếc 640i Gran Turismo 2018 này từng được rao bán với mức giá 6 tỷ đồng khi nó mới lăn bánh được chưa đầy 300km. Theo chia sẻ từ người bán, xe tự nhập về nước khi đóng xong các loại thuế phí gần 7,4 tỷ đồng (chưa bao gồm) thuế trước bạ. Hiện tại, chủ nhân chiếc giá xe BMW 640i Gran Turismo 2018 và “thách cưới” là 5 tỷ đồng. Chiếc BMW 640i Gran Turismo tại Việt Nam được trang bị gói nâng cấp nội - ngoại thất “M Sport” thể thao. Xe đi kèm với nhiều “đồ chơi” options như tính năng tự lùi vào chuồng đỗ xe với chìa khoá thông minh BMW, hệ thống giải trí iDrive mới nhất với màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ “Gesture Control” hoặc điều khiển bằng giọng nói “Voice Control”, dàn âm thanh hàng hiệu Bowers & Wilkins công suất 1.400W. Vô lăng, bệ cửa, cần số thể thao theo gói nâng cấp “M Sport”. Bên dưới nắp ca-pô 640i GT là khối động cơ 6cyl thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp công nghệ TwinPower Turbo cho công suất tối đa 335 mã lực tại 5.500 v/p và mô-men xoắn cực đại đạt 450 Nm tại 1.380 – 5.200 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) tiêu chuẩn hoặc dẫn động bốn bánh XDrive (tuỳ chọn) thông qua hộp số tự động 8 cấp Streptronic. Động cơ này cũng được chia sẻ với hai mẫu xe như 5 Series sedan phiên bản 540i và 7 Series phiên bản 740i. Ra đời từ năm 2017, BMW 6-Series Gran Turismo (G32) có nhiệm vụ thay thế cho mẫu 5-Series GT vốn là một biến thể Gran Turismo của dòng 5 Series đã bị hãng xe Đức khai tử vì doanh số thấp. So với BMW 5-Series GT, 6-Series GT mang phong cách thiết kế cân đối và hài hoà hơn về mặt tổng thể theo phong cách “Fastback’’. Mức giá 5 tỷ đồng cho một chiếc 6-Series Gran Turismo chỉ thực sự dành cho những “bimmer” đam mê dòng xe này, mức giá này gần như tiệm cận mức giá “đập hộp” một chiếc 740Li 2019 đang có giá bán 5,3 tỷ đồng đang được phân phối chính hãng cũng sử dụng động cơ 6cyl 3.0L tăng áp. So với BMW 5-Series GT, 6-Series GT mới mang lại hình dáng nhẹ nhàng và ưa nhìn hơn do lối thiết kế có nhiều tỷ lệ tự nhiên hơn, chiều dài tăng lên, kiểu dáng nhỏ gọn và đuôi xe được ''vuốt'' mềm mại, tổng thể xe mang phong cách của một chiếc coupe 4 cửa. Hy vọng chiếc BMW 640i Gran Turismo 2018 đặc biệt này sẽ sớm được chủ nhân mới đưa về dinh. Video: Chi tiết BMW 6-Series Gran Turismo phiên bản 2018.

