BMW 5 Series G20 "đại hạ giá" tới 230 triệu tại Việt Nam

Được nhập khẩu từ châu Âu và phân phối chính hãng từ Thaco kể từ đầu năm, mẫu xe sang BMW 5 Series thế hệ mới với tên mã G30 có 2 phiên bản tại Việt Nam là 520i và 530i. Theo liên doanh BMW Thaco, mức giá xe BMW 5 Series niêm yết lần lượt là 2,398 và 3,069 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện tại, các showroom BMW đang chào giá mới cho những model 5 Series chỉ 2,159 và 2,919 tỷ đồng. Như vậy nếu so với trước đây, khách hàng sẽ có thể tiết kiệm được tới 230 triệu đồng nếu mua bản 520i và 150 triệu đồng cho bản 530i. Sự khác biệt lớn nhất của 2 model 5 Series này đó là động cơ: trong khi 520i chỉ được trang bị máy xăng 1.6l tăng áp mạnh 170 mã lực/250Nm, trong khi BMW 530i sử dụng máy 2.0l TwinPower Turbo 252 mã lực/350Nm. Sức mạnh của cả 2 phiên bản đều được truyền tới bánh sau qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài động cơ, 530i còn có nhiều trang bị tiêu chuẩn hơn so với 520i. Ở ngoại thất, chiếc xe có sẵn mâm 18 inch thay vì 17 inch, đèn pha Adaptive LED thông minh, camera quan sát 3D, và gói trang trí Luxury Line mạ chrome. Trong khi đó, nội thất của phiên bản này cũng vượt trội hơn về chất liệu da sử dụng, đèn viền trang trí đổi 6 màu thay vì 1 màu như 520i, bảng đồng hồ full kỹ thuật số, màn hình hệ thống thông tin giải trí lớn hơn, lẫy chuyển số sau vô-lăng, ốp gỗ thay vì kim loại... Việc BMW giảm giá 5 Series thế hệ mới được cho là nhằm cạnh tranh với Mercedes E-Class 2019, vừa có phiên bản nâng cấp ra mắt Việt Nam vào mùa hè qua. Tuy nhiên nếu so với 2 phiên bản tương đương của E-Class là E 200 (2,13 tỷ đồng) và E 300 AMG (2,833 tỷ đồng), 5 Series G20 vẫn đắt hơn một chút. Bù lại, khách hàng sẽ có một chiếc sedan hạng sang cỡ trung nhập khẩu châu Âu và thuộc thế hệ mới nhất của 5 Series. Trong khi đó E-Class 2019 là bản nâng cấp của đời E-Class thứ 5, vốn đã ra mắt lần đầu từ năm 2016. Video: Chi tiết Thaco BMW 520i đời 2018/2019 tại Việt Nam.

