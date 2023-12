BMW 320i 2023 vừa "đập thùng" đã lên sàn xe cũ rao bán lỗ 170 triệu

Mới đây, một chủ nhân của chiếc BMW 320i Sport Line LCI 2023 mới tại TP HCM đã rao bán xe ngay khi vừa nhận bàn giao từ đại lý. Dù chưa sử dụng và vẫn còn mới nguyên với lớp nilon nội thất chưa bóc hết nhưng khoản tiền lỗ đã lên tới gần 170 triệu đồng. Cụ thể, theo thông tin rao bán xe BMW 320i Sport Line LCI 2023 đập hộp được đăng tải trên sàn ôtô cũ, xe mới chỉ lăn bánh 30 km. Chiếc xe có ngoại thất màu xanh dương, nội thất màu ken chủ đạo. Được biết, tổng chi phí lăn bánh xe BMW 320i Sport Line là 1,530 tỷ đồng và hiện rao giá chỉ 1,365 tỷ đồng, tức mức lỗ gần 170 triệu đồng. Theo những người có kinh nghiệm mua bán xe đã qua sử dụng, khách hàng đang có nhu cầu mua xe BMW 320i mới hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc xe "siêu lướt" này. Bởi, dù rao bán trên sàn ôtô cũ nhưng về bản chất xe không khác hàng mới, trong khi người mua có thể tiết kiệm tới hàng trăm triệu so với việc đập hộp tại đại lý.BMW 3-Series 2023 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, gồm 320i Sport Line, 320i M Sport và 330i M Sport. Giá bán lần lượt 1,435 tỷ đồng, 1,635 tỷ và 1,809 tỷ đồng. Chiếc xe BMW 320i Sport Line LCI trong bài viết thuộc phiên bản tiêu chuẩn với lưới tản nhiệt hình quả thận, viền mạ crôm liền khối, có tính năng tự động đóng/mở hiện đại; hệ thống chiếu sáng trước full LED; la-zăng đa chấu18 inch... Do có trục cơ sở lớn nhất nhóm sedan hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay (2.851 mm) nên 320i Sport Line LCI sở hữu không gian nội thất rộng rãi cùng loạt trang bị tiện nghi cao cấp đúng chuẩn xe sang. Trong đó có thể kể đến màn hình cong lớn, tích hợp màn tốc độ 12,3 inch và màn trung tâm 14,9 inch, kết nối Apple CarPlay không dây; ghế chỉnh điện; cần số điện tử; điều hòa tự động 3 vùng có cửa gió phía sau; âm thanh HiFi 10 loa; đèn viền nội thất đổi màu, đá cốp rảnh tay... Động cơ xe BMW 320i Sport Line 2023 là loại xăng B48 tăng áp kép I4, sinh công suất lên đến 184 mã lực và mô men xoắn 300 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. Trang bị an toàn trên xe bao gồm loạt công nghệ tiên tiến như: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking assistant tích hợp camera lùi; Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing assistant; Hệ thống ổn định thân xe điện tử (Dynamic Stability Control - DSC); Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control... Video: Đánh Giá BMW 320i Sport Line LCI 2023 tại Việt Nam.

Mới đây, một chủ nhân của chiếc BMW 320i Sport Line LCI 2023 mới tại TP HCM đã rao bán xe ngay khi vừa nhận bàn giao từ đại lý. Dù chưa sử dụng và vẫn còn mới nguyên với lớp nilon nội thất chưa bóc hết nhưng khoản tiền lỗ đã lên tới gần 170 triệu đồng. Cụ thể, theo thông tin rao bán xe BMW 320i Sport Line LCI 2023 đập hộp được đăng tải trên sàn ôtô cũ, xe mới chỉ lăn bánh 30 km. Chiếc xe có ngoại thất màu xanh dương, nội thất màu ken chủ đạo. Được biết, tổng chi phí lăn bánh xe BMW 320i Sport Line là 1,530 tỷ đồng và hiện rao giá chỉ 1,365 tỷ đồng, tức mức lỗ gần 170 triệu đồng. Theo những người có kinh nghiệm mua bán xe đã qua sử dụng, khách hàng đang có nhu cầu mua xe BMW 320i mới hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc xe "siêu lướt" này. Bởi, dù rao bán trên sàn ôtô cũ nhưng về bản chất xe không khác hàng mới, trong khi người mua có thể tiết kiệm tới hàng trăm triệu so với việc đập hộp tại đại lý. BMW 3-Series 2023 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, gồm 320i Sport Line, 320i M Sport và 330i M Sport. Giá bán lần lượt 1,435 tỷ đồng, 1,635 tỷ và 1,809 tỷ đồng. Chiếc xe BMW 320i Sport Line LCI trong bài viết thuộc phiên bản tiêu chuẩn với lưới tản nhiệt hình quả thận, viền mạ crôm liền khối, có tính năng tự động đóng/mở hiện đại; hệ thống chiếu sáng trước full LED; la-zăng đa chấu18 inch... Do có trục cơ sở lớn nhất nhóm sedan hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay (2.851 mm) nên 320i Sport Line LCI sở hữu không gian nội thất rộng rãi cùng loạt trang bị tiện nghi cao cấp đúng chuẩn xe sang. Trong đó có thể kể đến màn hình cong lớn, tích hợp màn tốc độ 12,3 inch và màn trung tâm 14,9 inch, kết nối Apple CarPlay không dây; ghế chỉnh điện; cần số điện tử; điều hòa tự động 3 vùng có cửa gió phía sau; âm thanh HiFi 10 loa; đèn viền nội thất đổi màu, đá cốp rảnh tay... Động cơ xe BMW 320i Sport Line 2023 là loại xăng B48 tăng áp kép I4, sinh công suất lên đến 184 mã lực và mô men xoắn 300 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. Trang bị an toàn trên xe bao gồm loạt công nghệ tiên tiến như: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking assistant tích hợp camera lùi; Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing assistant; Hệ thống ổn định thân xe điện tử (Dynamic Stability Control - DSC); Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control... Video: Đánh Giá BMW 320i Sport Line LCI 2023 tại Việt Nam.