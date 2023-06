BMW 3-Series hạng sang tại Việt Nam đang rẻ hơn cả Toyota Camry?

Trong bảng giá mới, áp dụng từ ngày 25/5/2023 của BMW tại Việt Nam, ngoài những mẫu xe sản xuất năm 2022 và 2023, còn có sự xuất hiện của BMW 3-Series số VIN 2021. Để giải phóng những chiếc 3-Series tồn kho này, hãng BMW đã áp dụng mức giá khá hấp dẫn cho xe. Theo đó, mức giá xe BMW 320i Sportline VIN 2021 hiện chỉ còn 1,295 tỷ đồng nhưng không được trang bị hệ thống truy cập thông minh. Bản tầm trung BMW 320i M Sport sản xuất năm 2021 hạ giá xuống còn 1,509 tỷ đồng. Trong khi đó, BMW 330i M Sport số VIN 2021 có giá 1,629 tỷ đồng. Với giá bán này, BMW 3-Series bản tiêu chuẩn thậm chí còn rẻ hơn cả một số mẫu sedan hạng D phổ thông ở Việt Nam như Toyota Camry 2.5Q (1,405 tỷ đồng), Toyota Camry 2.5HV (1,495 tỷ đồng) hay Honda Accord (1,319 tỷ đồng). Nếu so với BMW 3-Series LCI 2023 mới ra mắt vào hồi cuối tháng 4 vừa qua, xe rẻ hơn từ 180 - 240 triệu đồng. BMW 3-Series số VIN 2021 thuộc phiên bản cũ nên sẽ có thiết kế và trang bị khác biệt so với xe đang bán trên thị trường. Xe sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.709 mm, chiều rộng 1.827 mm, chiều cao 1.435 mm và chiều dài cơ sở 2.851 mm, tương đương các mẫu sedan hạng D. Về trang bị, BMW 320i Sportline cũ đi kèm gói ngoại thất Sportline, đèn pha LED toàn phần, đèn chào mừng Welcome Light Carpet, vành la-zăng 17 inch, chìa khóa thông minh Comfort Access, ghế bọc da Sensatec pha nỉ, ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, ốp nhôm Mesheffect,... Vô xe bọc lăng bọc da, tích hợp phím chức năng, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD 5,7 inch, màn hình giải trí 8,8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh HiFi 10 loa với công suất 205W, amply 7 kênh, và đèn viền trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc/độ sáng. Trong khi đó, BMW 330i M Sport cao cấp nhất được trang bị gói ngoại thất M Sport, đèn pha Laserlight hiện đại, vành 18 inch, phanh hiệu năng cao M Sport, trần xe BMW Individual màu đen, nút bấm mạ màu kim loại, mặt táp-lô bọc da Sensatec, ghế bọc da Vernasca, ốp nhôm Tetragon và dây đai an toàn M Sport thêu chỉ màu trang trí. Trang bị an toàn của BMW 3-Series số VIN 2021 cũng khá đầy đủ với 6 túi khí, lốp runflat, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, hệ thống ổn định thân xe điện tử, đèn pha tự động điều chỉnh, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tích hợp camera lùi và hỗ trợ lùi xe tiêu chuẩn. Bản cao cấp có thêm hệ thống hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ. Bên dưới nắp ca-pô, BMW 3-Series số VIN 2021 dùng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Ở bản thấp, động cơ này cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Hai con số tương ứng ở bản cao cấp nhất là 258 mã lực và 400 Nm. Ngoài ra, bản cao cấp nhất còn được trang bị hệ thống treo M Sport và khóa vi sai cầu sau M Sport. Với những ai muốn trải nghiệm cảm giác sở hữu xe sang mà chưa có đủ điều kiện kinh tế thì đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Giới thiệu BMW 3-Series 2023 thế hệ mới.

