Biển số 73A-333.33 gần 2,5 tỷ đồng gắn cho "Rolls-Royce Trung Quốc"

Theo như công bố của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, kết quả đấu giá biển số xe ôtô trong ngày 29/12/2023, thời gian từ 09:30 đến 10:00, biển số xe 73A-333.33 tỉnh Quảng Bình đã được 1 khách hàng trả cao nhất, lên đến 2,44 tỷ đồng. Mới đây, giới mê biển số đẹp cũng như cộng đồng mạng rất tò mò liệu chiếc xe nào sẽ được đại gia này đăng ký cho quả biển số xe 73A-333.33, mãi đến nay, danh tính của chiếc xe VIP này mới xuất hiện, và bất ngờ hơn đó lại là 1 chiếc sedan tầm trung Hồng Kỳ H9 tại Việt Nam nhưng lại được mệnh danh là "Rolls-Royce của Trung Quốc". Việc chiếc Hồng Kỳ H9 đeo biển 73A-333.33 của tỉnh Quảng Bình đã nhận được nhiều sự quan tâm. Cách đây 2 năm, mẫu sedan hạng sang giá bình dân Hồng Kỳ H9 hay còn có tên gọi nội địa tại Trung Quốc là Hongqi H9 đã được giới thiệu đến các khách hàng Việt với 5 phiên bản và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng. Mức giá xe Hồng Kỳ H9 cho 5 phiên bản là Elegance 2.0T I4 Mild-Hybrid (1,5 tỷ đồng), Luxury 2.0T I4 Mild-Hybrid (1,67 tỷ đồng), Premium 2.0T I4 Mild-Hybrid (1,89 tỷ đồng), Premium 3.0L V6 Supercharge (2,5 tỷ đồng) và cuối cùng là Flagship 3.0L V6 Supercharge có giá 2,7 tỷ đồng. Mức giá này giúp Hongqi H9 nhận được nhiều sự quan tâm hơn so với đối thủ Mercedes-Benz E-Class. Bỏ ra số tiền lên đến cả tỷ đồng, những khách mua xe Hongqi H9 sẽ có lựa chọn ngoại thất 1 màu hoặc sơn 2 tông màu tương tự như xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class rất đẳng cấp, trong đó, màu nâu nhạt phối trắng thu hút các thượng đế nhiều nhất bởi sự sang trọng. Hongqi H9 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Audi A6L, xe có chiều dài 5.137 mm, rộng 1.904 mm và cao 1.492 mm. Hongqi H9 còn được ví von là "Rolls-Royce Trung Quốc" vì ngoại hình xe có nhiều điểm gợi nhớ tới Rolls-Royce, lý do là giám đốc thiết kế của Hồng Kỳ chính là ông Giles Taylor, cựu giám đốc thiết kế của Rolls-Royce. Với chiều dài cơ sở lên đến 3.060 mm mà chỉ có 5 chỗ hoặc 4 chỗ ngồi (tùy phiên bản), Hồng Kỳ H9 đem tới khoang nội thất rộng rãi cho người dùng. Không chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy, bên trong của mẫu xe Trung Quốc này cũng toát lên vẻ xa hoa, thời thượng. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Mặt cửa/trần xe đều được bọc da cao cấp Alcantara trong khi ghế ngồi bọc da và có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí và làm mát/sưởi ấm. Bên cạnh tùy chọn nội thất 5 chỗ ngồi, H9 còn có tùy chọn 4 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia phía sau, có thêm tính năng như massage kèm theo bảng điều khiển đặt ở bệ tì tay. Giống như phần lớn các mẫu xe đến từ Trung Quốc, Hồng Kỳ H9 cũng được trang bị hàng loạt tiện nghi công nghệ hiện đại khiến khách hàng phải choáng ngợp. Những điểm nhấn nổi bật có thể kể ra như màn hình giải trí thông tin kích thước 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 12 inch, hệ thống âm thanh Bose cao cấp, hệ thống nước hoa trên xe, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng tích hợp hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, máy tạo ion âm công suất cao và máy phát plasma. Hongqi H9 bản Premium 2.0 sử dụng động cơ mild-hybrid gồm động cơ 2.0L kết hợp với mô-tơ điện của Bosch cho thông số kỹ thuật tương ứng là 248 mã lực và 380 Nm. Xe sử dụng hộp số ướt ly hợp kép 7 cấp kèm hệ thống treo khí nén điện tử. Tính năng an toàn của Hồng Kỳ H9 cũng là điểm đáng chú ý khi sở hữu rất nhiều công nghệ tân tiến như camera 360 độ, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, hỗ trợ phanh chủ động giảm thiểu va chạm, hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hệ thống nhắc nhở giới hạn tốc độ, kiểm soát hành trình thích ứng... Video: Hồng Kỳ H9 - Tưởng giống Rolls-Royce mà...

