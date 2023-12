Bestune B70 2024 - sedan cỡ D “sang, xịn, mịn” rẻ hơn cả Toyota Vios

Vào ngày 8/12/2023, Bestune là một thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc FAW Group đã chính thức cho ra mắt chiếc sedan cỡ trung, mẫu xe Bestune B70 thế hệ mới với nhiều thay đổi ở ngoại hình so với bản thế hệ thứ 3. Đây là chiến binh khá lâu năm trong phân khúc xe sedan cỡ D của Bestune, đã ra mắt lần đầu vào năm 2006, so với 2 thế hệ trước, Bestune B70 2024 mới đã không còn lệ thuộc vào nền tảng của dòng xe Mazda 6 nữa, thay vào đó, tập đoàn FAW đã tự tay làm hết, như thế hệ thứ 3. Bestune B70 thế hệ mới đã chính thức ra mắt với 2 cấu hình là tiêu chuẩn và cao cấp, giá xe Bestune B70 2024 lần lượt là 129.900 đến 137.900 nhân dân tệ (tương đương 426 đến 452 triệu đồng). Với số tiền này, khách hàng ở Việt Nam thậm chí còn chưa mua được phiên bản số tự động của dòng xe Toyota Vios hoặc Hyundai Accent 2023. Pentium B70 thế hệ mới hay còn có tên gọi quốc tế là Bestune B70 đã được áp dụng ngôn ngữ thiết kế gia đình mới "mạnh mẽ, thuần khiết và tinh tế", của tập đoàn FAW. Đầu tiên chúng ta thấy xe có hình dạng lưới tản nhiệt phía trước không viền, được bổ sung bởi các chi tiết biểu ngữ dày đặc bên trong, dải đèn xuyên thấu và bộ đèn pha chia đôi, khiến chiếc xe này trông thời trang và trẻ trung hơn. Đồng thời, nhiều đường gân nhô cao trên nắp khoang động cơ của chiếc sedan cỡ trung Bestune B70 thế hệ mới cũng làm tăng cảm giác thể thao cho xe. Nhìn từ bên hông, chiếc xe Bestune B70 2024 áp dụng thiết kế đường viền đôi, một trong số đó chạy từ cụm đèn pha đến cụm đèn hậu, cùng với các đường gân bánh xe hơi nhô cao ở phía trước và phía sau, nó không chỉ làm phong phú thêm các lớp thị giác mà còn tăng thêm cảm giác thể thao cho xe. Đồng thời, tạo hình bánh xe nan dày đặc cũng tăng thêm cảm giác tinh tế. Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu dạng xuyên suốt phổ biến hiện nay, kết hợp với cách bố trí ống xả với hai cửa thoát khí hai bên bên dưới đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện nay. Về kích thước thân xe, chiều dài của Bestune B70 thế hệ mới là 4.855 mm, dài hơn 45 mm so với mẫu xe hiện tại, chiều dài cơ sở là 2.800 mm, được định vị là một chiếc sedan cỡ trung. Về nội thất, Bestune B70 thế hệ mới sử dụng thiết kế màn hình kép kết nối với bảng đồng hồ LCD toàn phần và màn hình điều khiển trung tâm đa phương tiện. Đồng thời xe còn được trang bị cửa gió điều hòa hai chiều nhìn tổng thể rất thời trang. Thiết kế vô lăng đa chức năng hai chấu và nghi ngờ có cơ cấu chuyển số cũng mang đến cho nội thất xe mới cảm giác sang trọng. Xe có cần số thiết kế nhỏ gọn, các nút bấm vật lý xuất hiện khá nhiều. Hàng ghế sau của xe Bestune B70 thế hệ mới đủ chỗ cho 3 người lớn ngồi, ở giữa 2 ghế trước có 2 hộc đựng cốc, sạc không dây... Về sức mạnh, Bestune B70 thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, không có kết hợp với động cơ điện, đang là xu hướng đại trà ngày nay của nhiều hãng xe. Trái tim trên xe Bestune B70 thế hệ mới sẽ sản sinh ra công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp của Aisin. Kể từ khi ra đời vào năm 2006, Bestune B70 đã chứng kiến những thay đổi lớn trên thị trường ô tô Trung Quốc. Giá cả và kích thước của xe cho phép nó đánh vào các sản phẩm nhỏ gọn của các thương hiệu nước ngoài, chẳng hạn như Volkswagen Sagitar, Toyota Corolla, v.v. Ngoài ra, tầm giá của nó cũng phù hợp với phân khúc tầm trung và tầm thấp có các xe cỡ lớn như Hyundai Mingtu, Ford Mondeo, Peugoet 408X... Tất nhiên, điều khác biệt so với trước đây là hiện nay các thương hiệu Trung Quốc cũng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao để bạn lựa chọn, chẳng hạn như Geely Xingrui, Chery Arrizo 8, v.v.; sự phát triển của các phương tiện sử dụng năng lượng mới đã mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn và cùng cấp độ Dark Blue SL03, Roewe D7, v.v. cũng rất đáng được quan tâm. Ngoại hình của B70 mới nhìn chung không thay đổi theo hướng trẻ trung mà ổn định hơn, cho thấy cũng tương đối rõ ràng về định vị và điểm bán của mình. Tin vui là trong tháng 11 năm nay, doanh số của thương hiệu Bestune đạt 12.473 xe. Doanh số cộng dồn 11 tháng năm nay vượt 100.000 xe, đây là lần đầu tiên sau 3 năm thương hiệu này quay trở lại mức sản xuất và bán hàng 100.000 xe. Việc ra mắt ô tô mới vào tháng 12 cũng có thể kích thích doanh số bán hàng hơn nữa. Và Bestune B70 mới có thể giúp tăng doanh số bán hàng của thương hiệu. Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Bestune B70 2024.

