Bentley ra mắt bộ đôi Businessman và Sportsman mừng 100 tuổi

Để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, hãng xe siêu sang Bentley đã chính thức giới thiệu tới công chúng trên toàn thế giới 2 phiên bản đặc biệt của dòng SUV hạng sang Bentayga với tên gọi Businessman và Sportsman. Cả hai phiên bản mới này đều được chế tác bởi bộ phận cá nhân hoá Mulliner và xưởng may nổi tiếng của nước Anh - Huntsman. Đầu tiên ở ngoại thất, bộ đôi Bentley Bentaga Sportsman và Businessman sẽ không có sự khác biệt nào đáng kể so với các phiên bản tiêu chuẩn. Điểm khác biệt bên ngoài chỉ đến từ nước sơn giữa 2 phiên bản. Theo đó với phiên bản Businessman, Bentley phủ lên Bentayga "bộ cánh" màu ghi xám kết hợp các chi tiết đen đậm chất thời thượng của doanh nhân. Đối với phiên bản Bentley Bentayga Sportsman, tính thể thao được đặc biệt nhấn mạnh với "bộ cánh" màu đỏ Candy cực kỳ cuốn hút và "sexy". Bên trong khoang nội thất, Bentayga Sportsman hàng độc sẽ được các nghệ nhân Mulliner sử dụng tông màu xanh dương chủ đạo với hoạ tiết hình quả trám kết hợp đường chỉ đỏ. Điều này vừa tạo nên sự sang trọng vốn có của Bentley nhưng vẫn mang tới cái nhìn khoẻ khoắn và thể thao cho mẫu SUV siêu sang Anh Quốc. Đối với phiên bản Businessman, Bentley lựa chọn sử dụng tổng màu xám tro Anthcracite với đường kẻ chỉ màu trắng tương phản mang tới sự nhã nhặn cần có của một doanh nhân. Cần số điện tử của Bentayga Sportsman và Businessman đều được bọc chrome sáng bóng cùng đường viền màu đỏ nổi bật. Thêm vào đó, ốp carbon là không thể thiếu trên bộ đôi phiên bản siêu sang này. Để gợi nhớ giá trị truyền thống, Bentley mang tới chất liệu vải Tweed với hoạ tiết kẻ caro thời trang đa sắc màu cho cả 2 phiên bản Bentayga Businessman và Sportsman. Vải Tweed vốn từng là loại vải cao cấp chỉ sử dụng cho giới thuợng lưu "Xứ sở sương mù" trong quá khứ. Đặc biệt, loại vải này được chính các nghệ nhân của tiệm may số 1 nước Anh - Huntsman góp công cùng Mulliner chế tác. Về truyền động, bộ đôi Bentley Bentayga Sportsman và Businessman đều sẽ sử dụng chung khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép cho ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Đi kèm với đó còn là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Video: Bentley ra mắt bộ đôi Businessman và Sportsman mừng 100 tuổi.

