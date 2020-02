Bentley Flying Spur 2020 là mẫu sedan sang trọng nhất thế giới

Chiếc sedan hạng sang Phantom thế hệ thứ 8 đã được đánh giá cao hơn thế hệ cũ, thậm chí tiệm cận tới mức độ hoàn hảo. Bởi lẽ đó, Rolls-Royce đã “hét giá” lên tới 368.910 bảng Anh (11,1 tỷ VNĐ) cho phiên bản tiêu chuẩn, cao gấp đôi so với chiếc Bentley Flying Spur 2020 mới. Mặt khác, Bentley cũng vay mượn nền tảng Modularer Standardantriebsbaukasten (viết tắt là MSB) từ Tập đoàn Volkswagen với kết quả là 1 mẫu Continental GT sở hữu nền tảng tương tự. Và mặc dù được coi là một mẫu grand tourer khá hoàn chỉnh, trên thị trường vẫn còn đó những lựa chọn thay thế với giá bán đắt đỏ và tốn kém hơn nhiều. Một trong những ví dụ có thể kể tới chính là Rolls-Royce với 2 mẫu Wraith convertible và Dawn coupe. Giờ đây, sau nhiều thời gian “nhẫn nhịn”, Bentley đã cho ra mắt thế hệ tiếp nối hoàn toàn mới của mẫu xe sang Flying Spur với nhiều đột phá so với thế hệ trước. Và người kế vị “không chính thức” của mẫu Mulsanne này được hoàn thiện thủ công với chất liệu carbon, với sự tỉ mỉ, chú ý tối đa tới từng chi tiết hay một danh sách dài các tính năng – trang bị. Một loạt các trang bị hiện đại trên Flying Spur có thể kể tới như hệ dẫn động AWD, hệ thống đánh lái cầu sau, hệ thống chống lắc khi di chuyển 48 volt, lò xo không khí 3 buồng, màn hình hiển thị HUD và cuối cùng là camera hồng ngoại mang lại tầm nhìn ban đêm. Trong khi thiết kế ngoại thất được đánh giá là đủ để mang tới sự khác biệt so với mẫu Continental GT, khoang nội thất bên trong cũng sang trọng từ mọi góc nhìn, từ lớp hoàn thiện bọc da hay các ốp gỗ veneer. Mặt khác, Flying Spur còn khác biệt so với Panamera cả ở quy trình Nạp – Nén – Nổ - Xả. Thay vì sử dụng động cơ V8 tăng áp kép với dung tích 4.0 lít, Bentley đã chọn khối máy W12 cho chiếc sedan cỡ lớn. Với thể tích làm việc gần 6.0 lít và hệ thống turbo kép, động cơ này cho phép Flying Spur bứt tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 3,7 giây, trước khi đạt tốc tối đa 333 km/h – những con số thật sự ấn tượng!Giá xe Bentley Flying Spur 2020 từ 180.400-euro tại Đức (tương đương 4,6 tỷ đồng) và 214.600 USD tại Mỹ (gần 5 tỷ đồng), Flying Spur thậm chí còn hoàn mỹ hơn với những trang bị trên phiên bản Mulliner. Được lựa chọn bởi hơn 80% khách hàng mua xe, biến thể này xuất hiện cũng bộ mâm 22-inch chính hiệu từ Mulliner, phần trần xe bọc da cùng họa tiết kim cương, nắp bình nhiên liệu đặc biệt và bất cứ tùy chọn nào bạn yêu cầu. Video: Chi tiết Bentley Flying Spur 2020 thế hệ mới.

