Bentley Continental, Rolls-Royce Cullinan hơn 60 tỷ ở Thái Nguyên

Những hình ảnh về chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 du Xuân tận Thái Nguyên trong những ngày Xuân Tân Sửu đã gây tò mò cho không ít cộng đồng mạng vì không rõ chiếc xe này sẽ định cư ở đây hay chỉ về Thái Nguyên chơi trong ngày Tết. Sau đó ít ngày, trên mạng lại lan truyền hình ảnh chiếc Continental GT V8 này nhưng thú vị hơn còn có sự góp mặt của mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Hình ảnh cặp đôi xe siêu sang đắt đỏ là mẫu Coupe Bentley Continental GT V8 cùng dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan xuất hiện cạnh nhau trên đường phố Thái Nguyên vào những ngày Xuân Tân Sửu khiến không ít người bất ngờ. Như vậy, trong những ngày đầu năm 2021 trên đường phố Thái Nguyên có cặp đôi xe Bentley cùng Rolls-Royce. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên trên đường phố Thái Nguyên đón nhận chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Cách đây 1 năm về trước, một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu trắng đã lăn bánh tại đây với biển số tạm. Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Cullinan này với mẫu xe mới có mặt tại Thái Nguyên là 1 hay 2 chiếc khác nhau. Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới xuất hiện trên vỉa hè tại Thái Nguyên thuộc phiên bản 4 chỗ ngồi, điều này đồng nghĩa ở hàng ghế sau sẽ chỉ có hai ghế ngồi kiểu độc lập và thương gia theo gói tuỳ chọn Individual Seat. Ở giữa hai hàng ghế này có bệ tỳ tay, tủ lạnh, hai chiếc ly và rượu champagne cùng một số tuỳ chọn khác. Phía sau hàng ghế thương gia này còn có một tấm kính để ngăn cách với khoang hành lý. Khá đáng tiếc là chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Thái Nguyên vẫn không có tuỳ chọn View Suite. Đây là một tuỳ chọn rất hấp dẫn mà hãng xe siêu sang Anh quốc dành cho những người yêu thích phong cảnh với trang bị bộ ghế ngồi phía sau khoang hành lý. Với cặp ghế và bàn di động này, hành khách và chủ nhân có thể ngắm bất kỳ cảnh đẹp trên cung đường mình đi qua cùng chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Phần lớn những chiếc xe Rolls-Royce Cullinan về Việt Nam đều thuộc diện nhập khẩu không chính hãng. Chỉ có duy nhất một chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng đã xuất hiện. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được đặt một cái tên khá đặc biệt. Cái tên Cullinan này vốn được đặt theo viên kim cương 3.106 carat đẹp nằm trên vương miện Crown Jewels của Nữ hoàng Anh. Đây cũng chính là viên kim cương thô lớn nhất thế giới. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Mức giá của xe khi về nước khoảng hơn 40 tỷ đồng. Chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 rất đẹp mắt và cá tính xuất hiện trên đường phố Thái Nguyên trong những ngày Xuân này đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện đây là 1 trong số ít những chiếc xe Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 được mang về Việt Nam. Không rõ chiếc Bentley Continental GT V8 này định cư ở Thái Nguyên hay chỉ được mang về đây chơi trong những ngày Tết đến Xuân về. Hình ảnh chụp lại còn cho thấy, người đi trên chiếc Bentley Continental GT V8 đắt tiền này còn dừng bên đường nhằm mua bánh khoai trong chiều mùng 1 Tết để thưởng thức. Chiếc Bentley Continental GT V8 xuất hiện tại Thái Nguyên trong những ngày Xuân thuộc thế hệ thứ 3 và có giá bán không dưới 18 tỷ đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, xe còn thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm ra đời hãng Bentley với một số điểm nhấn rất dễ nhận ra như logo Bentley có thêm năm 1919 với 2019. Sự khác biệt của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 2020 so với bản Bentley Continental GT W12 2020 nằm ở logo V8 bên hông xe và quan trọng hơn là Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 sở hữu ống xả kép rất cá tính và thể thao so với ống xả Oval của Bentley Continental GT W12 2020. Bên trong khoang lái của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 mới xuất hiện tại Thái Nguyên có màu trắng-đen. Nội thất xe còn được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn được ẩn giấu một cách tinh tế bên trong bảng táp-lô ốp gỗ và bên dưới là một chiếc đồng hồ cơ đặt ngay vị trí trung tâm, cần số điện tử cỡ lớn. Động cơ của Bentley Continental GT V8 thế hệ mới là trái tim V8, dung tích 4.0L lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp turbo kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. So với Bentley Continental GT W12, các thông số trên Bentley Continental GT V8 rõ ràng kém 84 mã lực ở công suất và 130 Nm. Bù lại, mức giá bán của Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 cũng mềm hơn so với bản W12. Bên cạnh đó, Bentley Continental GT V8 2020 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0 lít nên mức thuế cũng tốt hơn rất nhiều so với bản W12. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ mới có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8 thế hệ mới.

Những hình ảnh về chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 du Xuân tận Thái Nguyên trong những ngày Xuân Tân Sửu đã gây tò mò cho không ít cộng đồng mạng vì không rõ chiếc xe này sẽ định cư ở đây hay chỉ về Thái Nguyên chơi trong ngày Tết. Sau đó ít ngày, trên mạng lại lan truyền hình ảnh chiếc Continental GT V8 này nhưng thú vị hơn còn có sự góp mặt của mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Hình ảnh cặp đôi xe siêu sang đắt đỏ là mẫu Coupe Bentley Continental GT V8 cùng dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan xuất hiện cạnh nhau trên đường phố Thái Nguyên vào những ngày Xuân Tân Sửu khiến không ít người bất ngờ. Như vậy, trong những ngày đầu năm 2021 trên đường phố Thái Nguyên có cặp đôi xe Bentley cùng Rolls-Royce. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên trên đường phố Thái Nguyên đón nhận chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Cách đây 1 năm về trước, một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu trắng đã lăn bánh tại đây với biển số tạm. Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Cullinan này với mẫu xe mới có mặt tại Thái Nguyên là 1 hay 2 chiếc khác nhau. Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới xuất hiện trên vỉa hè tại Thái Nguyên thuộc phiên bản 4 chỗ ngồi, điều này đồng nghĩa ở hàng ghế sau sẽ chỉ có hai ghế ngồi kiểu độc lập và thương gia theo gói tuỳ chọn Individual Seat. Ở giữa hai hàng ghế này có bệ tỳ tay, tủ lạnh, hai chiếc ly và rượu champagne cùng một số tuỳ chọn khác. Phía sau hàng ghế thương gia này còn có một tấm kính để ngăn cách với khoang hành lý. Khá đáng tiếc là chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Thái Nguyên vẫn không có tuỳ chọn View Suite. Đây là một tuỳ chọn rất hấp dẫn mà hãng xe siêu sang Anh quốc dành cho những người yêu thích phong cảnh với trang bị bộ ghế ngồi phía sau khoang hành lý. Với cặp ghế và bàn di động này, hành khách và chủ nhân có thể ngắm bất kỳ cảnh đẹp trên cung đường mình đi qua cùng chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Phần lớn những chiếc xe Rolls-Royce Cullinan về Việt Nam đều thuộc diện nhập khẩu không chính hãng. Chỉ có duy nhất một chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng đã xuất hiện. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được đặt một cái tên khá đặc biệt. Cái tên Cullinan này vốn được đặt theo viên kim cương 3.106 carat đẹp nằm trên vương miện Crown Jewels của Nữ hoàng Anh. Đây cũng chính là viên kim cương thô lớn nhất thế giới. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Mức giá của xe khi về nước khoảng hơn 40 tỷ đồng. Chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 rất đẹp mắt và cá tính xuất hiện trên đường phố Thái Nguyên trong những ngày Xuân này đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện đây là 1 trong số ít những chiếc xe Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 được mang về Việt Nam. Không rõ chiếc Bentley Continental GT V8 này định cư ở Thái Nguyên hay chỉ được mang về đây chơi trong những ngày Tết đến Xuân về. Hình ảnh chụp lại còn cho thấy, người đi trên chiếc Bentley Continental GT V8 đắt tiền này còn dừng bên đường nhằm mua bánh khoai trong chiều mùng 1 Tết để thưởng thức. Chiếc Bentley Continental GT V8 xuất hiện tại Thái Nguyên trong những ngày Xuân thuộc thế hệ thứ 3 và có giá bán không dưới 18 tỷ đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, xe còn thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm ra đời hãng Bentley với một số điểm nhấn rất dễ nhận ra như logo Bentley có thêm năm 1919 với 2019. Sự khác biệt của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 2020 so với bản Bentley Continental GT W12 2020 nằm ở logo V8 bên hông xe và quan trọng hơn là Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 sở hữu ống xả kép rất cá tính và thể thao so với ống xả Oval của Bentley Continental GT W12 2020. Bên trong khoang lái của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 mới xuất hiện tại Thái Nguyên có màu trắng-đen. Nội thất xe còn được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn được ẩn giấu một cách tinh tế bên trong bảng táp-lô ốp gỗ và bên dưới là một chiếc đồng hồ cơ đặt ngay vị trí trung tâm, cần số điện tử cỡ lớn. Động cơ của Bentley Continental GT V8 thế hệ mới là trái tim V8, dung tích 4.0L lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp turbo kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. So với Bentley Continental GT W12, các thông số trên Bentley Continental GT V8 rõ ràng kém 84 mã lực ở công suất và 130 Nm. Bù lại, mức giá bán của Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 cũng mềm hơn so với bản W12. Bên cạnh đó, Bentley Continental GT V8 2020 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0 lít nên mức thuế cũng tốt hơn rất nhiều so với bản W12. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ mới có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8 thế hệ mới.