Bentley Bentayga EWB Azure Mulliner "cập bến" khách sạn The Peninsula

Video: Bentley Bentayga EWB Azure ra mắt khách hàng Việt gần 22 tỷ đồng. Bentley Motors vừa qua đã bàn giao 4 chiếc SUV Bentley Bentayga EWB Azure siêu sang được cá nhân hóa cho khách sạn The Peninsula Hong Kong, Flagship của The Peninsula Hotels khai trương vào năm 1928. Sau khi 4 chiếc SUV Bentley Bentayga Hybrid mới được thiết kế riêng được bàn giao đến The Peninsula London vào đầu năm nay, khách sạn Peninsula đã quyết định tăng cường đội xe có tài xế của mình để bao gồm cả Bentayga trục cơ sở kéo dài, có khoang nội thất lớn hơn bất kỳ đối thủ hạng sang nào khác. 4 chiếc xe được The Peninsula cá nhân hóa đã được phát triển giữa sự hợp tác của khách sạn và nhóm Thiết kế tại Mulliner, bộ phận chế tạo xe và thiết kế riêng của Bentley. Các thiết kế giúp tăng độ nhận diện của những chiếc xe thuộc Peninsula, đồng thời thể hiện chất lượng thủ công tinh xảo do những người thợ thủ công và nghệ nhân của Bentley đem tới tại Dream Factory ở Crewe, Anh. Cả 4 chiếc xe này đều thuộc phiên bản Azure tập trung vào sức khỏe để có sự thoải mái tối đa trên xe, nhóm phát triển cũng đã lựa chọn màu ngoại thất độc đáo là Peninsula Green được đặt làm riêng từ Xưởng sơn Bentley. Tông màu tối được bù đắp bằng đường kẻ hai mảnh với tông màu vàng Honey, với hai đường kẻ chạy dọc theo thân xe Bentayga EWB. Cửa trước sau đó có biểu tượng The Hong Kong and Shanghai Hotels, Limited, công ty mẹ của The Peninsula Hong Kong và là chủ sở hữu kiêm nhà điều hành của chuỗi các khách sạn thuộc thương hiệu The Peninsula. Phần lớn khoang nội thất của xe đã được bọc da Saddle với da Beluga tương phản được sử dụng trên thanh chắn cửa, trên cùng của bảng điều khiển và cho vô lăng. Tông màu ấm áp của Burr Walnut kết hợp hoàn hảo hai màu da, được sử dụng trên mặt táp lô, dọc theo thanh chắn và đến một cặp bàn dã ngoại phủ gỗ dán ở mặt sau của ghế trước. Biểu tượng Bentley thêu được thêm vào cả bốn ghế ngồi và xe có đèn chiếu sáng theo tâm trạng và hệ thống giải trí đầy tiện nghi cho hàng ghế sau, từ đây cho phép hành khách ở khoang sau làm việc, duyệt internet hoặc phát trực tuyến nội dung khi đang di chuyển. Những điểm nhấn cuối cùng của Mulliner bao gồm hộc đựng khăn cũ và hộp đựng khăn giấy được thiết kế riêng được lắp vào túi cửa sau, ổ cắm sạc USB bổ sung ở khoang sau, tấm bảng kim loại 70mm ở tay vịn phía sau, bàn dã ngoại, tựa lưng ghế trước và trần xe, và bệ bước chân có đèn chiếu sáng “THE PENINSULA” được thiết kế riêng. 4 chiếc xe Bentley Bentayga EWB Azure Mulliner đặc biệt này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 11.2024 như một phần của dịch vụ tài xế đưa đón hoàn hảo của The Peninsula Hong Kong. Tiến sĩ Frank-Steffen Walliser, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Bentley Motors cho biết: “Thay mặt cho Bentley Motors, chúng tôi rất vui khi được bàn giao 4 chiếc Bentayga tuyệt đẹp được thiết kế riêng này đến Ngài Michael Kadoorie và The Peninsula Hong Kong. Đội ngũ nghệ nhân tại Dream Factory của chúng tôi ở Crewe, Anh, những người đã chế tác thủ công và cá nhân hóa từng chiếc xe này, rất tự hào về thành quả cuối cùng và chúng tôi rất vui mừng khi The Peninsula Hotels tiếp tục đưa Bentley vào đội xe đưa đón cao cấp của mình.”

