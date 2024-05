Bentley Batur Convertible mạnh 740 mã lực, sản xuất đúng 16 chiếc

Tên gọi của chiếc xe Bentley Batur siêu sang về nguyên bản được đặt theo tên của một hồ miệng núi lửa ở Kintamani trên đảo Bali, Indonesia. So với phiên bản Coupe được ra mắt với 18 chiếc, bản mui trần được sẽ chỉ được sản xuất giới hạn ở 16 chiếc. Mặc dù đây không phải là chiếc Bentley cuối cùng sử dụng động cơ tăng áp kép, dung tích 6.0 lít nhưng Bentley Batur Convertible 2024 mới là một trong những mẫu xe cuối cùng được trang bị động cơ 12 xi-lanh. Mẫu xe được trang bị khối động cơ W12 cho đến nay, tạo ra công suất đáng kinh ngạc 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 999 Nm. Động cơ TSI này tính đến nay đã tồn tại được hơn 20 năm, trong thời gian đó, khối động cơ này đã tăng thêm gần 40% công suất trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu đã giảm 25%. Tất cả sức mạnh này được truyền xuống đường thông qua hộp số tự động ly hợp kép tám cấp được thiết kế hoàn hảo cho mẫu xe này. Các kỹ sư của Bentley đã chế tạo cho xe toàn bộ hệ thống xả Akrapovič từ titan, bao gồm cả những bộ phận hoàn thiện ống xả đều được chế tạo theo phương thức in 3D. Được biết, chiếc Batur Convertible có mui gập và phần mui mềm được giấu phía sau ghế ngồi. Theo Bentley, xe sẽ mất khoảng 19 giây để hạ hoặc nâng mui bằng cách nhấn nút. Quy trình này chỉ có thể được thực hiện khi xe đang di chuyển với tốc độ lên tới 48 km/h. Bentley cung cấp cho chiếc xe cấu hình hai chỗ ngồi, loại bỏ hoàn toàn hàng ghế sau. So với chiếc coupe có cánh lướt gió chủ động phía sau, phiên bản này được trang bị cánh lướt gió ducktail gợn ở phía sau xe. Xe sở hữu bộ mâm xe 22 inch có thiết kế khác biệt. Thương hiệu siêu sang của Anh cho biết nguyên mẫu Batur Convertible Car #0 này đượcc sơn màu sơn satin Vermillion Gloss nổi bật kết hợp với các điểm nhấn bằng sợi carbon bóng loáng. Bên trong xe có các chi tiết màu vàng hồng sang trọng với nhiều nút bấm thông thường, mặt táp lô xe có ba mặt số kiểu cũ và đồng hồ kim giống như Continental GT Convertible. Hiện tại thương hiệu vẫn chưa công bố giá xe Bentley Batur Convertible 2024 mui trần này nhưng rất có thể 16 chiếc xe này đều đã được bán hết và có thể sẽ được cá nhân hóa độc đáo thông qua Mulliner. Video: Giới thiệu Bentley Batur Convertible 2024 siêu sang.

