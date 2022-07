BAW Yuanbao - xe ôtô điện giá siêu rẻ, chỉ ngang 2 chiếc Honda Vision

Sự thành công của Wuling Hongguang Mini EV dường như đã tạo ra một xu hướng sản xuất ôtô mới tại thị trường Trung Quốc. Trong 2 năm trở lại đây, những mẫu ôtô điện cỡ nhỏ và giá siêu rẻ đã liên tục trình làng tại thị trường hàng xóm với Việt Nam. Mới nhất trong số đó là BAW Yuanbao 2022 chạy điện. Có tên cũ là S3, Yuanbao do BAW (Beijing Automobile Works) sản xuất ở Trung Quốc, BAW trước đây từng là thương hiệu con của tập đoàn BAIC nhưng hiện đã tách ra. Trong quá khứ, BAW chuyên sản xuất xe off-road cũng như xe bán tải hạng nhẹ. Ngoài ra, BAW còn chế tạo cả xe dân sự và quân sự. Do đó, việc BAW Yuanbao chạy điện giá rẻ ra mắt có lẽ sẽ khiến không ít người ngạc nhiên. Được ra đời nhằm kỷ niệm 71 năm thành lập của BAW, Yuanbao mang trên mình thiết kế nhỏ gọn và dễ thương. Xe có chiều dài chỉ 3.162 mm, chiều rộng 1.498 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.050 mm. Được áp dụng phong cách thiết kế khá giống với Wuling Hongguang Mini EV, BAW Yuanbao sở hữu đầu xe phẳng và thẳng đứng, đèn pha hình chữ nhật, đèn sương mù trước/đèn phản quang sau nằm dọc, bộ vành thép 13 inch với chụp la-zăng 2 màu, lốp 155/65 R13, nóc trắng cũng như cụm đèn hậu hình chữ "C". Ngoài ra, BAW Yuanbao còn được trang bị 2 cửa bên sườn. Trong thời gian tới, hãng BAW sẽ tung ra phiên bản 4 cửa của mẫu ô tô điện giá rẻ này. So với các đối thủ cùng phân khúc, BAW Yuanbao có kích thước lớn hơn một chút. Do đó, nội thất của mẫu ô tô điện cũng rộng rãi hơn. Bên trong mẫu xe này là nội thất 4 chỗ ngồi với ghế phối 2 màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Chưa hết, BAW Yuanbao còn gây ấn tượng với những trang bị như 2 màn hình có kích thước 10,25 inch, gộp chung vào làm một và nằm độc lập trên mặt táp-lô theo phong cách của những mẫu xe hạng sang. Một màn hình là của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình còn lại phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Những trang bị này rõ ràng là hơn hẳn đối thủ Wuling Hongguang Mini EV. Đặc biệt, BAW Yuanbao còn có hệ thống camera 360 độ, radar phía trước và phía sau để hỗ trợ đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử cũng như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bên cạnh đó là phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Tuy nhiên, chỉ có bản cao cấp của xe là có túi khí. "Trái tim" của BAW Yuanbao là mô-tơ điện có công suất tối đa 20 kW (27 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Nhờ đó, xe chỉ có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h, tương tự Wuling Hongguang Mini EV và Chery QQ Ice Cream. Mẫu ô tô điện dẫn động cầu sau này còn có 2 loại pin lithium-ion với dung lượng 9,6 kWh cũng như 13,6 kWh, mang đến phạm vi di chuyển tương ứng là 120 km và 170 km, giống hệt Wuling Hongguang Mini EV. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe BAW Yuanbao 2022 có mức dao động từ 33.900 - 49.900 Nhân dân tệ (khoảng 118 - 174 triệu đồng). Như vậy, phiên bản 120 km của mẫu ôtô điện này có giá chỉ tương đương 2 chiếc xe ga Honda Vision tại Việt Nam cộng lại. Cũng như các đối thủ cùng phân khúc, BAW Yuanbao nhắm đến đối tượng khách hàng là chị em phụ nữ. Do đó, xe có những màu sơn ngoại thất khá trẻ trung như xanh ngọc, trắng và hồng nhạt. Từ "Yuanbao" vốn được dùng để gọi bạc nén và vàng nén - đơn vị tiền tệ thời xưa của Trung Quốc. Ngày nay, Yuanbao đại diện cho sự thịnh vượng và sức mạnh. Do đó, hãng BAW đã đặt cái tên này cho mẫu ô tô điện của mình nhằm chúc chủ xe gặp nhiều may mắn trong tương lai. Theo BAW, Yuanbao sẽ có mặt tại hơn 500 đại lý của hãng trên toàn Trung Quốc trong thời gian tới. Video: CHi tiết BAW Yuanbao 2022 - xe ôtô điện giá rẻ.

