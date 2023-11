Baojun Yep từ 273 triệu của Trung Quốc về Việt Nam, "đấu" VinFast VF3?

Thương hiệu Wuling hiện đã không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy mới chỉ có 1 mẫu xe Wuling được bán tại Việt Nam thông qua đối tác TMT Motors, đó là Hongguang Mini EV. Trong năm sau, danh mục sản phẩm của liên doanh SAIC-GM-Wuling ở Việt Nam có thể sẽ được mở rộng và rất có thể Baojun Yep 2024 mới sẽ ra mắt. Theo nguồn tin từ đại lý, trong năm sau, mẫu SUV điện cỡ nhỏ Baojun Yep có thể sẽ được đưa về ra mắt Việt Nam. Hiện chưa rõ Baojun Yep tại Việt Nam sẽ được bán dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp nội địa. Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV đang được TMT lắp ráp ở nhà máy tại Hưng Yên. Tương tự Wuling, Baojun cũng là thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling. Vào hồi đầu năm nay, Baojun đã thu hút sự chú ý khi ra mắt mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Yep hoàn toàn mới. Baojun Yep có kích thước khá nhỏ với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.381 x 1.685 x 1.721 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.110 mm. Nếu bán ở Việt Nam, mẫu xe này sẽ là đối thủ VinFast VF3. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của thương hiệu Baojun, Yep trông như phiên bản thu nhỏ của Suzuki Jimny. Xe sở hữu mặt ca-lăng đen bóng ở giữa hai cụm đèn pha, tích hợp logo hình kim cương màu bạc mới của thương hiệu Baojun. Trong khi đó, đèn pha được bao quanh bằng 4 dải đèn LED định vị ban ngày, gợi liên tưởng đến xe Porsche. Ngoài ra, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này còn có cản trước/sau hầm hố và nắp ca-pô được thiết kế phồng lên để tạo cảm giác cơ bắp. Tân binh của thương hiệu Baojun chỉ có 2 cửa ở bên sườn và nóc cao theo phong cách xe kei car của Nhật Bản. Bên cạnh đó là baga nóc, bệ bước chân và hốc bánh nổi bật, đi kèm bộ vành hợp kim 15 inch với thiết kế 4 chấu phay xước 2 màu, nằm trong lốp 205/65 R15 chạy mọi địa hình. Đằng sau, Baojun Yep được trang bị đuôi xe thẳng đứng, cụm đèn hậu nằm dọc và cửa cốp mở sang ngang. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có cả màn hình Car-watch nằm trên cửa cốp để hiển thị thông điệp dành cho người đi phía sau. Bên trong Baojun Yep là không gian nội thất 4 chỗ ngồi, được thiết kế 1 màu hoặc 2 màu. Hàng ghế thứ hai mang đến khoảng duỗi chân 1.045 mm cho hành khách và có thể gập xuống để tạo ra khoang hành lý 715 lít, đủ chứa 2 va ly loại 28 inch cùng 2 va ly 20 inch. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Tiếp theo đó là viền cửa gió điều hòa mạ crôm, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử và giá để ly ở giữa 2 ghế trước. Ghế lái của xe có thể chỉnh điện 6 hướng tiêu chuẩn trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Chưa hết, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn sở hữu nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, điều hòa 2 chiều tự động và hệ thống lọc không khí tiêu chuẩn. Cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt cũng được trang bị cho Baojun Yep ở Trung Quốc. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Baojun Yep ở Trung Quốc là mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Mô-tơ điện đi kèm cụm pin LFP 28,1 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 303 km sau một lần sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% bằng bộ sạc nhanh DC là 35 phút. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh. Có thể thấy Baojun Yep sở hữu trang bị tiện nghi và an toàn phong phú hơn so với người anh em Wuling Hongguang Mini EV đang bán ở Việt Nam. Điều này cũng sẽ đồng nghĩa với việc Baojun Yep sẽ có giá cao hơn mức 239-279 triệu đồng của Wuling Hongguang Mini EV. Tại Trung Quốc, mẫu xe này hiện có giá dao động từ 79.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 273 - 307 triệu đồng). Video: VinFast VF3 và Baojun YEP. Liên kết gì không?

Thương hiệu Wuling hiện đã không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy mới chỉ có 1 mẫu xe Wuling được bán tại Việt Nam thông qua đối tác TMT Motors, đó là Hongguang Mini EV. Trong năm sau, danh mục sản phẩm của liên doanh SAIC-GM-Wuling ở Việt Nam có thể sẽ được mở rộng và rất có thể Baojun Yep 2024 mới sẽ ra mắt. Theo nguồn tin từ đại lý, trong năm sau, mẫu SUV điện cỡ nhỏ Baojun Yep có thể sẽ được đưa về ra mắt Việt Nam. Hiện chưa rõ Baojun Yep tại Việt Nam sẽ được bán dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp nội địa. Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV đang được TMT lắp ráp ở nhà máy tại Hưng Yên. Tương tự Wuling, Baojun cũng là thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling. Vào hồi đầu năm nay, Baojun đã thu hút sự chú ý khi ra mắt mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Yep hoàn toàn mới. Baojun Yep có kích thước khá nhỏ với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.381 x 1.685 x 1.721 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.110 mm. Nếu bán ở Việt Nam, mẫu xe này sẽ là đối thủ VinFast VF3 . Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của thương hiệu Baojun, Yep trông như phiên bản thu nhỏ của Suzuki Jimny. Xe sở hữu mặt ca-lăng đen bóng ở giữa hai cụm đèn pha, tích hợp logo hình kim cương màu bạc mới của thương hiệu Baojun. Trong khi đó, đèn pha được bao quanh bằng 4 dải đèn LED định vị ban ngày, gợi liên tưởng đến xe Porsche. Ngoài ra, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này còn có cản trước/sau hầm hố và nắp ca-pô được thiết kế phồng lên để tạo cảm giác cơ bắp. Tân binh của thương hiệu Baojun chỉ có 2 cửa ở bên sườn và nóc cao theo phong cách xe kei car của Nhật Bản. Bên cạnh đó là baga nóc, bệ bước chân và hốc bánh nổi bật, đi kèm bộ vành hợp kim 15 inch với thiết kế 4 chấu phay xước 2 màu, nằm trong lốp 205/65 R15 chạy mọi địa hình. Đằng sau, Baojun Yep được trang bị đuôi xe thẳng đứng, cụm đèn hậu nằm dọc và cửa cốp mở sang ngang. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có cả màn hình Car-watch nằm trên cửa cốp để hiển thị thông điệp dành cho người đi phía sau. Bên trong Baojun Yep là không gian nội thất 4 chỗ ngồi, được thiết kế 1 màu hoặc 2 màu. Hàng ghế thứ hai mang đến khoảng duỗi chân 1.045 mm cho hành khách và có thể gập xuống để tạo ra khoang hành lý 715 lít, đủ chứa 2 va ly loại 28 inch cùng 2 va ly 20 inch. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Tiếp theo đó là viền cửa gió điều hòa mạ crôm, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử và giá để ly ở giữa 2 ghế trước. Ghế lái của xe có thể chỉnh điện 6 hướng tiêu chuẩn trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Chưa hết, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn sở hữu nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, điều hòa 2 chiều tự động và hệ thống lọc không khí tiêu chuẩn. Cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt cũng được trang bị cho Baojun Yep ở Trung Quốc. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Baojun Yep ở Trung Quốc là mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Mô-tơ điện đi kèm cụm pin LFP 28,1 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 303 km sau một lần sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% bằng bộ sạc nhanh DC là 35 phút. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh. Có thể thấy Baojun Yep sở hữu trang bị tiện nghi và an toàn phong phú hơn so với người anh em Wuling Hongguang Mini EV đang bán ở Việt Nam. Điều này cũng sẽ đồng nghĩa với việc Baojun Yep sẽ có giá cao hơn mức 239-279 triệu đồng của Wuling Hongguang Mini EV. Tại Trung Quốc, mẫu xe này hiện có giá dao động từ 79.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 273 - 307 triệu đồng). Video: VinFast VF3 và Baojun YEP. Liên kết gì không?