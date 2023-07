Baojun Yep - SUV điện “na ná” VinFast VF3 - chuẩn bị xuất ngoại

Baojun Yep chạy điện cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 5/2023. Có vẻ như sau Trung Quốc, mẫu xe này sẽ sớm được "xuất ngoại" sang những thị trường quốc tế như Ấn Độ. Mới đây, Baojun Yep đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Ấn Độ. Tuy nhiên, tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sẽ được phân phối dưới thương hiệu MG thay vì Baojun. Hiện cả MG và Baojun đều là thương hiệu con của tập đoàn xe lớn nhất Trung Quốc SAIC nên điều này cũng không có gì lạ. Trước đó, Wuling Air EV đã được bán tại thị trường Ấn Độ dưới cái tên MG Comet. Qua những hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, có thể thấy Baojun Yep tại Ấn Độ không khác biệt về thiết kế so với xe tại Trung Quốc. Sự thay đổi duy nhất sẽ nằm ở logo MG trên đầu xe và phía sau. Baojun Yep là mẫu SUV thuần điện đô thị với thiết kế 2 cửa bên sườn và 1 cửa cốp. Trong thời gian qua, mẫu xe điện Trung Quốc này đã nhận được nhiều sự chú ý của người Việt vì sở hữu ngoại hình "na ná" VinFast VF3 sắp bán. Baojun Yep cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global Small Electric Vehicle (GSEV) của tập đoàn SAIC, tương tự Wuling Air EV và MG Comet. Xe sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.381 mm, chiều rộng 1.685 mm, chiều cao 1.721 mm và chiều dài cơ sở 2.110 mm. So với MG Comet, xe dài hơn 407 mm, rộng hơn 180 mm, cao hơn 81 mm và chiều dài cơ sở tăng 100 mm. Được áp dụng phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển, Baojun Yep trông như phiên bản thu nhỏ của Mercedes-Benz G-Class và Suzuki Jimny. Mẫu ô tô điện Trung Quốc này được trang bị đèn pha LED hình chữ nhật đơn giản, cản trước hầm hố, nẹp nhựa bao quanh thân xe. Xe cũng có baga nóc, hốc bánh mở rộng, vành hợp kim 15 inch, đuôi xe thẳng đứng, đèn hậu nằm dọc và cửa cốp mở sang ngang. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này thậm chí có cả màn hình Car-watch nằm trên đuôi xe để hiển thị thông điệp dành cho người đi phía sau. Bên trong Baojun Yep được thiết kế theo ngôn ngữ Joy Box. Nội thất có thể dùng 1 màu trơn hoặc phối 2 màu theo lựa chọn của người mua. Điểm nhấn bên trong xe là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Màn hình này gợi liên tưởng đến những mẫu xe Hyundai và Kia đời mới. Tiếp đến là viền cửa gió điều hòa mạ crôm và núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử cũng như giá để ly ở giữa 2 ghế trước. Ghế lái của xe có thể chỉnh điện 6 hướng tiêu chuẩn trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Theo hãng Baojun, nội thất của xe được làm từ những chất liệu thân thiện với môi trường. Hàng ghế thứ hai mang đến khoảng duỗi chân 1.045 mm cho hành khách và có thể gập xuống để tạo ra khoang hành lý 715 lít, đủ chứa 2 va ly loại 28 inch cùng 2 va ly 20 inch. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có hàng loạt ngăn chứa đồ tiện dụng, điều hòa 2 chiều tự động và hệ thống lọc không khí tiêu chuẩn. Cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt cũng được trang bị cho xe. Trang bị an toàn của Baojun Yep khá đầy đủ với một mẫu xe điện đô thị giá rẻ, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Baojun Yep ở Trung Quốc là mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Mô-tơ điện đi kèm cụm pin LFP 28,1 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 303 km sau một lần sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% bằng bộ sạc nhanh DC là 35 phút. Hiện giá xe Baojun Yep ở Ấn Độ chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ cao hơn MG Comet. Trong khi đó, ở Trung Quốc, xe có giá dao động từ 79.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 263 - 286 triệu đồng). Video: Giới thiệu Baojun Yep chạy điện cỡ nhỏ của Trung Quốc.

Baojun Yep chạy điện cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 5/2023. Có vẻ như sau Trung Quốc, mẫu xe này sẽ sớm được "xuất ngoại" sang những thị trường quốc tế như Ấn Độ. Mới đây, Baojun Yep đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Ấn Độ. Tuy nhiên, tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sẽ được phân phối dưới thương hiệu MG thay vì Baojun. Hiện cả MG và Baojun đều là thương hiệu con của tập đoàn xe lớn nhất Trung Quốc SAIC nên điều này cũng không có gì lạ. Trước đó, Wuling Air EV đã được bán tại thị trường Ấn Độ dưới cái tên MG Comet. Qua những hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, có thể thấy Baojun Yep tại Ấn Độ không khác biệt về thiết kế so với xe tại Trung Quốc. Sự thay đổi duy nhất sẽ nằm ở logo MG trên đầu xe và phía sau. Baojun Yep là mẫu SUV thuần điện đô thị với thiết kế 2 cửa bên sườn và 1 cửa cốp. Trong thời gian qua, mẫu xe điện Trung Quốc này đã nhận được nhiều sự chú ý của người Việt vì sở hữu ngoại hình "na ná" VinFast VF3 sắp bán. Baojun Yep cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global Small Electric Vehicle (GSEV) của tập đoàn SAIC, tương tự Wuling Air EV và MG Comet. Xe sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.381 mm, chiều rộng 1.685 mm, chiều cao 1.721 mm và chiều dài cơ sở 2.110 mm. So với MG Comet, xe dài hơn 407 mm, rộng hơn 180 mm, cao hơn 81 mm và chiều dài cơ sở tăng 100 mm. Được áp dụng phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển, Baojun Yep trông như phiên bản thu nhỏ của Mercedes-Benz G-Class và Suzuki Jimny. Mẫu ô tô điện Trung Quốc này được trang bị đèn pha LED hình chữ nhật đơn giản, cản trước hầm hố, nẹp nhựa bao quanh thân xe. Xe cũng có baga nóc, hốc bánh mở rộng, vành hợp kim 15 inch, đuôi xe thẳng đứng, đèn hậu nằm dọc và cửa cốp mở sang ngang. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này thậm chí có cả màn hình Car-watch nằm trên đuôi xe để hiển thị thông điệp dành cho người đi phía sau. Bên trong Baojun Yep được thiết kế theo ngôn ngữ Joy Box. Nội thất có thể dùng 1 màu trơn hoặc phối 2 màu theo lựa chọn của người mua. Điểm nhấn bên trong xe là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Màn hình này gợi liên tưởng đến những mẫu xe Hyundai và Kia đời mới. Tiếp đến là viền cửa gió điều hòa mạ crôm và núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử cũng như giá để ly ở giữa 2 ghế trước. Ghế lái của xe có thể chỉnh điện 6 hướng tiêu chuẩn trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Theo hãng Baojun, nội thất của xe được làm từ những chất liệu thân thiện với môi trường. Hàng ghế thứ hai mang đến khoảng duỗi chân 1.045 mm cho hành khách và có thể gập xuống để tạo ra khoang hành lý 715 lít, đủ chứa 2 va ly loại 28 inch cùng 2 va ly 20 inch. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có hàng loạt ngăn chứa đồ tiện dụng, điều hòa 2 chiều tự động và hệ thống lọc không khí tiêu chuẩn. Cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt cũng được trang bị cho xe. Trang bị an toàn của Baojun Yep khá đầy đủ với một mẫu xe điện đô thị giá rẻ, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Baojun Yep ở Trung Quốc là mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Mô-tơ điện đi kèm cụm pin LFP 28,1 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 303 km sau một lần sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% bằng bộ sạc nhanh DC là 35 phút. Hiện giá xe Baojun Yep ở Ấn Độ chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ cao hơn MG Comet. Trong khi đó, ở Trung Quốc, xe có giá dao động từ 79.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 263 - 286 triệu đồng). Video: Giới thiệu Baojun Yep chạy điện cỡ nhỏ của Trung Quốc.