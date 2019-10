Bán tải Mercedes 1,59 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Ra mắt cách đây 3 năm, mẫu xe Mercedes X-Class mới là mẫu bán tải đầu tiên của hãng xe sang Đức. Được bán ở một số thị trường trên Thế giới như châu Âu, Úc và Nam Mỹ, về cơ bản X-Class chính là chiếc Nissan Navara quen thuộc được đổi vỏ và sang trọng hoá. Có lẽ vì điều này và mức giá khởi điểm cao hơn các đối thủ trong phân khúc bán tải hạng trung nên mẫu pickup này đã không thành công như Mercedes mong đợi - trong năm 2018 hãng chỉ bán được tổng cộng 16.700 chiếc X-Class tại toàn bộ các thị trường nêu trên. Chính vì vậy, hiện nhiều nguồn tin nội bộ từ Mercedes đã hé lộ rằng hãng xe sang Đức sẽ sớm "khai tử" mẫu xe bán tải Mercede X-Class trong thời gian tới. Tuy nhiên kể từ nay tới lúc đó, chiếc xe vẫn là mẫu bán tải hạng trung cao cấp nhất mà khách hàng có thể mua được, và cũng đồng thời là dòng pickup duy nhất mang thương hiệu ngôi sao 3 cánh. Và chỉ riêng lý do này cũng khiến X-Class thu hút nhiều hãng độ nâng cấp chiếc xe lên những tầm cao mới, trong đó có cả các thương hiệu nổi tiếng như Kahn Design tới từ Anh Quốc. Nhìn vào bản độ của Kahn Design, những fan Mercedes có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi ngoại thất trên chiếc xe đã được hãng độ này lấy cảm hứng từ 2 chi nhánh khác nhau trực thuộc hãng xe này. Trong đó, bộ mâm 5 cánh kép với đường kính lên tới 22 inch gợi nhớ trực tiếp tới những chiếc Mercedes-AMG hiệu năng cao. Ở phần đầu, Kahn Design đã sử dụng thiết kế lưới tản nhiệt tương tự như các dòng Mercedes-Maybach. Tuy nhiên do toàn bộ thân xe được sơn màu đen, điều này khó nhận biết hơn do lưới tản nhiệt của Maybach thường mạ chrome các nan dọc. Không chỉ dừng lại ở ngoại thất, âm hưởng của Maybach còn được Kahn Design thể hiện ở bên trong nội tất. Những loại da mềm mại và cao cấp nhất đã được hãng sử dụng để bọc cho toàn bộ các ghế ngồi, bảng táp-lô, các tấm ốp cửa và bệ tì tay trung tâm. Trên những bề mặt bọc da này là các đường chỉ chần màu đỏ tương phản và đầy tinh xảo như những chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach thực thụ. Dù dựa trên nền tảng Navara nhưng do là một chiếc Mercedes thực thụ, X-Class vốn cũng đã được trang bị đầy đủ các tiện nghi khác nhau. Với phiên bản X 350 được Kahn Design độ lại, khách hàng sẽ có sẵn dàn âm thanh 8 loa, hàng ghế trước chỉnh điện và có sưởi, hệ thống thông tin giải trí với định vị vệ tinh, kết nối Bluetooth, radio DAB, giữ ga tự động, đèn pha tự động, cảm biến gạt mưa, cảm biến đỗ xe cùng một loạt các trang bị an toàn khác. Lý do khiến Kahn Design chọn lựa bản X 350 cao cấp nhất làm nền tảng cho mẫu xe độ của mình là do nó sử dụng động cơ 3.0l V6 tăng áp của Mercedes, không chung với bất kỳ bản Navara nào. Động cơ này cho công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 550Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Với toàn bộ những nâng cấp mang cảm hứng từ Mercedes-AMG và Maybach, bản độ X 350 của Kahn Design có giá lên tới 54.999 USD (tương đương 1,59 tỷ đồng). Video: Mercedes-Benz X 350 X-class độ bởi Kahn Design.

