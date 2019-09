Bán tải "hạng nặng" Nissan Titan 2020 chính thức trình làng

Quả thực không ngoa khi nhận định Nissan Titan 2020 mới phiên bản nâng cấp đã sở hữu một dáng vẻ hoàn toàn "lột xác" so với phiên bản tiền nhiệm áp dụng thiết kế “Powerful Warrior” - chiến binh mạnh mẽ. Những đường nét thiết kế của Titan giờ đây rắn rỏi, mạnh mẽ và dứt khoát hơn hẳn trước đây. Ở phần đầu xe, Titan 2020 mang trong mình cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn với 3 tuỳ chọn về thiết kế khác nhau. Bao bọc bên ngoài là cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED với đèn ban ngày Day-light to bản hình Boomerang cực kỳ nổi bật. Bên cạnh đó, bộ cản dưới của xe cũng đã được các kỹ sư tái thiết kế với các đường nét sắc cạnh hơn, chi tiết này kết hợp với đèn sương mù hình chữ nhật mới càng gia tăng cái nhìn góc cạnh, sắc nét cho phần đầu xe. Bước ra phía sau, bản tải Nissan Titan 2020 không sở hữu nhiều thay đổi đáng kể ngoại trừ cụm đèn hậu mới với bóng đèn Full-Led với các hoạ tiết nhỏ làm điểm nhấn và cửa sau tinh chỉnh nhẹ. Ngoài ra, mâm xe cũng được thiết kế lại cầu kỳ và ấn tượng hơn. Nissan cho biết, Titan 2020 sẽ tới tay khách hàng với 3 màu sắc, bao gồm Đỏ mận Red Alert, nâu ánh tím Baja Storm và đỏ cam Cardinal Red Metallic. Bước vào bên trong khoang nội thất, Nissan Titan 2020 tiếp tục chứng tỏ mình thực sự là một chiếc bán tải to lớn không chỉ ở kích thước bên ngoài mà cả ở bên trong khoang cabin. Nhìn chung, nội thất của Titan 2020 được thiết kế theo phong cách khá sang trọng cùng những vật liệu cao cấp. Một số trang bị nổi bật về tiện nghi phải kể tới như màn hình giải trí kích thước 9 inch tích hợp cả hệ thống kết nối điện thoại thông qua Android Auto và Apple CarPlay, một màn hình thông tin kỹ thuật 7 inch. Xe còn được trang bị thêm bộ phát Wifi với tối đa 6 thiết bị kết nối. Bên cạnh đó, Titan 2020 còn "xịn xò" tới mức có sẵn một số trang bị như sạc không dây hay cửa sổ trời toàn cảnh... Về trang bị an toàn, Nissan Titan 2020 không hề thua kém bất cứ đối thủ nào trong phân khúc khi sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến. Trong số đó, nổi bật nhất phải nhắc tới hệ thống hỗ trợ người lái Nissan Safety Shield 360, đây là hệ thống tổ hợp các chức năng bao gồm phanh khẩn cấp tự động kèm phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau, cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động, hệ thống đèn pha thích ứng. Ngoài ra, Titan 2020 cũng được trang bị cả các hệ thống khác bên ngoài gói Nissan Safety Shield 360 như hệ thống điều khiển hành trình thông minh, nhận dạng biển báo giao thông, camera 360 độ. Bên dưới nắp ca-pô, Nissan Titan 2020 được trang bị khối động cơ xăng V8 5.6L đã được tinh chỉnh để cho ra công suất tối đa 400 mã lực cùng 559 Nm mô-men xoắn, nhiều hơn so với "người tiền nhiệm" 10 mã lực và 26 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với động cơ V8 là hộp số tự động 9 cấp mới thay cho loại 7 cấp trên phiên bản trước. Nissan cho biết, hộp số mới của Titan 2020 sẽ đem đến khả năng sang số mượt mà và nhanh hơn. Trên phiên bản 2020, Nissan Titan đã loại bỏ đi biến thể dùng động cơ Diesel Cimmins V8 5.0L. Điều này gây không ít tiếc nuối cho các fan của hãng xe Nhật Bản. Dự kiến, giá xe Nissan Titan 2020 sẽ chính thức được đưa ra trong ngày "lên kệ" vào đầu năm tới. Video: Chi tiết Nissan Titan 2020 phiên bản nâng cấp mới.

