Bạn cần làm gì khi xe ôtô rơi xuống nước?

Có nhiều lý do để ôtô rơi xuống nước; có thể là tài xế đi nhầm hướng do mưa bão cản trở tầm quan sát, có thể do tài xế non tay, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống trong điều kiện đường sá ngập lụt... Dù lý do là gì, đây cũng là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trước khi xe ôtô bị chìm, hầu hết các xe sẽ nổi trên mặt nước trong 30 - 120 giây. Và đây chính là khoảng thời gian "vàng" để bạn tự cứu mình và người thân. Ở trong chiếc ôtô đang ngập dưới nước, nếu chọn cách gọi điện cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè hay người thân, kể cả gọi đến những trung tâm cấp cứu khẩn cấp, thì đều dẫn đến cái chết; bởi không một ai có thể đến đúng giờ. Điều đầu tiên bạn cần bình tĩnh và xử lý tình huống. Theo Giáo sư Tiến sĩ Gordon Giesbrecht, một chuyên gia người Canada về các tình huống khẩn cấp dưới nước, trong các tai nạn lao xe xuống nước, các yếu tố quan trọng được ưu tiên thứ tự là: Tháo dây bảo hiểm, mở cửa sổ hoặc phá cửa kính, và thoát ra ngoài (trẻ em trước, người lớn sau). Khi một chiếc ôtô bị rơi xuống nước, hệ thống điện của xe chỉ hoạt động được tối đa khoảng 3 phút trước khi chìm hẳn. Do đó, sau khi tháo dây an toàn, hãy lập tức hạ cửa kính (hoặc cửa sổ trời nếu có). Đừng cố mở cửa ra vào vì việc này có thể khiến nước vào xe, nhấn chìm chiếc xe nhanh hơn. Nếu xe đã bắt đầu chìm, việc mở cửa chính gần như là không thể, do áp lực nước xung quanh. Chỉ có thể mở cửa chính khi áp suất trong và ngoài xe cân bằng, tức là nước đã vào đầy bên trong xe). Trong trường hợp hệ thống điện không thể mở được cửa kính, bạn hãy dùng các vật nặng có đầu nhọn để đập kính lái; một cái khóa, kìm, tuốc-nơ-vít, dùng gót chân, thậm chí là giày cao gót… Tốt nhất, bạn hãy luôn để trong xe một chiếc búa chuyên dụng (bao gồm cả chức năng cắt dây an toàn, đèn pin, sạc điện thoại…). Nên phá cửa kính bên hoặc kính sau vì kính lái luôn an toàn nhất với nhiều lớp kết dính bằng keo chuyên dụng. Trường hợp không thể phá vỡ cửa kính, hãy bình tĩnh đợi mực nước vào trong xe đến ngang ngực rồi hít một hơi dưỡng khí thật dài, chờ đến lúc nước vào đầy bên trong xe (áp suất cân bằng giữa trong và ngoài), hãy mở cửa để thoát ra. Khi đã đập vỡ kính cửa sổ hoặc mở được cửa chính, việc đầu tiên là phải đưa trẻ em ra ngoài. Bạn nên ra tín hiệu để trẻ nhỏ hít một hơi sâu dưỡng khí trước đó. Nếu trẻ biết bơi thì cố gắng đưa trẻ lên càng cao càng tốt; nếu không, cố gắng cho trẻ bám vào một vật có thể nổi được trước khi ra ngoài. Khi thoát ra khỏi xe, việc đầu tiên là bạn phải tìm cách nổi lên mặt nước càng sớm càng tốt. Hãy bơi về hướng có ánh sáng hoặc theo hướng các bọt không khí đang nổi lên. Khi đã lên bờ, bạn nên tìm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt để kiểm tra tình hình sức khoẻ của mình và người thân. Video: Hai bước quan trong khi xe ôtô rơi xuống nước.

Có nhiều lý do để ôtô rơi xuống nước; có thể là tài xế đi nhầm hướng do mưa bão cản trở tầm quan sát, có thể do tài xế non tay, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống trong điều kiện đường sá ngập lụt... Dù lý do là gì, đây cũng là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trước khi xe ôtô bị chìm, hầu hết các xe sẽ nổi trên mặt nước trong 30 - 120 giây. Và đây chính là khoảng thời gian "vàng" để bạn tự cứu mình và người thân. Ở trong chiếc ôtô đang ngập dưới nước, nếu chọn cách gọi điện cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè hay người thân, kể cả gọi đến những trung tâm cấp cứu khẩn cấp, thì đều dẫn đến cái chết; bởi không một ai có thể đến đúng giờ. Điều đầu tiên bạn cần bình tĩnh và xử lý tình huống. Theo Giáo sư Tiến sĩ Gordon Giesbrecht, một chuyên gia người Canada về các tình huống khẩn cấp dưới nước, trong các tai nạn lao xe xuống nước , các yếu tố quan trọng được ưu tiên thứ tự là: Tháo dây bảo hiểm, mở cửa sổ hoặc phá cửa kính, và thoát ra ngoài (trẻ em trước, người lớn sau). Khi một chiếc ôtô bị rơi xuống nước, hệ thống điện của xe chỉ hoạt động được tối đa khoảng 3 phút trước khi chìm hẳn. Do đó, sau khi tháo dây an toàn, hãy lập tức hạ cửa kính (hoặc cửa sổ trời nếu có). Đừng cố mở cửa ra vào vì việc này có thể khiến nước vào xe, nhấn chìm chiếc xe nhanh hơn. Nếu xe đã bắt đầu chìm, việc mở cửa chính gần như là không thể, do áp lực nước xung quanh. Chỉ có thể mở cửa chính khi áp suất trong và ngoài xe cân bằng, tức là nước đã vào đầy bên trong xe). Trong trường hợp hệ thống điện không thể mở được cửa kính, bạn hãy dùng các vật nặng có đầu nhọn để đập kính lái; một cái khóa, kìm, tuốc-nơ-vít, dùng gót chân, thậm chí là giày cao gót… Tốt nhất, bạn hãy luôn để trong xe một chiếc búa chuyên dụng (bao gồm cả chức năng cắt dây an toàn, đèn pin, sạc điện thoại…). Nên phá cửa kính bên hoặc kính sau vì kính lái luôn an toàn nhất với nhiều lớp kết dính bằng keo chuyên dụng. Trường hợp không thể phá vỡ cửa kính, hãy bình tĩnh đợi mực nước vào trong xe đến ngang ngực rồi hít một hơi dưỡng khí thật dài, chờ đến lúc nước vào đầy bên trong xe (áp suất cân bằng giữa trong và ngoài), hãy mở cửa để thoát ra. Khi đã đập vỡ kính cửa sổ hoặc mở được cửa chính, việc đầu tiên là phải đưa trẻ em ra ngoài. Bạn nên ra tín hiệu để trẻ nhỏ hít một hơi sâu dưỡng khí trước đó. Nếu trẻ biết bơi thì cố gắng đưa trẻ lên càng cao càng tốt; nếu không, cố gắng cho trẻ bám vào một vật có thể nổi được trước khi ra ngoài. Khi thoát ra khỏi xe, việc đầu tiên là bạn phải tìm cách nổi lên mặt nước càng sớm càng tốt. Hãy bơi về hướng có ánh sáng hoặc theo hướng các bọt không khí đang nổi lên. Khi đã lên bờ, bạn nên tìm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt để kiểm tra tình hình sức khoẻ của mình và người thân. Video: Hai bước quan trong khi xe ôtô rơi xuống nước.