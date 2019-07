Audi S6 2020 mới có gì để cạnh tranh BMW M550i xDrive?

Mẫu xe Audi S6 được coi là cầu nối giữa sự tiện nghi, sang trọng cùng hiệu năng ấn tượng. Sau 3 tháng ra mắt, giá xe Audi S6 2020 mới đã được công bố tại thị trường Mỹ. Cụ thể mẫu sedan có giá bán từ 73.900 USD ở bản tiêu chuẩn Premium Plus và 77.800 đối với bản Prestige, những con số này chưa bao gồm chi phí vận chuyển là 995 USD. S6 2020 được trang bị động cơ V6 TFSI 2.9L cùng hệ thống hybrid hạng nhẹ 48 V, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời tăng hiệu suất hoạt động của xe. Xe đạt công suất 444 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm, tăng tốc 0-96 km/h mất 4,4 giây. S6 2020 sử dụng hộp số tự động 8 cấp Tiptronic cùng hệ dẫn động 4 bánh Quattro độc quyền. Ở điều kiện thông thường, hệ thống này cho tỷ lệ phân bổ mô-men xoắn 40:60 giữa hai trục trước và sau. Khi cần thiết, xe có thể truyền tải từ 30% - 85% lực kéo tới cầu sau. Về diện mạo, xe sedan Audi S6 2020 mới có chút khác biệt so với A6 theo hướng thể thao hơn ở một số chi tiết như lưới tản nhiệt nan kép, ống xả tứ, vỏ gương bằng nhôm và huy hiệu S. Mâm xe hợp kim 20 inch vẫn mang thiết kế tương tự A6 nhưng có thêm tùy chọn kích thước 21 inch. Về cơ bản, S6 có thiết kế khá hiền lành. Bên trong, nội thất S6 2020 có vô-lăng 3 chấu đa chức năng, ghế thể thao bọc da trơn Valcona với họa tiết hình kim cương và bệ cửa bằng thép không gỉ có logo S phát sáng. Xe được trang bị buồng lái ảo Virtual Cockpit gồm màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 10,1 inch tích hợp điều hướng MMI Navigation. Màn hình cảm ứng ở phía dưới có vai trò thay thế các nút điều khiển chức năng. Ngoài ra, xe còn sở hữu dàn âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 3D Advanced. S6 2020 được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn, nổi bật trong số này có kiểm soát hành trình thích ứng với khả năng đánh lái và giữ làn đường bán tự động, hay cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Khi ra mắt thị trường, mẫu xe Audi S6 2020 mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ như BMW M550i xDrive (74.750 USD) hay Mercedes-AMG E53 (73.545 USD). Mức giá giữa 3 cái tên kình địch là khá sát nhau. Video: Audi S6 2020 mới có gì để cạnh tranh BMW M550i xDrive?

