Audi RS6 Avant & RS7 Performance Edition chào bán từ 2,961 tỷ đồng

Mức giá xe Audi RS6 Avant & RS7 Performance Edition tại thị trường Mỹ khởi điểm từ 125.800 USD (2,961 tỷ đồng) đối với RS6 Avant và 127.800 USD (3,009 tỷ đồng) đối với RS7. Mức giá này được xem là rất hấp dẫn vì thấp hơn đáng kể so với mức 135.000 euro (3,5 tỷ đồng) lúc mới ra mắt ở Đức. Đúng như tên gọi, phiên bản mới này đem lại hàng loạt cải tiến cho các mẫu xe Audi RS6 Avant và RS7 2023 mới, để chúng có thể đáp ứng được những nhu cầu khắt khe nhất từ các tín đồ tốc độ, đồng thời có thể xem là câu trả lời của Audi đối với các đối thủ như Mercedes-AMG hay BMW M. Khối động cơ V8 4.0 lít trên Audi RS6 Avant và RS7 phiên bản Performance Edition mới nay đã được nâng cấp thêm bộ tăng áp lớn hơn. Với sự thay đổi này, động cơ có thể sản sinh thêm lượng công suất 30 mã lực và mô-men xoắn cực đại thêm 50 Nm, mang lại tổng công suất 621 mã lực (463 kW) và mô-men xoắn 850 Nm. Nếu như ở châu Âu bộ đôi này được trang bị sẵn gói RS Dynamic Package thì khi chuyển qua thị trường Mỹ, chúng cũng được hãng cung cấp gói tương tự mang tên Bronze Package, nhưng là ở dạng tùy chọn. Gói này cho phép giới hạn tốc độ tối đa tăng từ 249 km/h lên 280 km/h. Ngoài ra, bộ đôi này còn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, nhanh hơn 0,5 giây so với các phiên bản tiêu chuẩn. Các kỹ sư Audi cũng quyết định loại bỏ gần hết các vật liệu chống ồn, qua đó giúp cho những mẫu xe này trở nên nhẹ hơn và dễ dàng tăng tốc hơn. Hệ thống phanh gốm carbon nhẹ hơn 34 kg so với loại bằng thép. Nhờ đó, khối lượng RS6 Avant Performance chỉ còn 2.090 kg, trong khi RS7 Performance chỉ còn 2.065 kg, đều nhẹ hơn bản tiêu chuẩn 8 kg. Ngoài ra, việc loại bỏ vật liệu chống ồn cũng giúp âm thanh động cơ V8 tăng áp kép truyền vào trong khoang lái nhiều hơn, tạo cảm giác phấn khích.Audi RS6 và RS7 phiên bản Performance Edition sử dụng hệ dẫn động AWD quattro với bộ vi sai sau thể thao, khóa vi sai trung tâm được cải tiến nhẹ và nhỏ hơn, hệ thống vô-lăng được tinh chỉnh lại chính xác hơn và hộp số tự động 8 cấp nay chuyển số lanh lẹ hơn. Các mẫu xe này trang bị tiêu chuẩn bộ mâm nhôm 21 inch có thiết kế ngôi sao 10 chấu. Người mua cũng có thể lựa chọn mâm 22 inch với nhiều màu sơn khác nhau, từ đen mờ đến vàng mờ có thiết kế lấy cảm hứng từ xe thể thao giúp hỗ trợ làm mát phanh. Các bộ mâm 22 inch của Performance Edition nhẹ hơn khoảng 5 kg so với mâm 22 inch tiêu chuẩn. Audi RS6 và RS7 phiên bản Performance Edition có tổng cộng 8 lựa chọn màu sơn thân xe, bao gồm các màu mới như xanh ánh kim Ascari Blue, đỏ ánh kim Grenadier Red hay xám mờ Dew Silver, bên cạnh gói carbon nhám có sẵn. Bên trong khoang cabin, các điểm nhấn màu đỏ và xám truyền thống đã được kết hợp với tùy chọn màu xanh mới với đường chỉ khâu tương phản màu xanh lam trên vô lăng bọc Alcantara, thảm trải sàn và bảng điều khiển trung tâm cùng với dây đai an toàn màu xanh lam và ghế da Valcona đục lỗ với đường chỉ khâu tương phản màu xanh lam. Dàn âm thanh Bang & Olufsen Advanced cao cấp. Sẽ chỉ có đúng 125 chiếc Audi phiên bản Performance Edition này được bán ra tại Mỹ, trong đó bao gồm 75 chiếc RS6 Avant Performance và 50 chiếc RS7 Performance. Video: Chi tiết Audi RS7 hiệu năng cao.

