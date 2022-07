Audi RS3 Sportback mạnh tới 500 mã lực nhờ ABT "dao kéo"

Về động cơ, thương hiệu ABT Sportsline nâng cấp cho Audi RS3 Sportback mới khối động cơ tăng áp 2.5 lít 5 xi-lanh của RS3 lên 500 mã lực. Để nâng mức công suất của xe lên 500 mã lực, ABT đã trang bị cho xe bộ làm mát mới và bộ điều khiển động cơ ABT cùng hệ thống xả nâng cấp giúp đem tới cho xe âm thanh động cơ uy lực hơn. Mô-men xoắn của Audi RS3 Sportback độ ABT cũng tăng lên 600 Nm. Với những nâng cấp này, chiếc Hatchback thể thao có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 3,3 giây. và tất cả đạt đến đỉnh điểm với thời gian 0-62 mph (0-100 km/h) trong 3,3 giây. Sau khi được nâng cấp, chiếc xe độ có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 300 km/h. ABT bổ sung thêm cho xe hệ thống lò xo và thanh ổn định vào hệ thống treo ở phiên bản tiêu chuẩn, đồng thời cung cấp một tùy chọn có thể điều chỉnh hoàn toàn các chi tiết cao cấp hơn. Với trang bị này, chiều cao của xe có thể được hạ thấp xuống thêm 3,8 cm so với nguyên bản ở cả phía trước và phía sau. Hệ thống phanh tiêu chuẩn của xe vẫn được giữ nguyên nhưng xe đã được thay thế bộ mâm độ ABT 20 inch đi kèm với bộ lốp thể thao Goodyear Eagle F1 SuperSport R. Ngoài ra, chiếc Audi RS3 Sportback mạnh 500 mã lực này còn được ABT nâng cấp bộ bodykit thể thao với các chi tiết được làm bằng vật liệu carbon. Những chi tiết carbon trong gói nâng cấp này bao gồm bộ líp trước thể thao, hai cánh lướt gió hai bên cản xe, nắp ốp gương bên, bộ khuếch tán mới phía sau cũng như cánh lướt gió ở phía trên khoang hành lý. Ngoài ra, thương hiệu cũng trang bị cho xe các phần logo của hãng độ ABT Tuning biểu thị phiên bản độ khác biệt. Về ngoại thất, RS3 mới đã được sửa đổi với bộ Bodykit RS nhằm tạo vẻ khác biệt so với các mẫu A3 hay S3. Thiết kế phần cản trước của xe đã được sửa đổi lớn với mặt ca-lăng sơn đen tạo cho chiếc xe vẻ ngoài thanh mảnh kết hợp với các hốc hút gió lớn hơn, thêm vào đó các hốc gió cũng đã được sửa đổi thành họa tiết tổ ong mới so với thế hệ tiền nhiệm. Hệ thống lưới tản nhiệt này cũng được mở rộng và được thiết kế liền mạch với các phần đèn chiếu sáng phía trước. Phần chân đèn chiếu sáng LED phía trước cũng được thương hiệu trang trang trí phần caro đem lại vẻ dữ dằn cho xe. Video: Chi tiết Audi RS3 Sportback độ ABT.

