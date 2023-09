Audi RS Q8 gần 10 tỷ, độc nhất Việt Nam của đại gia Nghệ An

Khi đã quá ngán với hơn 70 xe Audi Q8 đang có mặt, 1 đại gia đến từ Nghệ An quyết định tậu SUV hạng sang Audi RS Q8, được mệnh danh từng là 1 trong các xe SUV hạng sang nhanh nhất thế giới. Và cái giá để đánh đổi cho sự đam mê, tốc độ này trên chiếc xe SUV hạng sang Audi RS Q8 độc nhất Việt Nam của đại gia xứ Nghệ không rẻ, khi gần 10 tỷ đồng. Xe đắt hơn gấp đôi giá xe Audi Q8 chính hãng đang bán ra là từ 4,5 tỷ đồng, chưa thêm tùy chọn, chi phí lăn bánh. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu có được, chiếc xe Audi RS Q8 của 1 đại gia xứ Nghệ mới mua được nhập khẩu về nước từ năm ngoái, thông qua 1 công ty nhập khẩu tư nhân. Đến nay, chiếc xe Audi RS Q8 độc nhất Việt Nam đã về Nghệ An định cư. SUV hạng sang Audi RS Q8 đầu tiên về Việt Nam có ngoại thất sơn đen, nhiều chi tiết ở ngoại thất được ốp carbon, xe sử dụng la-zăng đa chấu kép, logo RS xuất hiện trên lưới tản nhiệt và đuôi xe, thể hiện đây là bản hiệu suất cao nhà Audi. Điểm hấp dẫn nhất của SUV hạng sang Audi RS Q8 tại Nghệ An chính là nằm bên dưới nắp ca-pô, nơi chứa khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa lên tới 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro nổi tiếng đi kèm hộp số tự động 8 cấp tiptronic. Điểm hấp dẫn nhất của SUV hạng sang Audi RS Q8 chính là nằm bên dưới nắp ca-pô, nơi chứa khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa lên tới 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro nổi tiếng đi kèm hộp số tự động 8 cấp tiptronic. Audi RS Q8 được mệnh danh là "tiểu Lamborghini Urus" vì sử dụng chung khung gầm cùng nhiều công nghệ khác, trên chiếc SUV hạng sang của mình, hãng xe với logo "4 vòng tròn" đã trang bị đèn pha dạng LED và nếu chịu chi, khách sẽ sở hữu "đôi mắt" HD Matrix LED cho xe. Audi luôn làm tốt trong việc tạo ra xu hướng chơi đèn pha và đèn hậu, vì thế, Q8 sở hữu đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe có thêm hiệu ứng chạy rất độc đáo. Bên trong khoang lái, hệ thống giải trí nổi bật trên SUV hạng sang Audi RS Q8 của đại gia xứ Nghệ có bao gồm hai màn hình cảm ứng MMI với màn hình 10,1 inch nằm trên và 8,6 inch nằm dưới, kiểu thiết kế này cũng được áp dụng cho xe Lamborghini Urus. Chiếc xe này có nội thất bọc da màu nâu. Xe có khoang hành lý lên đến 1.755 lít nếu hàng ghế sau gập xuống, màn hình ở bảng đồng hồ có kích thước lên đến 12,3 inch, rạp hát xe là dàn âm thanh Bang & Olufsen, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió hay logo quattro khắc laser 3D trên hộc găng tay. Cuối cùng là logo RS dưới đáy vô lăng, nhắc nhở người lái nên nhẹ chân ga khi đi trong phố vì đây là bản hiệu suất cao.



Video: Chi tiết SUV hạng sang Audi RS Q8 mới.





