Audi RS Q3 độc đáo nhất Thế giới SUV nhờ động cơ mới

Vào đầu tháng trước, Audi từng tuyên bố sẽ tung ra tới 6 mẫu xe khác nhau thuộc series hiệu năng cao RS, và hãng đang dần thực hiện đúng lời hứa này. Sau RS 6 Avant và RS 7 Sportback, mẫu xe tiếp theo đã được hãng ra mắt là chiếc crossover Audi RS Q3 mới, cùng với phiên bản thân xe coupe Sportback của nó. Đây là lần đầu tiên dòng Q3 có một phiên bản thể thao RS tới từ bộ phận Audi Sport. Trong thời gian gần đây những chiếc xe thể thao Audi RS thường có ngoại hình cực kỳ ấn tượng, và RS Q3 vẫn nối tiếp truyền thống này. So với những chiếc Q3 thường, bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra chiếc xe ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài lưới tản nhiệt Singleframe với bề mặt vân tổ ong 3D, RS Q3 còn có phần đầu cực "chiến" nhờ cản trước với các hốc hút gió khổng lồ và khe gió hẹp phía trên lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ huyền thoại rally Audi quattro. Ở phía sau, cản hậu nay cũng có các cánh khuếch tán gió lớn bên dưới và chụp ống xả kép. Nằm phía trên mui xe là cánh đuôi thể thao. Audi cũng không quên thiết kế cho RS Q3 những bộ mâm 5 cánh kép ấn tượng với đường kính 20 hoặc 21 inch. Những màu sắc xanh Kyalami Green và xám Nardo Grey đã được dành cho RS Q3. Khách hàng có thể lựa chọn trang trí ngoại thất của xe bằng các chi tiết viền màu nhôm hoặc đen bóng. Giống như những chiếc Audi RS khác, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất của RS Q3 đó là các ghế ngồi chần chỉ vân tổ ong, cùng với bộ pedal nhôm và vô-lăng thể thao. Bản thân cabin cũng được bọc trong những vật liệu cao cấp hơn Q3 thường như da Nappa màu đen và nhung nhân tạo Alcantara. Nếu muốn cá nhân hoá nội thất xe hơn nữa, Audi cung cấp tuỳ chọn chỉ thêu cũng như những điểm nhấn trang trí ở vành vô-lăng, dây an toàn, thảm trải sàn, cần số... màu xanh hoặc đỏ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Audi RS Q3 2019 mới là khối động cơ 5 xi-lanh thẳng hàng, tương tự như một số dòng Audi thể thao khác như RS 3 Sportback hay TT RS. Đây là một loại động cơ đặc trưng của Audi khi cũng nổi tiếng từ chiếc quattro thập niên 80, và cũng khiến RS Q3 trở thành chiếc SUV/crossover duy nhất hiện tại có máy 5 xi-lanh. So với thế hệ động cơ 5 xi-lanh trước, cỗ máy này được cải tiến với lốc máy bằng nhôm để giảm tới 18kg. Với công nghệ tăng áp, động cơ này cho công suất lên tới 394 mã lực và mô-men xoắn 480Nm. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh quattro và hộp số ly hợp kép 7 cấp, cả 2 phiên bản RS Q3 chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và tốc độ tối đa 250km/h (có thể nâng lên 280km/h dưới dạng tuỳ chọn). Và không chỉ có hệ động lực mạnh mẽ hơn, RS Q3 còn có cảm giác lái chính xác hơn nhờ hệ thống treo thấp hơn 10mm, hệ thống phanh 6 piston với đĩa thép. Thêm tiền, khách hàng còn có hệ thống giảm xóc chủ động Dynamic Chassis Control, cũng như hệ thống phanh với heo phay nguyên khối monoblock bằng nhôm và các đĩa gốm-carbon. Vào tháng 10 tới, Audi sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng cho cả RS Q3 và RS Q3 Sportback tại châu Âu. Ở thị trường quê nhà Đức, giá xe Audi RS Q3 khởi điểm lần lượt từ 63.500 và 65.000 Euro. Video: Chi tiết Audi RS Q3 hoàn toàn mới.

